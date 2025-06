IRANSKE BALISTIČKE RAKETE LETE KA IZRAELU! Amerika HITNO evakuiše svoje državljane, Tramp uputio ajatolahu poslednji ultimatum! (FOTO/VIDEO)

Sukob Izraela i Irana nastavlja se šesti dan zaredom.

19:25 Izraelska vojska: Ispaljene rakete iz Irana, sklanjajte se!

Izraelska vojska je saopštila da je identifikovala rakete ispaljene iz Irana i da izraelski odbrambeni sistemi rade na tome da "presretnu pretnju".

U saopštenju, izraelska vojska (IDF) je naložila građanima da se sklone u zaštićeni prostor i tamo ostanu do daljnjeg.

Dodaje se da ga mogu napustiti tek nakon što dobiju "izričito uputstvo za to".

19:05 Tri razloga zbog kojih je nemoguće kopneno osvojiti Iran

1. Visoki planinski sistem Zagros na zapadu zemlje, prema granici sa Irakom.

2. Visoki planinski sistem Elburz na severu Irana prema Kaspijskom moru je pravi zid od bilo kakve vrste napada sa mora.

3. Istočne planine prema Avganistanu i Pakistanu, takođe su teško prohodne.

4. Dve smrtonosne pustinje - Dašte Kavit i Dašte Lut

They must have forgot about our airborne divisions. Within a day we would have control of Tehran. https://t.co/AliJaRUxYQ — Joshua Ball (@JoshuaLBall) 18. јун 2025.

19:00 Tramp: "Možda hoću, možda neću"

Na pitanje novinara da li će napasti Iran, Tramp je izjavio da "možda hoće, a možda i neće", ali je naposletku ponovo zapretio ajatolahu i Iranu.

On je izjavio da je Iranu uputio "krajnji ultimatum", naglašavajući da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Upozorio je da mu je strpljenje sa Iranom već nestalo, ali nije direktno potvrdio moguću vojnu intervenciju.

- Iran ima mnogo problema i želi da pregovara. Rekao sam im: "Zašto niste to učinili pre smrti i razaranja?" - izjavio je Tramp, osvrnuvši se i na reči iranskog vođe Hamneija da se Iran nikada neće predati, na šta je kratko odgovorio: "Srećno."

Tramp je istakao da svakodnevno razgovara sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom i pohvalio ga kao "lidera u ratno vreme", dodavši da se prema njemu postupa nepravedno zbog aktuelnog suđenja za korupciju.

18:50 Iranske balističke rakete lete ka Izraelu

Iran je večeras ispalio desetak balističkih raketa na Izrael. Stanovnici Islamšahra blizu Teherana u Iranu, snimili su trenutak tokom leta ovih raketa.

18:32 Hegset odbio da kaže da li će Amerika napasti Iran

Američki ministar odbrane Pit Hegset odbio je da kaže da li će Sjedinjene Države napasti Iran. Tokom saslušanja pred senatskim odborom senatorka iz redova demokrata Džin Šahin pitala je Hegseta da li razmatra vojnu akciju protiv Irana.

Hegset je odbio da odgovori pa je rekao: "Veliki deo onoga što mogu da kažem zadržao bih za poverljivo okruženje."

Dodao je da se "u svakom trenutku sprovode maksimalne mere zaštite" kako bi američki vojnici u inostranstvu bili sigurni.

18:29 Amerika evakuiše svoje državljane iz Izraela

Sjedinjene Američke Države rade na evakuaciji svojih državljana iz Izraela avionima i kruzerima, izjavio je američki ambasador u toj zemlji. Američka ambasada u Jerusalimu radi na pripremi evakuacije, naveo je Majk Hakabi u objavi na platformi X.

Urgent notice! American citizens wanting to leave Israel- US Embassy in Israel @usembassyjlm is working on evacuation flights & cruise ship departures.

You must enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) (https://t.co/rXymPRTQJJ) You will be alerted w/ updates. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 18. јун 2025.

18:07 Treći američki nosač aviona biće raspoređen u blizini Izraela

Borbena grupa nosača aviona USS Ford trebala bi iduće nedelje da bude raspoređena u Evropu, blizu Bliskog istoka, što znači da će treći američki nosač aviona biti u neposrednoj blizini sukoba između Izraela i Irana, rekli su američki zvaničnik i još dva upućena izvora.

Razmeštanje nosača aviona u operativnu zonu Evropske komande predviđeno je još krajem prošle godine.

S obzirom na aktuelni sukob s Iranom, vrlo je verovatno da će biti premešten u istočni deo Sredozemnog mora, u blizini Izraela.

U isto vreme još jedan nosač aviona kreće prema Bliskom istoku, gde bi trebao da se pridruži nosaču USS Karl Vinson ili da ga zameni, izvestio je CNN.

18:05 U toku je potpuni prekid interneta u Iranu

Iran je pogođen gotovo potpunim prekidom interneta na nacionalnom nivou, saopštila je organizacija NetBlocks, nevladino udruženje koja prati funkcionisanje i upravljanje internetom.

- Podaci iz mreže pokazuju da je Iran usred gotovo potpunog nacionalnog prekida interneta - objavio je NetBlocks na platformi X.

- Incident je usledio nakon niza ranijih delimičnih prekida i događa se usred sve većih vojnih napetosti s Izraelom nakon višednevne razmene raketnih napada - dodaje ta organizacija.

17:23 Iran poručio: "Tramp laže, ne pregovaramo s nebitnim ratnim huškačem"

Iranska misija pri UN upravo je odgovorila na tvrdnju Donalda Trampa da se Teheran obratio Vašingtonu.

- Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da puzi pred vratima Bele kuće - stoji u pisanom saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov