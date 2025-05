IZRAELSKA VOJSKA PUCALA DA UPOZORI STRANE DIPLOMATE: Skrenuli su s rute, ispalili smo upozoravajuće hice (VIDEO)

Delegacija je skrenula sa odobrene rute i ušla u područje gde nije imala ovlašćenje da bude, navodi se u saopštenju vojske.

Izraelska vojska potvrdila je danas da je ispalila upozoravajuće hice, pošto su diplomate "skrenule sa odobrene rute" tokom posete koju je organizovala Palestinska samouprava Dženina, na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Delegacija je skrenula sa odobrene rute i ušla u područje gde nije imala ovlašćenje da bude", navodi se u saopštenju vojske.

WATCH: Israeli occupation forces open fire directly at an international delegation visiting Jenin refugee camp, currently under a tight Israeli military siege, which included over 25 EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/g9ThTW1lmK

Izraelski vojnici, koji su delovali u tom području, ispalili su upozoravajuće hice kako bi ih odbili, navodi se.



Vojska je izrazila žaljenje zbog nastale neprijatnosti i najavila da će se uskoro sastati sa tim diplomatama.

Palestinska samouprava optužila je ranije danas izraelske vojnike da su otvorili vatru na strane diplomate koje su tokom dana bile u poseti Dženinu, području u centru izraelske vojne ofanzive na severu okupirane Zapadne obale.

