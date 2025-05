JEZIVE POPLAVE ODNOSE ŽIVOTE: Drama u Australiji, opasnost je i struja! Premijer utučen, moli narod za razumevanje (FOTO+VIDEO)

Telo muškarca pronađeno je danas u automobilu zarobljenom u poplavnoj vodi na jugoistoku Australije, čime se broj žrtava povećao na četiri nakon što su tri dana neprekidne kiše odsekle gradove, ubile stoku i uništile kuće.

Policija je saopštila da je muškarac pronađen u blizini Kofs Harbora, oko 550 kilometara severno od Sidneja. Potraga za osobom koja je nestala od početka poplava početkom ove nedelje se nastavlja.

Oko 50.000 ljudi je i dalje odsečeno od struje, rekli su radnici hitnih službi, dok su stanovnici koji se vraćaju u svoje poplavljene domove upozoreni da budu svesni opasnosti.

Poplavne vode sadrže zagađivače, mogu biti štetočine, zmije... tako da je potrebno proceniti te rizike. Električna energija takođe može biti opasnost“, rekao je zamenik komesara Državnih službi za vanredne situacije Dejmijen Džonston tokom brifinga za medije.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks - 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts