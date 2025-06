Sirene se oglašavaju u Tel Avivu i Jerusalimu, dok eksplozije odjekuju Teheranom.

Iran i Izrael nastavili su međusobne vazdušne napade tokom noći između petka i subote, nakon što je Izrael prethodne noći pokrenuo najveću vazdušnu ofanzivu na Iran, u pokušaju da ga spreči u razvoju nuklearnog oružja.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Tel Avivu i Jerusalimu, dva najveća grada u Izraelu. Njihovi stanovnici proveli su noć u skloništima, dok su se na nebu čuli uzastopni talasi iranskih projektila.

„Iran želi nuklearno oružje, a mi branimo svet“

Dok su izraelski građani juče bežali u skloništa zbog iranskih raketnih napada, portparol izraelskog Ministarstva spoljnih poslova Oren Marmorštajn podelio je kako je objasnio situaciju svojoj porodici.

„Reći ću vam šta sam rekao svojoj devetogodišnjoj ćerki dok smo trčali do skloništa“, rekao je Marmorštajn u intervjuu sa voditeljkom Samantom Vašington.

„Rekao sam joj da na jednom veoma zlobnom mestu zvanom Iran postoji ekstremistički režim i da oni po svaku cenu pokušavaju da se dočepaju najopasnijeg oružja koje je čovečanstvo ikada izmislilo - nuklearnog oružja“, rekao je Marmorštajn.

Dodao je da Izrael prolazi kroz teška vremena „da bi bio bezbedan“, ali je takođe naglasio da to nije samo zbog Izraela.

„Ideja je da svet učinimo bezbednijim mestom, jer ove balističke rakete mogu da dosegnu sve do Evrope, do Ujedinjenog Kraljevstva“, rekao je Marmorštajn.

Još nisu napadnuta sva iranska nuklearna postrojenja

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo još nije pogodilo sva iranska nuklearna postrojenja, ali će se ovi napori nastaviti dok vojska radi na degradaciji balističkog raketnog sistema te zemlje, saopštili su danas izraelski vojni zvaničnici.

Prema podacima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), ratno vazduhoplovstvo te zemlje je nanelo "značajnu štetu" iranskom nuklearnom postrojenju u Natanzu i uništilo neke delove lokacije nuklearnog postrojenja u Isfahanu, prenosi Tajms of Izrael.

U napadima koje je Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo na Iran tokom ranog jutra 13. juna poginulo je devet nuklearnih naučnika, dok nije bilo napadnuto iransko nuklearno postrojenje Fordo.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da da je spremno za iznenadnu eskalaciju, ali su naveli da operacija protiv Irana "napreduje po planu" i da za sada "dobro funkcioniše".

Izrael: Prva faza operacije je uspešna, ima još mnogo posla

Portparol izraelskog Ministarstva spoljnih poslova Oren Marmorstein izjavio je za Sky News da je „prva faza operacije protiv Irana bila veoma uspešna“, ali da „još ima mnogo posla“.

Na pitanje koliko je do sada naneta šteta iranskom nuklearnom programu, Marmorstein nije naveo konkretne brojke, ali je nagovestio da izraelske operacije još nisu završene.

Aerodrom Ben Gurion zatvoren do daljnjeg

#BREAKING Israel's Ben Gurion airport closed until further notice: spokeswoman pic.twitter.com/KdXAe5vtkr — AFP News Agency (@AFP) 14. јун 2025.

Iran razmišlja da zatvori Ormuski moreuz

Rojters je objavio hitnu vest, pozivajući se na iranski novinski kanal Islamske Republike Iran (IRINN), da je iranski poslanik rekao da Iran ozbiljno razmatra zatvaranje Ormuskog moreuza.

BREAKING:



🇮🇷🇮🇱 Iran seriously considering closing Strait of Hormuz. - Reuters



Expect oil prices to skyrocket now. pic.twitter.com/s6QUgPhsjr — Megatron (@Megatron_ron) 14. јун 2025.

