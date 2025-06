ČUDO NA SEDIŠTU 11A - DVOJICA PREŽIVELA AVIONSKU NESREĆU SEDEĆI NA ISTOM BROJU: Stručnjaci progovorili o mitu o 'najsigurnijem mestu'

U decembru 1998. godine, Ruangsak je imao samo 20 godina kada se tajlandski let TG261 srušio prilikom pokušaja sletanja na aerodrom Surat Thani na jugu Tajlanda.

Kada je tajlandski glumac i pevač Ruangsak Loychusak video vest o padu aviona Air India 12. juna, jedan detalj mu je bio posebno zastrašujuć. Jedini preživeli putnik sedeo je na sedištu 11A – istom broju sedišta na kojem je i on sedeo kada je preživeo smrtonosnu nesreću pre skoro 27 godina, piše *Straits Times*.

Let Air India AI171 srušio se u četvrtak ubrzo nakon poletanja iz Ahmedabada. Od 242 osobe koje su bile u avionu Boeing 787-8 Dreamliner, preživeo je samo Britanac Višvaš Kumar Rameš.

"Ne znam kako sam ostao živ. U jednom trenutku sam mislio da ću umreti. Ali kada sam otvorio oči, video sam da sam živ. Otkopčao sam sigurnosni pojas i izašao odatle. Svi su umrli pred mojim očima", rekao je Kumar Rameš.

Preživeo pad aviona kada je imao 20 godina

U decembru 1998. godine, Ruangsak je imao samo 20 godina kada se tajlandski let TG261 srušio prilikom pokušaja sletanja na aerodrom Surat Thani na jugu Tajlanda. Avion je pao u močvaru, a poginula je 101 osoba od 146 koliko ih je bilo u avionu.

Vishwash Kumar Ramesh, a 40-year-old British citizen, is a confirmed survivor of the Air India crash today. He recalled the terrifying moment shortly after takeoff: “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.” Ramesh had been seated apart… pic.twitter.com/Tc0XiFNSHM

Ruangsak je preživeo i tokom godina javno govorio o traumi i osećaju krivice koji često prati preživele. Navodno je gotovo deset godina odbijao da leti avionom.

Sada, kada su dvojicu preživelih povezala ista oznaka sedišta, interesovanje za sedište 11A eksplodiralo je na internetu.

Ne postoji ''najsigurnije sedište''

Iako je Višvašovo mesto pored funkcionalnog izlaza za hitne slučajeve bilo ključno, stručnjaci kažu da to nije uvek presudno.

„Svaka nesreća je drugačija i nemoguće je predvideti preživljavanje na osnovu pozicije sedišta“, rekao je Mičel Foks, direktor američke Fondacije za bezbednost u avijaciji (*Flight Safety Foundation*).

Raspored sedišta u avionima jako varira i ono što je povoljno mesto u jednom modelu, u drugom možda nije.

Seat 11A:Two lives, one miracle. In 1998, singer Ruangsak Loychusak survived a plane crash and couldn't fly for 10 years. In 2025, Vishwash Kumar Ramesh survived a crash,sitting in the same seat11A. A coincidence that feels like a miracle. Sometimes, the universe whispers in no pic.twitter.com/c7ZgjGsVWg