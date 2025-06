OBJAVLJEN SNIMAK UDARA NA 'NUKLEARNO SRCE' TEHERANA! Izraelska vojska potvrdila da je izveden napad i u Isfahanu (FOTO+VIDEO)

Sukob Izraela i Irana počeo je kad je Izraelska vojska eliminisala visoke iranske generale i naučnike, u napadu na Teheran Iran je uzvratio napadima balističkim raketama na izraelske gradove.

Prijavljene su nove žrtve i materijalna šteta dok i jedna i druga zemlja izvode vazdušne udare na protivničke ciljeve.

Snimak udara na "sedište nuklearnog programa" u Teheranu, u udarima na Iran učestvovalo 50 izraelskih aviona

The IDF releases footage of its overnight strike on Iran's "nuclear program headquarters" in Tehran.



Earlier, the military said it hit some 80 targets in Tehran overnight, including fuel depots, the Iranian Defense Ministry headquarters, the “headquarters of the SPND nuclear… pic.twitter.com/sprgcGLFf9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 15. јун 2025.

Pogođeno iransko nuklearno postrojenje u Isfahanu

Izraelska vojska je danas saopštila da je pogodila nuklearno postrojenje u Isfahanu u Iranu.

Rojters prenosi da je u objavi na društvenoj mreži X naveo portparol vojske.

On nije naveo kada je napad izveden.

Novi podaci o stradalima u Izraelu

Ministarstvo zdravlja Izraela je saopštilo da je u poslednjih 24 sata u iranskim napadima ubijeno 12 ljudi.

Time je ukupan broj stradalih porastao na 15 žrtava.

Iz ministarstva je navedeno i da je noćas hospitalizovano 385 osoba, od kojih je sedmoro u teškom stanju.

Izraelski udar na zgradu Ministarstva odbrane Irana i fabriku dronova Šahid

Iranske vlasti su potvrdile da je sedište Ministarstva odbrane u centralnoj pokrajini Isfahan bilo meta izraelskog napada.

Akbar Salehi, zamenik guvernera Isfahana zadužen za bezbednosna pitanja, kazao je da za sada nema informacija o žrtvama u toj zgradi, a šteta se još uvek utvrđuje.

BBC podseća da su sinoć iranski mediji objavili da je u izraelskim vazdušnim udarima meta bila zgrada Ministarstva odbrane u delu prestonice Teherana koji se zove Nobonjad.

What is claimed to have been a military drone factory in the city of Isfahan was targeted and destroyed earlier by a strike from the Israeli Air Force. pic.twitter.com/VcieqhMrE3 — OSINTdefender (@sentdefender) 15. јун 2025.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Isfahana koji prikazuju uništenu fabriku dronova Šahid, koje i Rusija koristi za napade u Ukrajini.

Izraelski borbeni avioni su jutros napali i vojnu bazu u Kermanšahu na zapadu Irana.

Reports have emerged that a factory producing the infamous Shahed drones has been destroyed in Isfahan, Iran.



In addition, Israeli warplanes carried out a morning strike on a military base in Kermanshah, western Iran.



According to Israeli intelligence, the base is used by Iran… pic.twitter.com/j7ncFPBWTC — NEXTA (@nexta_tv) 15. јун 2025.

Prema podacima izraelskih obaveštajaca, baza je korišćena za skladištenje i lansiranje raketa.

Ponovo raste broj ubijenih u Izraelu, iz Irana tokom noći ispaljeno 200 raketa

Izraelska vlada je saopštila da je broj ubijenih u toj tokom noćašnjih iranskih vazdušnih udara porastao na 13 žrtava, uključujući troje maloletnih.

- Najmanje 380 ljudi je ranjeno, od čega je devetoro u teškom stanju - navedeno je iz vlade i dodaje da je tokom protekle noći Iran ispalio 200 raketa, od kojih su 22 pogodile cilj.

Benjamin Netanjahu, premijer Izraela, ranije je izjavio da je 13 ljudi u toj zemlji ukupno ubijeno od petka u iranskim napadima..

Pogođena industrijska zona na jugu Irana, vije se dim

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, čiju je verodostojnost verifikovao Skaj njuz, na kojem se vidi ogromni stub dima kako se vije iznad industrijske zone na jugu Irana.

Thick black smoke can be seen rising from the site of an Israeli airstrike earlier within the city of Shiraz in Southern Iran, with reports suggesting that Shiraz Electronics Industries was targeted, a company sanctioned by the United States which produces radars and electronic… pic.twitter.com/uVaJygyPOL — OSINTdefender (@sentdefender) 15. јун 2025.

Požar je izbio nakon izraelskog vazdušnog udara na grad Širaz.

Izraelska vojska Irancima: Hitno se evakuišite i ne vraćajte

Izraelska vojska je danas uputila Irancima upozorenje za "hitnu" evakuaciju.

CNN navodi da se upozorenje odnosi na stanovnike Irana koji žive blizu postrojenja za proizvodnju oružja i da to ukazuje da slede novi vazdušni udari.

- Zbog vaše bezbednosti, molimo vas da se hitno evakuišete iz područja gde su ta postrojenja i ne vraćate do dalje objave. Boravak blizu tih područja vam ugrožava živote - napisao je na farsiju, jeziku kojim se govori u Iranu, Avičaj Adrai, jedan od portparola Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

#عاجل الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشات الداعمة لها في ايران https://t.co/SNyxNZGXWO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15. јун 2025.

On je naveo da se upozorenje odnosi i na oblasti blizu "postrojenja koja služe kao podrška proizvodnji oružja u Iranu".

Koliko je stradalih u Iranu?

Skaj njuz navodi da Iran još nije izneo ukupne podatke o broju ubijenih u izraelskim napadima.

Podseća se da je iranski ambasador u UN u petak, na dan kada je Izrael pokrenuo vazdušne udare, kazao da je ubijeno 78 i povređeno više od 320 ljudi.

Iz Irana je juče saopšteno da je 60 ljudi stradalo kada je izraelska raketa pogodila zgradu od 14 spratova u prestonici Teheranu, a među žrtvama je bilo 29 dece.

Guverner iranske pokrajine Istočni Azerbejdžan je objavio da je tamo ubijeno 30 vojnika i jedan spasilac, a da je 55 osoba ranjeno.

Još uvek nisu objavljeni podaci o žrtvama noćašnjih napada.

Šef iranske diplomatije: Izrael nas ne bi napao bez "zelenog svetla" iz Amerike

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, izjavio je da je odgovor Teherana na izraelske napade zasnovan na samoodbrani.

- Izraelski udari, koji su izvedeni prvi, ne bi se desili bez "zelenog svetla" iz SAD - naveo je Aragči.

On je ocenio da bi Vašington trebalo da osudi izraelske napade na iranska nuklearna postrojenja i dodao da su pregovori s Amerikom mogli da vode ka postizanju sporazuma.

- Ali, Izrael je želeo da sabotira te pregovore - rekao je Aragči.

Šef iranske diplomatije je poručio da Teheran ne želi da proširi ovaj rat, osim ako ne bude prisiljen na to.

Netanjahu: Od petka ukupno 13 ubijenih u iranskim napadima

Benjamin Netanjahu, premijer Izraela, izjavio je da je 13 ljudi u toj zemlji ukupno ubijeno od petka u iranskim napadima.

Broj ubijenih u Izraelu u najnovijim iranskim napadima porastao na deset žrtava

Skaj njuz prenosi da je broj žrtava u Izraelu u najnovijim iranskim napadima porastao na deset ubijenih i više od 200 ranjenih.

Ranije jutros je saopšteno da je u napadima na centralni i severni Izrael bilo devet mrtvih i oko 100 ranjenih.

Laserski PVO kao pomoć izraelskoj "Gvozdenoj kupoli"

Izraelski sistem protivvazdušne odbrane (PVO) "Gvozdena kupola" i dalje presreće većinu projektila koje ispaljuje Iran, ali ni on ne može sve.

Mask uključio Starlink internet Irancima

Ilon Mask, američki milijarder koji je do skora bio deo administracije predsednika Donalda Trampa i osnivač kompanije "SpejsX", potvrdio je juče da je aktivirao korišćenje satelitskog interneta Starlink za Irance.

On je to učinio nakon što su vlasti u Teheranu ograničile pristup internetu u toj zemlji nakon napada Izraela.

Starlink zahvaljujući satelitima Maskove kompanije omogućuje normalan internet i na mestima gde je teško dostupan.

Mask se u prošle nedelje javno izvinio Trampu zbog postova protiv šefa Bele kuće na svojoj društvenoj mreži X.

IDF: Okončan novi talas udara na Iran

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su na Telegramu da je u poslednjih par sati okončan novi talas udara na "skladišta i infrastrukturu za lansiranje raketa" u zapadnom Iranu.

The post also includes what the IDF says is footage of the strikes. The footage has not been verified by the BBC.

U napadima na centralni i severni Izrael devet mrtvih, deset puta više ranjenih

Iran je noćas izveo raketne napade po centralnom i severnom Izraelu nakon što je izraelska vojska saopštila da je izvela veliki broj udara na delove iranske nuklearne infrastrukture.

Apocalyptic scenes in Haifa as Iranian missiles light up the sky and rain down as part of Iran's retaliatory strikes.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/boCY50qN7H pic.twitter.com/OkMUOAa9er — Press TV 🔻 (@PressTV) 14. јун 2025.

Iz izraelskih spasilačkij službi je saopšteno da je u iranskom napadu na centralni deo zemlje četvoro ljudi ubijeno, a oko 100 osoba je ranjeno.

Ubijene su dve žene od 60 i 80 godina, desetogodišnji dečak i mlada devojka.

Među 99 ranjenih četvoro je u teškom stanju.

Izrael: Nakon iranskog raketnog napada u bolnice primljeno 135 osoba

Nakon iranskog raketnog napada na Izrael u izraelske bolnice je primljeno ukupno 135 osoba.

Medicinski centar Volfson u Holonu, izraelskom gradu u okrugu Tel Aviv, saopštio je da je primljeno 65 povređenih nakon poslednje salve balističkih raketa iz Irana, prenosi Tajms of Izrael.

Navodi se da je petoro u kritičnom stanju, sedmoro u umereno teškom stanju, a ostali su lakše povređeni.

Medicinski centar Šamir u Ber Jakovu navodi da je na lečenju u toj medicinskoj ustanovi 28 osoba.

Jedna osoba je u kritičnom stanju, jedna je u umereno teškom stanju, 20 ih je lakše povređeno, a šest osoba je primljeno zbog anksioznosti.

Medicinski centar Šeba u Tel Hašomeru saopštio je da se 37 osoba primljeno sa lakšim i umereno teškim povredama.

U saopštenju bolnice Asuta u Ašdodu se navodi da je nakon iranskih raketiranja pet osoba primljeno od kojih je jedna u kritičnom stanju, a četiri u umereno teškom stanju.

Jemenski Huti gađali Izrael balističkim raketama u koordinaciji sa Iranom

Jemenski Huti, povezani sa Iranom, saopštili su danas da su gađali grad Jafu u Izraelu sa nekoliko balističkih raketa u poslednja 24 sata u koordinaciji sa Iranom, dok su Izrael i Iran nastavili da razmenjuju raketne napade, prenosi Rojters.

Napad jemenskih Huta na Izrael raketama, od kojih je većina presretnuta, prema rečima te grupe, predstavlja podršku Palestincima u Gazi tokom rata između Izraela i Hamasa.

Izraelska vojska prethodno je napala Jemen, u pokušaju atentata na vođu pobunjenika Huta, prenose izraelski mediji.

Meta izraelskog napada u Jemenu navodno je bio načelnik generalštaba vojske Huta Muhamed el-Gamari, prema izraelskim zvaničnicima.

Huti koje podržava Iran, a koji kontrolišu delove Jemena, izvršili su više od 100 napada na brodove koji plove Crvenim morem od novembra 2023.

Tramp: Ako nas Iran napadne, osveta će biti nešto što niste videli ranije

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će se Iran u slučaju da na bilo koji način napadne Sjedinjene Američke Države, suočiti sa snagom američke vojske "na nivoima koji nikada ranije nisu viđeni".

Tramp je u objavi na svojoj platformi Truth Social potvrdio da SAD nisu imale nikakve veze sa iztraelskim napadom na Iran tokom protekle noći i da se može lako postići dogovor između Irana i Izraela "i okončati ovaj krvavi sukob", prenosi Rojters.

Iran i Izrael nastavili su u toku noći da razmenjuju napade raketama i dronovima, pri čemu je najmanje osam ljudi poginulo u Izraelu nakon što su iranske rakete probile protivvazdušnu odbranu na severnom i u centralnom delu zemlje.

Nepoznat broj iranskih raketa izbegao je izraelski sistem protivvazdušne odbrane i pogodio naselja Rehovot i Bat Jam u Tel Avivu, kada je ubijeno četvoro ljudi od čega dvoje dece, više od stotinu ljudi povređeno, a na desetine se vode kao nestale. Na mesti su bili i gradovi Jafa i Haifa.

Izrael izveo napad na iransko Ministarstvo odbrane

Izrael je tokom noći izveo raketne napade na iransko Ministarstvo odbrane u Teheranu, prenela je novinska agencija Tasnim.

NOW - Explosion at Phase 14 of Iran's South Pars gas field, the world's largest natural gas field shared by Iran and Qatar. pic.twitter.com/nouyzpRU8H — Disclose.tv (@disclosetv) 14. јун 2025.

Kako se navodi, naneta je manja šteta jednoj od administrativnih zgrada Ministarstva.

Istovremeno, izveden je zaseban udar na još jednu zgradu Ministarstva, u kojoj se nalazi sedište Organizacije za inovacije i istraživanja u oblasti odbrane.

Iran i Izrael nastavili su međusobne napade tokom noći u kojim su infrastrukturni objekti, a bilo je i žrtava.

Izraelska vojska izvela napad na Jemen, sa ciljem da ubije vođu Huta

Izraelska vojska nedavno je napala Jemen, u pokušaju atentata na vođu pobunjenika Huta, prenose izraelski mediji.

Meta izraelskog napada u Jemenu navodno je bio načelnik generalštaba vojske Huta Muhamed el-Gamari, prema izraelskim zvaničnicima.

Izraelska vojska se još nije zvanično oglasila povodom ovih navoda, prenosi Tajms of Izrael.

Huti koje podržava Iran, a koji kontrolišu delove Jemena, izvršili su više od 100 napada na brodove koji plove Crvenim morem od novembra 2023. godine, u znak solidarnosti sa Palestincima u izraelskom ratu protiv Hamasa u Gazi.

Iran izveo napad na Naučni institut ''Haim Vajsman'' u Izraelu

Iran je izveo raketne napade na Naučni institut ''Haim Vajsman'' u izraelskom gradu Rehovotu u blizini Tel Aviva.

Agencija Fars je objavila video snimak na kojem se vidi kako raketa pogađa Institut, navodeći da je reč o odgovoru na ubistvo nuklearnih naučnika Irana koje je prethodno izveo Izrael.

Dodaje se da se Institut ''Haim Vajsman'' smatra za jedan od najvažnijih naučnih centara u Izraelu.

Nastavljeni udari Irana i Izraela: Najmanje 8 ubijenih i oko 200 povređenih u Izraelu

Iran i Izrael nastavili su u toku noći da razmenjuju napade raketama i dronovima, pri čemu je najmanje osam ljudi poginulo u Izraelu kada su iranske rakete probile protivvazdušnu odbranu na severnom i u centralnom delu zemlje.

Oko 200 ljudi je povređeno nakon što je Iran pokrenuo niz raketnih napada na Izrael preko noći, kao odmazdu za izraelske udare u petak, za koje je Izrael rekao da su usmereni na nuklearni program Teheran, kako prenosi Tajms of Izrael.

Nepoznat broj iranskih raketa izbegao je izraelski sistem protivvazdušne odbrane i pogodio naselja Rehovot i Bat Jam u Tel Avivu, kada je ubijeno četvoro ljudi od čega dvoje dece, a više od stotinu ljudi povređeno.

Na desetine ljudi vodi se kao nestalo.

Izraelska vojska pogodila je naftna postrojenja u Šahranu i Teheranu u Iranu, što je dovelo do požara u oba postrojenja.

Izraelska vojska je saopštila da Iran i dalje ima arsenal koji može prouzrokovati ozbiljnu štetu Izraelu.

Autor: Jovana Nerić