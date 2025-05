Požar na imanju gde je sahranjena princeza Dajana: Njen brat objavio šok fotografije

Zgrada na imanju Althorp, gde je princeza Dajana provela detinjstvo i gde je sahranjena, zapaljena je u sumnjivom podmetnutom požaru, potvrdila je njena porodica.

U sredu, 28. maja, Čarls Spenser, mlađi brat pokojne princeze od Velsa, zahvalio se vatrogascima i objavio vest o incidentu, koji se dogodio prethodne večeri.

„Na sreću, zgrada je bila prazna u tom trenutku – ali i dalje duboko uznemirujuće što su vandali zapalili jednu od naših seoskih kuća prošle noći“, napisao je Spenser uz fotografiju.

„Iskrena zahvalnost northantsfire na pokušaju da je spasu“, dodao je.

Vatrogasna i spasilačka služba Northemptonšira pojasnila je u mejlu za magazin PEOPLE da se „požar dogodio na zemljištu imanja Althorp u ulici Mill Lane, Kingsthorpe, Northampton, a ne direktno u kući Althorp.“

U saopštenju vatrogasne službe koje je PEOPLE dobio navodi se da su „pozvani oko 1:30 ujutro (po lokalnom vremenu) 28. maja zbog prijave o požaru u ulici Mill Lane, Kingsthorpe, Northampton, NN5 7PZ.“

„Ekipe su po dolasku zatekle napuštenu dvospratnu zgradu potpuno u plamenu“, navodi se u saopštenju.

„Na vrhuncu požara, četiri ekipe vatrogasaca iz različitih delova službe, opremljene aparatima za disanje, koristile su mlaznice kako bi obuzdale požar i sprečile njegovo dalje širenje“, navodi se dalje.

Vatrogasna služba je potvrdila da je jedan član ekipe „ostao na mestu događaja“ u sredu popodne „sa cisternom za vodu kako bi nastavio da hladi preostale žarišne tačke“, a zatim se vratio u stanicu nešto pre 13 časova.

U objavi na mreži X (bivši Twitter), Spenser je rekao da je bio „zapanjen“ kada je čuo za požar, dodajući: „Tužno je što neko misli da je ovako nešto zabavno.“ Menadžer za očuvanje imanja Althorp, Adej Grino, dodao je u objavi na mreži X u sredu: „Seoska kuća koju smo izgubili usled namernog vandalizma sinoć sada je morala biti srušena do temelja iz bezbednosnih razloga. Veoma tužno. Svet u kom živimo.“

