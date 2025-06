POJAVILA SE FOTOGRAFIJA IZ AVIONA SMRTI! Nastala je malo pre kobnog pada i ništa nije slutilo na zlo! Među žrtvama CELE PORODICE (FOTO+VIDEO)

Pet članova jedne porodice iz Bansvare u Radžastanu nalazi se među žrtvama katastrofalne avionske nesreće koja se dogodila u Ahmedabadu u četvrtak. Avion, sa 242 putnika i članova posade, srušio se nekoliko trenutaka nakon poletanja, a do sada je potvrđeno da je samo jedna osoba preživela.

Poginuli iz Bansvare identifikovani su kao Pratik Džoši, njegova supruga Komi Vjas, njihovi blizanci Pradjut i Nakul, i njihova najstarija ćerka Miraja, piše India Today.

Neposredno pre poletanja oni su napravili zajednički selfi u avionu, piše Economic Times.

Dr Pratik Džoši živeo je u Londonu šest godina, gradeći karijeru i budućnost. Njegova supruga, dr Komi Vjas, ugledna lekarka u bolnici Pacific u Udajpuru, dala je otkaz samo dva dana pre puta, spremna da se preseli i trajno ujedini porodicu. Njihova deca—blizanci Nakul i Pradjut, stari pet godina, i ćerka Miraja, stara osam godina—bila su uzbuđena zbog novog života u inostranstvu.

🚨BREAKING🚨 Audio between the pilot of Air India flight 171 and tower control was released. pic.twitter.com/9bZaj0BQ8b