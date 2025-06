IRAN UDARA NA AMERIKU! Napašćemo vojne baze SAD na Bliskom istoku: Agresori će dobiti odlučan i veliki odgovor (FOTO+VIDEO)

Sirene se oglašavaju u Tel Avivu i Jerusalimu, dok eksplozije odjekuju Teheranom.

Iran i Izrael nastavili su međusobne vazdušne napade tokom noći između petka i subote, nakon što je Izrael prethodne noći pokrenuo najveću vazdušnu ofanzivu na Iran, u pokušaju da ga spreči u razvoju nuklearnog oružja.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Tel Avivu i Jerusalimu, dva najveća grada u Izraelu. Njihovi stanovnici proveli su noć u skloništima, dok su se na nebu čuli uzastopni talasi iranskih projektila.

Šta se sve dešavalo tokom jučerašnjeg dana, kada je počeo napad, pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Iranski zvaničnici najavljuju nastavak napada na Izrael

Iranski napadi na Izrael će se nastaviti, objavila je danas iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na visoke iranske vojne zvaničnike.

"Konfrontacija se neće završiti ograničenim akcijama od prošle noći i iranski napadi će se nastaviti, a ova akcija će biti veoma bolna i za žaljenje za agresore", rekao je Fars neimenovani zvaničnik, pozivajući se na visoke vojne zvaničnike, preneo je Rojters.

Projektili iz Irana pogađaju gradove u Izraelu Izvor: Video plus

Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su u petak operaciju "Uspon lava", u kojoj su mete bili vojni i nuklearni ciljevi u različitim delovima Irana.

U odgovoru na izraelski napad, Iran je noćas u dva talasa, u akciji "Pravi odgovor 3", lansirao oko 150 balističkih raketa.

Iran planira napade na američke baze?

Iran planira da napadne američke vojne baze na Bliskom istoku, objavila je iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor upoznat sa planovima vojne komande.

"Rat koji je počeo agresijom cionističkog režima proširiće se na sve teritorije koje je okupirao ovaj režim i američke baze u regionu. Agresori će dobiti odlučan i veliki odgovor Irana", rekao je izvor agencije.

Snimak presretanja iranske bespilotne letilice Izvor: Video plus

Agencija je takođe danas objavila, pozivajući se na izvore, da će se iranski napadi na Izrael nastaviti.

"Konfrontacija se neće završiti ograničenim akcijama od prošle noći i iranski napadi će se nastaviti, a ova akcija će biti veoma bolna i za žaljenje za agresore", rekao je Fars neimenovani zvaničnik, pozivajući se na visoke vojne zvaničnike.

Izraelska vojska: Nastavljamo napade na Iran

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da nastavljaju vazdušne napade na mete u Iranu.

U kratkom saopštenju na Telegramu, IDF je naveo da „izraelsko ratno vazduhoplovstvo nastavlja da napada mete kako bi eliminisalo pretnje u Iranu“. Poruku je pratio video koji prikazuje vazdušne napade.

Ova objava dolazi više od 24 sata nakon prvog izraelskog napada na iranske vojne baze, u kojem su, prema podacima IDF-a, ubijena trojica najviših iranskih vojnih komandanata. Iran je od tada ispalio nekoliko talasa raketa na izraelsku teritoriju, a napadi su se nastavili i jutros.

Troje mrtvih u Izraelu, 80 ranjenih

Prema podacima izraelske službe za vanredne situacije Magen David Adom, dve osobe su poginule, a 80 je ranjeno u iranskom raketnom napadu koji je pogodio područje u blizini stambenih zgrada u Rišon Lecionu, južno od Tel Aviva. Ranije je navedeno da je jedna osoba izgubila život.

Treća žrtva je žena koja je preminula pošto ju je pogodio deo projektila tokom ranijeg talasa iranskih napada. Policija je saopštila da je proglašena mrtvom na licu mesta u gradu Ramat Gan, istočno od Tel Aviva.

Iran je prešao "crvene linije"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je iranski režim "prešao crvene linije" baražnim napadima na civilne centre u petak, i da će zbog toga platiti visoku cenu.

"Nastavićemo da branimo građane Izraela i osiguraćemo da ajatolahov režim plati veoma visoku cenu za svoje gnusne postupke", kazao je Kac, prenosi Tajms of Izrael.

Iran je sinoć na Izrael ispalio oko 150 balističkih raketa, u dva talasa napada, a u napadima su poginule najmanje dve osobe, a povređeno više od 40.

Iran: Dijalog sa SAD besmislen posle napada Izraela

Iran je saopštio da je dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama o teheranskom nuklearnom programu "besmislen" nakon "najvećeg" vojnog napada Izraela.

"Druga strana (SAD) je delovala na način koji čini dijalog besmislenim. Ne možete da tvrdite da pregovarate, a istovremeno da delite posao, dozvoljavajući cionističkom režimu (Izraelu) da cilja iransku teritoriju", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, prenela je novinska agencija Tasnim.

On je rekao da je Izrael "uspeo da utiče" na diplomatski proces i da se izraelski napad ne bi dogodio bez dozvole Vašingtona.

