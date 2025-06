TRAMP OTKRIO DA LI ĆE LIKVIDIRATI IRANSKOG VOĐU: Znamo gde je, naše strpljenje je na izmaku

Dve snažne eksplozije pogodile su područje u blizini hotela Espinas i iza zgrada Kosar u severnom delu Teherana, u okrugu Saadat Abad, javlja Iran Internešenel pozivajući se na izveštaj očevidaca.

Građanin koji je dostavio snimak televizijskoj stanici rekao je da se iznad mesta eksplozije diže gust dim, što ukazuje na još jedan ciljani napad u centru iranske prestonice.

Hamnei je predao vlast vrhu Revolucionarne garde

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei preneo je ključna ovlašćenja na Vrhovni savet Iranske revolucionarne garde (IRGC), saznaje Iran Internešenel, nakon njegovog petodnevnog odsustva iz javnosti.

Ova neobična odluka dolazi nakon što su se pojavili izveštaji da je Hamnei premešten u podzemni bunker u Lavizanu, severoistočno od Teherana, sa članovima svoje uže porodice, uključujući i sina Modžtabu.

Iran još nije zvanično proglasio vojno stanje, ali su sudski zvaničnici priznali da zemlja funkcioniše u de fakto vanrednom stanju. Prenos vlasti se tumači kao mera predostrožnosti kako bi se osigurao kontinuitet komande u slučaju Hamneijeve smrti.

Aksios: Tramp bi mogao da bombarduje iranski nuklearni objekat Fordou u narednim danima

Donald Tramp će verovatno narediti napad na iransko podzemno nuklearno postrojenje u Fordovu u narednim danima, rekli su izraelski zvaničnici za Aksios, dok američki predsednik razmatra vojne opcije na sastanku sa najvišim bezbednosnim zvaničnicima.

Prema izvorima, Tramp je sve bliži odluci o vojnom puču, a konačna odluka bi mogla biti doneta na današnjem sastanku u Beloj kući.

Tramp otkrio da li će likvidirati iranskog vođu

Tramp je napisao da SAD neće ubiti Hamneija, ali je pozvao na "bezuslovnu predaju" Irana.

"Tačno znamo gde se krije takozvani 'vrhovni vođa'. On je laka meta, ali je tamo bezbedan - nećemo ga eliminisati (ubiti!), barem ne za sada. Ali ne želimo da se rakete ispaljuju na civile ili američke vojnike. Naše strpljenje je na izmaku. Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju!“, objavio je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Novi talas raketa

Iran je večeras po lokalnom vremenu pokrenuo novi talas raketnih napada na Izrael, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Prema njihovim izjavama, rakete su ispaljene iz različitih delova zemlje.

Prvo oglašavanje Trampa nakon saopštenja Izraela

"Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana. Iran je imao dobre uređaje za praćenje neba i drugu odbrambenu opremu, i to u izobilju, ali se to ne može porediti sa stvarima koje su napravili, osmislili i proizveli Amerikanci. Niko to ne radi bolje od dobrih starih SAD".

Ovo je bilo Trampovo prvo oglašavanje u javnosti nakon što je Izrael ranije danas saopštio da u potpunosti kontroliše nebo nad Iranom.

Autor: A.A.