Ormuski moreuz je ključna ruta za oko 20% globalnog toka nafte i još veći udeo transporta tečnog prirodnog gasa, prema rečima Derena Natana, šefa istraživanja kapitala u kompaniji "Hargreaves Lansdown".

Zatvranje moreuza mogao da bi da poremeti svetske cene nafte.

Liban će nastojati da drži vazudšni prostor otvorenim

Liban će nastojati da zadrži svoj vazdušni prostor otvorenim, izjavio je danas libanski ministar saobraćaja Fajez Rasamani. ''Aerodrom će ostati otvoren osim ako se nešto ne dogodi van naše kontrole'', rekao je Rasamni tokom obilaska Međunarodnog aerodroma Bejrut-Rafik Hariri, javlja Rojters.

Libanska nacionalna avio-kompanija Mild Ist Erlajns (MEA) povećaće broj letova kako bi nadoknadio kašnjenje letova do kojeg je došlo nakon početka uzajamnih napada Irana i Izraela.

Uhapšeno pet osoba zbog saradnje sa Izraelom

U Iranskom gradu Jazdu uhapšeno je pet osoba zbog špijunaže i navodne saradnje sa Izraelom, preneli su danas iranski mediji.

Oni su uhapšeni zbog navodnog nedozvoljenog fotografisanja u korist Izraela, navodi Rojters.

Israeli airstrikes on Lorestan, Western Iran pic.twitter.com/3KJKbEClWx — VolgaLad (@cym27s) 14. јун 2025.

Hapšenja su izvršena dok Iran i Izrael nastavljaju sa uzajamnim vazdušnim udarima nakon što je Izrael pokrenuo najveći dosadašnji napad na svog dugogodišnjeg neprijatelja u pokušaju da spreči zvanični Teheran da razvije nuklearno oružje.

Iranske vlasti učestalo hapse ljude koje optužuje za špijuniranje u korist Izraela, najčešće bez dokaza koji bi podržali takve optužbe.

Novi izraelski napadi pogodili više iranskih pokrajina

Izraelske snage izvele su novu rundu vazdušnih napada na nekoliko iranskih pokrajina, uključujući Istočni Azerbajdžan, Lorestan i Kermanšah, izvijestila je državna novinska agencija Fars. U napadima je pogođeno više lokacija, a eksplozije su se čule u gradovima Khoramabad, Kermanšah i Tabriz.

U okrugu Asadabad u zapadnom Iranu, prema informacijama agencije ISNA, ubijene su dve osobe, a još pet ih je ranjeno. Aktivirana je i iranska protivvazdušna odbrana u više gradova.

Snimci koje su objavili iranski mediji prikazuju dim iznad grada Tabriza, iako je lokalna rafinerija nafte demantovala da je bila direktno pogođena. Iranske vlasti još uvek nisu potvrdile tačne lokacije napada.

Poginulo 60 ljudi, među njima 20 dece

Prema navodima iranske državne televizije, u izraelskom napadu poginulo je oko 60 osoba, među kojima je i 20 dece.

Izveštaj navodi da je napad pogodio stambeni kompleks u glavnom gradu, Teheranu.

Objavljena imena još dvojice poginulih generala

Iranska državna televizija sada je objavila imena još dvojice poginulih generala: General Golamreza Mehrabi, zamenik načelnika za obaveštajne poslove Generalštaba oružanih snaga; General Mehdi Rabani, zamenik načelnika za operacije.

Važno upozorenje Ministarstva spoljnih poslova za građane Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije upozorava građane na eskalaciju situacije u Izraelu i Iranu.

Zbog pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu bezbednost, preporučuje se građanima da izbegavaju sva putovanja u navedene zemlje do daljeg, piše u saopštenju.

Izraelski napad pogodio mesto blizu rafinerije u severozapadnom Tabrizu

Iranska novinska agencija Mehr prenela je danas da je izraelski napad pogodio mesto blizu rafinerije u severozapadnom Tabrizu. Agencija je prenela da se dim diže iz postrojenja.

Rafinerija je izdala saopštenje u kojem negira da je pogođena i navodi da se normalna proizvodnja nastavlja.