Jordan otvorio vazdušni prostor

Jordan je jutros ponovo otvorio svoj vazdušni prostor, saopštila je agencija za civilno vazduhoplovstvo te zemlje, prenosi Rojters.

Vazdušni prostor otvoren je u 7:30 časova po lokalnom vremenu, samo dan nakon što je zatvoren iz predostrožnosti zbog sukoba Izraela i Irana.

Komisija je prilikom zatvaranja vazdušnog prostora Jordana navela da je odluka o tome doneta u skladu sa međunarodnim standardima civilnog vazduhoplovstva i obavezama bezbednosti letenja, kao i da će privremeno zatvaranje kontinuirano da se procenjuje i preispituje.

Svoje vazdušne prostore zatvorili su i Izrael i Iran.

Iran prijavio manje curenje u nuklearnom postrojenju Natanc

Portparol Organizacije za atomsku energiju Irana Behruz Kamalvandi izjavio je u petak da je "došlo do malog curenja" unutar nuklearnog postrojenja u iranskom nuklearnom postrojenju Natancu, koje je bilo meta izraelskog vazdušnog napada tokom prethodne noći.

Kamalvandi je kazao da se kontaminacija nije proširila u spoljašnju sredinu, prenosi iranska državna novinska agencija Irna.

"Delovi (nuklearnog postrojenja) u Natancu su pretrpeli uglavnom površinska oštećenja, pošto se glavni deo postrojenja nalazi pod zemljom. Došlo je do vrlo malog curenja unutar postrojenja, koje se ni na koji način nije proširilo u spoljašnju sredinu, tako da ljudi mogu biti sigurni da nema problema sa kontaminacijom", rekao je Kamalvandi.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su u noći između četvrtka i petka pokrenule operaciju "Uspon lava", u kojoj je ratno vazduhoplovstvo napalo vojne ciljeve i lokacije iranskog nuklearnog programa, da bi sprečili da Iran dođe u posed nuklearnog oružja.

Iranska vlada: Samo u Teheranu najmanje 78 poginulih

Najmanje 78 ljudi stradalo je u izraelskim napadima samo u Teheranu, potvrdila je u petak iranska vlada.

„Do sada je ubijeno 78 ljudi, uključujući visokopozicionirane vojne zvaničnike, a povređeno je više od 320 drugih. Velika većina su civili, uključujući žene i decu”, rekao je iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saeid Iravani pred Savetom bezbednosti UN-a.

Mete izraelskih napada u iranskoj prestonici tokom noći između četvrtka i petka bili su uglavnom vojni objekti i vojni zvaničnici, neki od njih locirani u gusto naseljenim delovima grada, izveštava agencija dpa.

Iranski državni mediji prenose da je pogođeno najmanje 18 različitih lokacija u Teheranu. Izrael je, osim prestonice, gađao i gradove poput Goma, Kermanšaha, Tabriza i Širaza.

Desetine povređenih u Izraelu

Nekoliko desetina ljudi je povređeno u iranskim napadima na Izrael, javljaju izraelski mediji rano u subotu, nakon što je vojska saopštila da građani mogu napustiti skloništa.

Najstariji izraelski list Haaretz izveštava da je u okolini Tel Aviva povređeno oko 40 ljudi, od kojih je dvoje u osamdesetim godinama u kritičnom stanju. Haaretz piše da je u napadima iz Irana pogođena stambena zgrada, pri čemu je povređeno 22 ljudi.

U predgrađu Tel Aviva, Ramat Ganu, oštećeno je devet zgrada, navodi Haaretz.

Jerusalem Post prenosi o smrti Izraelke koja je kasno u petak podlegla povredama nakon raketnog napada u centralnom Izraelu. Taj medij navodi da je ukupno povređeno 63 Izraelaca.

Izraelske vlasti su rano u subotu dozvolile stanovnicima da napuste skloništa, pod uslovom da ostanu u njihovoj blizini, prenosi agencija France Presse.

Nove instrukcije izdate su nešto posle 1:30 po lokalnom vremenu, dvadesetak minuta nakon što je najavljeno novo lansiranje projektila iz Irana.

Eksplozije se čule i u Jerusalimu

Novinska agencija Fars navodi da je Teheran izveo talase vazdušnih napada u subotu nakon dva talasa u petak uveče. Jedan od talasa bio je usmeren na Tel Aviv pre zore u subotu, a eksplozije su se čule u glavnom gradu i Jerusalimu.

Ovi napadi su odgovor na izraelske napade na Iran u petak ujutro, koji su ciljali komandante, nuklearne naučnike, vojne ciljeve i nuklearna postrojenja. Iran negira da su njegove aktivnosti obogaćivanja urana deo vojnog nuklearnog programa.

Odjekuju eksplozije

U Iranu su, u glavnom gradu Teheranu, odjeknule brojne eksplozije, izvestila je poluslužbena novinska agencija Tasnim. Novinska agencija Fars javila je da su dva projektila pogodila teheranski aerodrom Mehrabad, a iranski mediji izvestili su o plamenu na tom mestu. Aerodrom se nalazi u blizini ključnih iranskih lidera i domaćin je vazduhoplovne baze sa borbenim i transportnim avionima.

WATCH:



More footage of the impacts in Tel Aviv. pic.twitter.com/HZb4hccQjU