PREDSEDNIK IRANA NAJAVIO ODMAZDU IZRAELU: Nateraćemo neprijatelja da zažali zbog svoje glupe akcije! Ovo je broj mrtvih, evo šta je uradio Mosad

Izraelska avijacija bombarduje najmanje pet iranskih gradova u akciji koju su zvaničnici vlade u Jerusalimu opisali kao sprečavanje Teherana da se dočepa nuklearnog naoružanja.

Očekuje se odgovor Irana. Cena nafte odmah skočila na 72 dolara za barel.

Amerika tvrdi da ne učestvuje u ovoj akciji.

Na severu Izraela izbio je požar nakon što su ostaci presretnutih vazdušnih meta pali na to područje, javljaju lokalni mediji, uz objavljene fotografije hitnih službi na terenu.

Izraelski Channel 12 javlja da je protivraketni sistem Gvozdena kupola presreo dva iranska drona iznad severa zemlje.

Prema istom izvoru, nakon što su ostaci letelica pali u otvoreno područje na okupiranoj Golanskoj visoravni, izbio je požar. Vatrogasne ekipe su trenutno na terenu i pokušavaju da obuzdaju vatru. S druge strane, list Haaretz i izraelski vojni radio izveštavaju da je presretnuta samo jedna letelica.

Glasan prasak čuo se u petak popodne u blizini vojne vazduhoplovne baze u zapadnoj iranskoj provinciji Hamedan, izvestili su državni mediji, nakon velikog izraelskog napada na tu zemlju.

„Pre nekoliko sati, snažna eksplozija čula se u blizini Hamedana“, saopštila je državna novinska agencija IRNA, dodajući da je „eksplozija zabeležena u blizini vazduhoplovne baze Nojeh“, koja se nalazi više od 300 kilometara od prestonice Teherana.

Izrael zatvara ambasade i konzulate širom sveta

Izraelsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je danas da će izraelske ambasade i konzulati širom sveta biti zatvoreni nakon napada Izraela na Iran.

U saopštenju se navodi da neće biti pružane konzularne usluge, preneo je Tajms of Izrael.

"Izraelske misije širom sveta biće zatvorene i konzularne usluge neće biti pružane", navodi se u saopštenju.