"Teheran će goreti", obustavite napade

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je danas vrhovnog verskog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija da će "Teheran goreti" ako Iran nastavi da ispaljuje rakete na izraelske civile.

"Iranski diktator drži građane Irana kao taoce, dovodeći do situacije u kojoj će oni, a posebno stanovnici Teherana, platiti visoku cenu za očiglednu štetu nanetu građanima Izraela. Ako Hamnei nastavi da ispaljuje rakete na izraelsku domovinu, Teheran će goreti", poručio je Kac, prenosi Rojters.

"Šokiraćemo ceo svet"

U svetlu eskalacije između Irana i Izraela, iranski zvaničnici su juče najavili skoro lansiranje raketa Hajbar, uz dramatično upozorenje: "Svet će biti šokiran onim što vidi".

Iran preti i Britaniji i Francuskoj

Iran je danas upozorio Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku da će njihove baze i brodovi u regionu biti meta budu učestvovali u zaustavljanju napada Teherana na Izrael, preneli su danas iranski državni mediji.

Pozivajući se na izvor upoznat sa planovima iranske vojne komande iranska novinska agencija Fars je prenela da Iran planira da napadne američke vojne baze na Bliskom istoku, preneo je Rojters.

Nakon izraelskih napada na Teheran Pentagon je premestio dva američka razarača ka istočnom Mediteranu zbog moguće odmazde Irana, preneo je portal Politiko, pozivajući se na neimenovane izvore koji tvrde da su ovi brodovi, koji su sposobni da se brane od balističkih i krstarećih raketa, odranije bili u regionu.

"Put do Teherana je otvoren"

Načelnik Generalštaba izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Ejal Zamir i komandant Ratnog vazduhoplovstva Izraela Tomer Bar izjavili su danas iznoseći vojnu vojnu procenu da je "put do Teherana otvoren", najavljujući početak vazdušnih operacija iznad iranske prestonice.

"Prema planovima, borbeni avioni ratnog vazduhoplovstva počeće da izvode napade na mete u Teheranu", navedeno je u saopštenju vojske koje dolazi nakon niza napada na iranske protivvazdušne sisteme, preneo je Tajms of Izrael.

Aftermath of the Iranian attacks on Tel Aviv filmed from a damaged building. pic.twitter.com/GTV8yTtJGC — Clash Report (@clashreport) 13. јун 2025.

Ova izjava usledila je nakon što je izraelska vojska saopštila da su njeni avioni tokom prethodne noći uništili sisteme protivvazdušne odbrane u Teheranu, čime je izraelskim snagama omogućeno veće operativno prisustvo u vazdušnom prostoru iznad iranske prestonice.

Prve žrtve u Jordanu

Dva civila su povređena u jordanskom gradu Irbidu nakon što je na njih pao "eksplozivni predmet", objavila je jutros državna televizija Al-Mamlaka.

Ovo su prve prijavljene civilne žrtve u Jordanu od početka međusobnih napada između Izraela i Irana.

Snimci koje je objavila državna televizija prikazuju oštećenu zgradu okruženu bezbednosnim službama. Nije precizirano o kakvoj vrsti predmeta se radi, ali je incident povezan sa sukobima u regionu.

U napadu na Tel Aviv povređen hrvatski konzul

Hrvatska amasadorka u Tel Avivu Vesela Mrđen Korać potvrdila je za 24sata da je tokom noći u iranskim napadima na Tel Aviv ozbiljno oštećena zgrada u kojoj žive dvoje hrvatskih diplomata.

"Konzul i njegova supruga su lakše povređeni", rekla je ambasadorka. Dodala je da evakuacija za sada nije moguća zbog zatvorenog vazdušnog prostora i učestalih napada.

Iran: Pogođene tri izraelske avio-baze

Iranska vojna operacija "Istinsko obećanje III" trajaće koliko bude bilo potrebno, a tokom noći pogođene su tri izraelske vazduhoplovne baze koje su korišćene kao lansirne platforme za napade na Iran, izjavio je visoki iranski vojni komandant Ahmad Vahidi.

