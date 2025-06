U američkom gradu Bolderu u saveznoj državi Kolorado osam osoba je povređeno kada je napadač naoružan improvizovanim bacačem plamena i Molotovljevim koktelima počeo da "spaljuje ljude" na prostoru lokalnog otvorenog tržnog centra.

BBC prenosi navode Federalnog istražnog biroa (FBI) kaže da se "sumnja na teroristički čin" koji se dogodio tokom mirnog skupa podrške izraelskim taocima u Pojasu Gaze, koji se održava svake nedelje.

Osumnjičeni Mohamed Sabri Soliman (45) je uhapšen i u pitanju je egipatski državljanin čija je viza za boravak u SAD istekla 2023. godine.

Navodi se da je Soliman vikao "Sloboda Palestini“ tokom napada, a pojavio se i video snimak prikazuje ljude kako pokušavaju da pomognu povređenima.

Izraelske vlasti nazvale su incident "strašnim antisemitskim terorističkim napadom usmerenim na Jevreje".

Napad se dogodio u nedelju u popodne po lokalnom vremenu, a FBI je naveo da je marš "Trka za njihove živote" (Run for Their Lives), što je naziv organizacije posvećene oslobađanju izraelskih talaca iz Pojasa Gaze, bio "redovno zakazan, mirni događaj koji se održava jednom nedeljno".

Žrtve su četiri žene i četiri muškarca, starosti od 52 do 88 godina, a svi povređeni su prevezeni u bolnice u Denveru.

Najmanje jedna osoba je u kritičnom stanju, a žrtve se leče od opekotina i drugih povreda.

Američki tužioci su naveli da su "potpuno ujedinjeni 100%" kako bi osigurali da napadač "u potpunosti odgovora" za ono što je učinio.

Policija Boldera je saopštila da će pojačati bezbednost na jevrejskim događajima u narednim danima.

Autor: A.A.