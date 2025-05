Hapšenja u Severnoj Koreji nakon oštećenja razarača

Severna Koreja je privela zvaničnike brodogradilišta odgovorne za nedavnu veliku nesreću koja se dogodila tokom porinuća novog ratnog broda, javila je državna agencija KCNA.

Neuspešno porinuće razarača, tokom koje je oštećen ratni brod težak 5.000 tona, posmatrao je vrhovni vođa Kim Džong Un, koji je rekao da je nesreća povredila dostojanstvo zemlje i obećao da će kazniti odgovorne.

KCNA je objavila da su uhapšeni glavni inženjer brodogradilišta Čongđin na severu zemlje, gde je razarač izgrađen, kao i rukovodilac izgradnje i rukovodilac administracije.

Nesreća se dogodila u severoistočnoj luci Čongđin, pred velikom gomilom ljudi, što je dodatno povećalo javno poniženje za Kima, koji je želeo da ovuim porinućem demonstrira vojnu moć.

Satelitski snimci prikazuju ratni brod, prekriven ceradama, kako leži na boku, sa krmom okrenutom ka levom delu, ali pramac mu je ostao na bočnom navozu, saopštio je američki Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Nakon što je Kim naredio da se renoviranje broda završi pre narednog sastanka vladajuće stranke u junu, KCNA je objavila da se radovi ubrzano nastavljaju.

U saopštenju severnokorejskog Ministarstvo odbrane, koje prenosi KCNA, navodi se da će uprkos gomilanju američke vojske u regionu oružane snage Severne Koreje "temeljno obuzdati i kontrolisati sve vrste vojnih pretnji iz neprijateljskih zemalja".