Vahidi, glavni savetnik komandanta iranske Revolucionarne garde (IRCG), rekao je da je u iranskoj vojnoj operaciji pogođeno nekoliko izraelskih ciljeva na okupiranim teritorijama, prenosi agencija Tasnim.

Iran retaliated and hit Tel Aviv. pic.twitter.com/F8CxvUL21F — Mukhtar (@I_amMukhtar) 13. јун 2025.

"Vazduhoplovne baze Nevatim i Ovda, u kojima se nalaze izraelski komandni i kontrolni centar i centar za elektronsko ratovanje, bile su mete iranskog napada", potvrdio je general Vahidi i dodao da su te dve baze korišćene za pokretanje agresije protiv Irana.

Drugi ciljevi koji su pogođeni u iranskom odgovoru na izraelske napade uključuju vazduhoplovnu bazu Tel Nof blizu Tel Aviva, izraelsko ministarstvo odbrane, kao i izraelske industrijske i vojne centre u Tel Avivu, rekao je general Vahidi.

Iranska agencija za atomsku energiju potvrdila ograničenu štetu na objektu Fordo

Iranska agencija za atomsku energiju potvrdila je danas da je na nuklearnom objektu Fordo načinjena ograničena šteta nakon izraelskih napada, preneli su danas iranski mediji pozivajući se na portparola iranske organizacije za atomsku energiju.

Footage posted to social media shows the interception of an Iranian drone over the Galilee Panhandle a short while ago. pic.twitter.com/AyCYzK4M1N — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 14. јун 2025.

- Bilo je ograničene štete na nekim delovima postrojenja Fordo za obogaćivanje uranijuma - rekao je portparol agencije za atomsku energiju Behrouz Kamalvandi, prenosi Rojters.

On je potvrdio da je već premešten značajan deo opreme i materijala i da nije bilo značajne štete niti kontaminacije.

Iran zatvorio vazdušni prostor

Iranski vazdušni prostor je zatvoren "do daljnjeg obaveštenja", javlja agencija Frans pres (AFP), pozivajući se na iranske državne medije.

Iranski zvaničnici najavljuju nastavak napada na Izrael

Iranski napadi na Izrael će se nastaviti, objavila je danas iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na visoke iranske vojne zvaničnike.

"Konfrontacija se neće završiti ograničenim akcijama od prošle noći i iranski napadi će se nastaviti, a ova akcija će biti veoma bolna i za žaljenje za agresore", rekao je Fars neimenovani zvaničnik, pozivajući se na visoke vojne zvaničnike, preneo je Rojters.

Projektili iz Irana pogađaju gradove u Izraelu Izvor: Video plusIzraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su u petak operaciju "Uspon lava", u kojoj su mete bili vojni i nuklearni ciljevi u različitim delovima Irana.

U odgovoru na izraelski napad, Iran je noćas u dva talasa, u akciji "Pravi odgovor 3", lansirao oko 150 balističkih raketa.

Iran planira napade na američke baze?

Iran planira da napadne američke vojne baze na Bliskom istoku, objavila je iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor upoznat sa planovima vojne komande.

"Rat koji je počeo agresijom cionističkog režima proširiće se na sve teritorije koje je okupirao ovaj režim i američke baze u regionu. Agresori će dobiti odlučan i veliki odgovor Irana", rekao je izvor agencije.

Snimak presretanja iranske bespilotne letilice Izvor: Video plusAgencija je takođe danas objavila, pozivajući se na izvore, da će se iranski napadi na Izrael nastaviti.

Izraelska vojska: Nastavljamo napade na Iran

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da nastavljaju vazdušne napade na mete u Iranu.

U kratkom saopštenju na Telegramu, IDF je naveo da „izraelsko ratno vazduhoplovstvo nastavlja da napada mete kako bi eliminisalo pretnje u Iranu“. Poruku je pratio video koji prikazuje vazdušne napade.

חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות להסרת איום במרחב איראן pic.twitter.com/NF0Q4efquQ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14. јун 2025.

