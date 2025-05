Pogledajte kako se urušio glečer u Švajcarskoj: Selo sravnjeno sa zemljom (VIDEO)

Mnoge kuće su potpuno sravnjene sa zemljom. Gradonačelnik Blatena Matijas Belvald rekao je da se „desilo nezamislivo“, ali je rekao da selo i dalje ima budućnost.

Švajcarsko selo Blaten delimično je uništeno nakon što se ogroman komad glečera urušio u dolinu. Iako je selo evakuisano pre nekoliko dana zbog straha od urušavanja glečera Berč, jedna osoba se vodi kao nestala.

Mnoge kuće su potpuno sravnjene sa zemljom. Gradonačelnik Blatena Matijas Belvald rekao je da se „desilo nezamislivo“, ali je rekao da selo i dalje ima budućnost. Lokalne vlasti su zatražile podršku od jedinice za pomoć u katastrofama švajcarske vojske, a članovi švajcarske vlade su na putu ka mestu nesreće.

Vlada je obećala pomoć

300 stanovnika sela moralo je da napusti svoje domove 19. maja nakon što su geolozi koji prate područje upozorili da glečer deluje nestabilno. Neki od njih se možda nikada neće moći vratiti u selo. „Izgubili smo svoje selo, ali ne i srce. Podržavaćemo i tešiti jedni druge. Posle duge noći, svanuće jutro“, naglasio je Belvald.

Švajcarska vlada je već obećala da će pripremiti finansijska sredstva kako bi se osiguralo da stanovnici mogu da ostanu, ako ne u samom selu, onda bar u okolnom području. Međutim, Rafael Majoraz, šef regionalne kancelarije za prirodne opasnosti, upozorio je da bi dalje evakuacije u područjima blizu Blatena mogle biti neophodne.

Klimatske promene uzrokuju brže topljenje glečera - zaleđenih reka leda - a topi se i permafrost, često opisan kao lepak koji drži visoke planine zajedno. Snimci dronom pokazali su kako se veliki deo glečera Birč urušava oko 15:30 časova. lokalno vreme.

