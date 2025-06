Zoran iz Šapca je obišao skoro ceo svet: Kročio je na tlo 80 zemalja, ne planira da stane i ima važnu poruku

Pedeseteosmogodišnji ekonomista iz Šapca Zoran Gligorić Mocart svetski je putnik. Kročio je na tlo 80 zemalja planete, ali to nije konačna lista. Bavi se i organizacijom turističkih tura i motiviše druge da putuju. Tvrdi da su putovanja luksuz samo za dušu i da ne moraju mnogo da koštaju.

“Počeo sam kao osnovac, izviđač i frijalac. U mladosti sam posetio sve krajeva stare Juge, upoznao divne ljude, da bih u zrelom dobu sa malo znanja engleskog jezika, ali puno želje za avanturom i novim horizontima otkrio lepotu svih meridijana”, kaže Šapčanin, Zoran Gligorić.

Egzotične destinacije su mu strast i na Maldivima, Tajlandu, Kambodži, Vijetnamu ili Japanu, voli da boravi duže.

“Posle porodice, to je naveće bogatstvo. To vam ostaje jedino u životu, to vam ne može niko oduzeti. Vidite kakav je život i surov i nepredvidiv i sve može da se okrene preko noći. Donesete i kulture i duha i malo proširite vidike. U Rio de Žaneiru sam ušao u jednu favelu, ima nekoliko favela u koje bi moglo da se udje, uz neku pratnju, čak i neka turistička gde vode, ali ja sam ušao baš gde ne ulazi ni policija ni suparničke favele, ni bande. Imao sam problema, mogao sam i život da izgubim, ali prošao sam, intresantna je priča, ali nije za pohvalu”, kaže Zoran Gligorić-Mocart iz Šapca.

Tako je počeo da organizuje i grupe prijatelja za egzotična putovanja. Sanja Lazarević kaže da se putnici uz njega osećaju bezbrižno i upijaju utiske zemlje u koju odlaze, jer je sve do sitnica izrežirano a posebno pamti drevnu kulturu Kine i Indije.

“Ne Indija kako je serviraju turističke agencije, nego ta Indija koja se zasniva na boravku u Ašramu, gde se bavite jogom, i gde budete, na primer, na izvoru Ganga. To su situacije da pred san vrlo često, kad sebe hoću da umirim, setim se tih svojih o tvorenih vrata i te večeri u Indiji, kad duva taj vetar rišikeša i kad se to egzotično bilje pomera, ti zvukovi koje ta noć donosi i to me, onako, jako smiri”, kaže Sanja Lazarević iz Šapca.

Pokreni se, putuj, istražuj, upoznaj najpre svoju Srbiju, poručuje, pre svega mladima, ovaj znatiželjni Šapčanin.

“Mi smo sa džeparcem putovali i tada su postojale razne mogućnosti, a danas, sa ovim internetom, sa ovim aplikacijama, sa ovim mogućnostima, povezivanjem putnika besplatno, da te poveze neko, neverovatno! Jedan primer, ja sam do Njujorka odavde išao za 268 evra”, navodi Zoran Gligorić-Mocart iz Šapca.

Zoran i Sanja, kao i većina iz ekipe, na putovanja nose poklone iz Srbije, posebno za najmlađe. Ovaj snimak iz Burkine Faso, najsiromašnije zemlje na svetu, gde su deca prvi put jela naše bobmone i videla telefon, pamtiće, kažu, zauvek!

Autor: S.M.