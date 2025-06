Uhapšena devojčica (6) zbog ubistva ambasadora!

Vojska Mjanmara uhapsila je šestogodišnje dete kao deo grupe koju je nazvala "teroristima" zbog ubistva penzionisanog vojnog oficira i diplomate prošlog meseca, objavio je danas list koji vodi hunta, "Global nju lajt of Mjanmar" (Global New Light of Myanmar).

"Uhapšeno je ukupno 16 prestupnika - 13 muškaraca i tri žene", objavio je list, prenosi Rojters.

List je takođe objavio sliku šestogodišnjeg deteta, koja je identifikovana kao ćerka navodnog atentatora.

U onlajn verziji tog lista, njeno lice je bilo zamagljeno, ali je bilo vidljivo na društvenim mrežama koju je objavila hunta.

Hunta nije odgovorila na pozive za komentar.

Čo Htun Aung (68), penzionisani brigadni general, koji je takođe služio i kao ambasador, ubijen je u Jangonu, 22. maja, preneo je Rojters.

Mjanmar je u previranjima otkako je vojska preuzela vlast u puču u februaru 2021. godine, svrgnuvši izabranu vladu koju je predvodila dobitnica Nobelove nagrade Aung San Su Ći i izazvavši široke proteste.

Grupa uspostavljenih etničkih armija i novih naoružanih grupa otela je delove teritorije od vojske, a borbe su izbile i u urbanim područjima poput Jangona.

"Ratnici Zlatne doline", antihuntina pobunjenička grupa, saopštila je da su ubili penzionisanog generala zbog njegove kontinuirane podrške vojnim operacijama, uključujući napade na civile, navedeno je u saopštenju.

Hunta tvrdi da grupu podržava Vlada nacionalnog jedinstva - vlada u senci koju čine ostaci svrgnute administracije Su Kju koja se bori protiv vojske - i da je platila ubici oko 95,52 dolara za ubistvo, objavio je list.

Portparol Narodnog jedinstvenog saveta (NUG), koji je privremena politička struktura u Mjanmaru, i koju su stvorili politički lideri i aktivisti nakon vojnog puča u zemlji u februaru 2021. godine, Naj Fon Lat, negirao je da je vlada u senci izvršila bilo kakva takva plaćanja.

"Nije tačno da plaćamo ljudima da ubijaju druge ljude", rekao je on za Rojters.

Od puča, hunta u Mjanmaru je uhapsila više od 29.000 ljudi, uključujući više od 6.000 žena i 600 dece, prema podacima Udruženja za pomoć političkim zatvorenicima, aktivističke grupe.

Broj žrtava među civilima i prodemokratskim aktivistima iznosi više od 6.700, uključujući 1.646 žena i 825 dece.

Hunta u Mjanmaru je saopštila da ne cilja civile i da su njene operacije odgovor na napade "terorista" radi održavanja mira i stabilnosti u zemlji.