Ova objava dolazi više od 24 sata nakon prvog izraelskog napada na iranske vojne baze, u kojem su, prema podacima IDF-a, ubijena trojica najviših iranskih vojnih komandanata. Iran je od tada ispalio nekoliko talasa raketa na izraelsku teritoriju, a napadi su se nastavili i jutros.

Troje mrtvih u Izraelu, 80 ranjenih

Prema podacima izraelske službe za vanredne situacije Magen David Adom, dve osobe su poginule, a 80 je ranjeno u iranskom raketnom napadu koji je pogodio područje u blizini stambenih zgrada u Rišon Lecionu, južno od Tel Aviva. Ranije je navedeno da je jedna osoba izgubila život.

Treća žrtva je žena koja je preminula pošto ju je pogodio deo projektila tokom ranijeg talasa iranskih napada. Policija je saopštila da je proglašena mrtvom na licu mesta u gradu Ramat Gan, istočno od Tel Aviva.

Iran je prešao "crvene linije"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je iranski režim "prešao crvene linije" baražnim napadima na civilne centre u petak, i da će zbog toga platiti visoku cenu.

"Nastavićemo da branimo građane Izraela i osiguraćemo da ajatolahov režim plati veoma visoku cenu za svoje gnusne postupke", kazao je Kac, prenosi Tajms of Izrael.

Iran je sinoć na Izrael ispalio oko 150 balističkih raketa, u dva talasa napada, a u napadima su poginule najmanje dve osobe, a povređeno više od 40.

Iran: Dijalog sa SAD besmislen posle napada Izraela

Iran je saopštio da je dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama o teheranskom nuklearnom programu "besmislen" nakon "najvećeg" vojnog napada Izraela.

"Druga strana (SAD) je delovala na način koji čini dijalog besmislenim. Ne možete da tvrdite da pregovarate, a istovremeno da delite posao, dozvoljavajući cionističkom režimu (Izraelu) da cilja iransku teritoriju", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, prenela je novinska agencija Tasnim.

On je rekao da je Izrael "uspeo da utiče" na diplomatski proces i da se izraelski napad ne bi dogodio bez dozvole Vašingtona.

Jordan otvorio vazdušni prostor

Jordan je jutros ponovo otvorio svoj vazdušni prostor, saopštila je agencija za civilno vazduhoplovstvo te zemlje, prenosi Rojters.

Vazdušni prostor otvoren je u 7:30 časova po lokalnom vremenu, samo dan nakon što je zatvoren iz predostrožnosti zbog sukoba Izraela i Irana.

Komisija je prilikom zatvaranja vazdušnog prostora Jordana navela da je odluka o tome doneta u skladu sa međunarodnim standardima civilnog vazduhoplovstva i obavezama bezbednosti letenja, kao i da će privremeno zatvaranje kontinuirano da se procenjuje i preispituje.

Svoje vazdušne prostore zatvorili su i Izrael i Iran.

Iran prijavio manje curenje u nuklearnom postrojenju Natanc

Portparol Organizacije za atomsku energiju Irana Behruz Kamalvandi izjavio je u petak da je "došlo do malog curenja" unutar nuklearnog postrojenja u iranskom nuklearnom postrojenju Natancu, koje je bilo meta izraelskog vazdušnog napada tokom prethodne noći.

Kamalvandi je kazao da se kontaminacija nije proširila u spoljašnju sredinu, prenosi iranska državna novinska agencija Irna.

"Delovi (nuklearnog postrojenja) u Natancu su pretrpeli uglavnom površinska oštećenja, pošto se glavni deo postrojenja nalazi pod zemljom. Došlo je do vrlo malog curenja unutar postrojenja, koje se ni na koji način nije proširilo u spoljašnju sredinu, tako da ljudi mogu biti sigurni da nema problema sa kontaminacijom", rekao je Kamalvandi.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su u noći između četvrtka i petka pokrenule operaciju "Uspon lava", u kojoj je ratno vazduhoplovstvo napalo vojne ciljeve i lokacije iranskog nuklearnog programa, da bi sprečili da Iran dođe u posed nuklearnog oružja.

Iranska vlada: Samo u Teheranu najmanje 78 poginulih

Najmanje 78 ljudi stradalo je u izraelskim napadima samo u Teheranu, potvrdila je u petak iranska vlada.

„Do sada je ubijeno 78 ljudi, uključujući visokopozicionirane vojne zvaničnike, a povređeno je više od 320 drugih. Velika većina su civili, uključujući žene i decu”, rekao je iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saeid Iravani pred Savetom bezbednosti UN-a.

Mete izraelskih napada u iranskoj prestonici tokom noći između četvrtka i petka bili su uglavnom vojni objekti i vojni zvaničnici, neki od njih locirani u gusto naseljenim delovima grada, izveštava agencija dpa.

Iranski državni mediji prenose da je pogođeno najmanje 18 različitih lokacija u Teheranu. Izrael je, osim prestonice, gađao i gradove poput Goma, Kermanšaha, Tabriza i Širaza.

Desetine povređenih u Izraelu

Nekoliko desetina ljudi je povređeno u iranskim napadima na Izrael, javljaju izraelski mediji rano u subotu, nakon što je vojska saopštila da građani mogu napustiti skloništa.

Najstariji izraelski list Haaretz izveštava da je u okolini Tel Aviva povređeno oko 40 ljudi, od kojih je dvoje u osamdesetim godinama u kritičnom stanju. Haaretz piše da je u napadima iz Irana pogođena stambena zgrada, pri čemu je povređeno 22 ljudi.

U predgrađu Tel Aviva, Ramat Ganu, oštećeno je devet zgrada, navodi Haaretz.

Jerusalem Post prenosi o smrti Izraelke koja je kasno u petak podlegla povredama nakon raketnog napada u centralnom Izraelu. Taj medij navodi da je ukupno povređeno 63 Izraelaca.

Izraelske vlasti su rano u subotu dozvolile stanovnicima da napuste skloništa, pod uslovom da ostanu u njihovoj blizini, prenosi agencija France Presse.

Nove instrukcije izdate su nešto posle 1:30 po lokalnom vremenu, dvadesetak minuta nakon što je najavljeno novo lansiranje projektila iz Irana.

Eksplozije se čule i u Jerusalimu

Novinska agencija Fars navodi da je Teheran izveo talase vazdušnih napada u subotu nakon dva talasa u petak uveče. Jedan od talasa bio je usmeren na Tel Aviv pre zore u subotu, a eksplozije su se čule u glavnom gradu i Jerusalimu.

Ovi napadi su odgovor na izraelske napade na Iran u petak ujutro, koji su ciljali komandante, nuklearne naučnike, vojne ciljeve i nuklearna postrojenja. Iran negira da su njegove aktivnosti obogaćivanja urana deo vojnog nuklearnog programa.

Odjekuju eksplozije

U Iranu su, u glavnom gradu Teheranu, odjeknule brojne eksplozije, izvestila je poluslužbena novinska agencija Tasnim. Novinska agencija Fars javila je da su dva projektila pogodila teheranski aerodrom Mehrabad, a iranski mediji izvestili su o plamenu na tom mestu. Aerodrom se nalazi u blizini ključnih iranskih lidera i domaćin je vazduhoplovne baze sa borbenim i transportnim avionima.

WATCH:



More footage of the impacts in Tel Aviv. pic.twitter.com/HZb4hccQjU — Open Source Intel (@Osint613) 13. јун 2025.

Sistemi protivvazdušne odbrane bili u funkciji

Vojska je saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane bili u funkciji.

"U poslednjem satu, desetine raketa ispaljene su prema Izraelu iz Irana, od kojih su neke presretnute", saopštila je izraelska vojska.

Dodali su da spasilačke ekipe rade na nekoliko lokacija širom zemlje gde su prijavljeni padovi projektila, ali nisu komentarisali broj žrtava.

Autor: Jovana Nerić