PUTINA PITALI DA LI ĆE IZRAEL DA UBIJE AJATOLAHA UZ TRAMPOVU POMOĆ! Rojters objavio odgovor ruskog predsednika, nije mu bilo prijatno (VIDEO+FOTO)

Sukob Izraela i Irana nastavlja se sedmi dan zaredom. Obe strane nastavljaju sa vazdušnim udarima raketama i dronovima.

Putin o mogućnosti da Izrael ubije iranskog ajatolaha uz pomoć Amerike

Ruski predsednik Vladimir Putin kazao je da ne želi ni da razgovara o mogućnosti da Izrael uz pomoć SAD ubije ajatolaha Alija Hamneija, vrhovnog vođu Irana.

Rojters prenosi da je Putinu to pitanje postavljeno juče.

- Ja čak ni ne želim da razgovaram o toj mogućnosti. Ne želim - kazao je šef Kremlja i dodao da sve strane treba da potraže načine za okončanje neprijateljstava na način da se osiguraju i pravo Irana na nuklearnu energiju u mirnodobske svrhe i pravo Izraela na bezuslovnu bezbednost jevrejske države.

Gardijan navodi da su ove reči predsednika Rusije usledile nakon što se ponudio da bude posrednik u pregovorima između Izraela i Irana, zbog čijeg sukoba je "izrazio duboku zabrinutost".

Putin je u sinoćnjem obraćanju tokom okruglog stola sa vodećim urednicima velikih međunarodnih novinskih agencija kazao i da je spreman da se sastane s ukrajinskim predsednikom Volodmirom Zelenskim.

Izraelskoj vojsci naređeno da "pojača udare na strateške mete" u Iranu, pretnja ajatolahu Hamneiju

Izrael Kac, izraelski ministar odbrane, kazao je da je premijer Benjamin Netanjahu dao naređenje vojsci da "pojača udare na strateške mete" u Iranu nakon što je Teheran jutros pokrenuo najnoviji talas napada balističkim raketama na gradove širom Izraela.

- Kukavički iranski diktator sedi duboko unutar utvrđenog bunkera i namerno napada bolnice i stambene zgrade u Izraelu - naveo je Kac, misleći na ajatolaha Alija Hamneija, vrhovnog vođu Irana.

On je poručio da su to "najteži oblici ratnih zločina".

- A Hamnei će odgovarati za te zločine - naveo je izraelski ministar odbrane.

Najmanje 65 ranjenih u najnovijem talasu iranskih napada

Izraelske službe za vanredne situacije objavile su da je najmanje 65 ljudi ranjeno u najnovijem talasu izraelskih vazdušnih napada.

BREAKING: About 40 people were injured as a result of the Iranian missile attack according to Israeli media. pic.twitter.com/YKwoDzrbfb — Clash Report (@clashreport) 19. јун 2025.

Od tog broja je troje ljudi u teškom stanju.

Kina evakuiše svoje građane iz Izraela, a Indonezija iz Irana

Kineska ambasada u Izraelu saopštila je da će od petka organizovati grupne evakuacije svojih državljana.

U obaveštenju objavljenom na nalogu ambasade na društvenim mrežama WeChat se navodi da će kineski državljani biti prevezeni preko graničnog prelaza Taba u Egipat.

Zamolili su ih da se registruju onlajn i naveli da će biti obavešteni o vremenu evakuacije, prenosi Beta navode AP.

U obaveštenju se navodi da na evakuaciju imaju pravo ljudi koji imaju kineske, hongkonške i makaoske pasoše.

Indonežanska vlada je danas saopštila da će evakuisati svoje građane iz Irana zbog intenziviranja vazdušnih udara Izraela.

"Naši građani su u opasnosti", rekao je indonežanski ministar spoljnih poslova Sugiono.

"U protekla dva dana, izraelski napadi su postali intenzivniji, ne samo usmereni na vojsku, već i na civile."

Rekao je da oko 386 Indonežana, uglavnom studenata, boravi u Iranu, prvenstveno u gradu Kom.

Njegovo ministarstvo je, u međuvremenu, ranije saopštilo da se oko 194 Indonežana trenutno nalazi u Izraelu, od kojih je većina studenta na praksi u južnom gradu Rafi.

Indonezija, najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svetu, izdala je zajedničko saopštenje sa još 23 zemlje, koje je inicirao Egipat, kojim je osudila napad Izraela na Iran.

Netanjahu preti nakon napada na bolnicu: Tirani u Teheranu će platiti punu cenu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će Iran platiti "punu cenu" zbog napada balističkom raketom na bolnicu "Soroka" na jugu Izraela.

- Jutros su iranski teroristički tirani lansirali rakete na bolnicu "Soroka" u Berševi i na civilno stanovništvo u centralnom delu zemlje. Naplatićemo punu cenu od tirana u Teheranu - napisao je Netanjahu na hebrejskom jeziku na društvenoj mreži X.

הבוקר, רודני הטרור של איראן שיגרו טילים לעבר בית החולים סורוקה בבאר שבע ולעבר אוכלוסייה אזרחית במרכז הארץ.



נגבה את מלוא המחיר מהרודנים בטהרן. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) 19. јун 2025.

Skaj njuz prenosi da su u bolnici dve osobe ranjene, a državni mediji u Iranu su objavili da je meta raketnog udara bio štab Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji se nalazi pored bolnice.

Sukob Izraela i Irana nastavlja se sedmi dan zaredom.

Američki predsednik Donald Tramp razmatra ulazak SAD u sukob, dok be strane nastavljaju sa vazdušnim udarima raketama i dronovima, ajatolah Ali Hamnei poručuje da se Teheran neće predati i upozorava da bi bilo kakva intervencija Vašingtona za posledicu imala "nepopravljivu štetu".

U Iranu stradalo najmanje 639 ljudi u izraelskim napadima?

U izraelskim napadima na Iran poginulo je najmanje 639 osoba, a ranjeno 1.329 ljudi, saopštila je danas mirovna grupa iz SAD "Aktivisti za ljudska prava".

Prema njihovim podacima, identifikovano su 263 poginula civila i 154 pripadnika bezbednosnih snaga, prenosi Beta navode AP.

Iran nije redovno objavljivao broj žrtava tokom sukoba i u prošlosti je čak i minimizirao njihov broj.

U poslednjem izveštaju, objavljenom u ponedeljak, navedeno je da su poginule 224 osobe, a ranjeno 1.277 ljudi.

Izrael: Nameran i kriminalan napad na bolnicu

Šaren Haskel, zamenica ministra spoljnih poslova Izraela nazvala je jutrošnji napad Irana na bolnicu "Soroka" u Berševi na jugu Izarela "namernim" i "kriminalnim" činom..

Iran just hit Soroka Hospital in Be’er Sheva with a ballistic missile.



Not a military base. A hospital.



This is the main medical center for Israel’s entire Negev region.



Deliberate. Criminal. Civilian target.



The world must speak out. pic.twitter.com/51rNdOp5Kv — Sharren Haskel השכל שרן (@SharrenHaskel) 19. јун 2025.

- Iran je upravo pogodio bolnicu "Soroka" u Berševi balističkom raketom. Ne vojnu bazu. Bolnicu. To je glavni medicinski centar za ceo region izraelskog Negeva. Namerno. Kriminalno. Civilna meta. Svet mora da se oglasi - napisala je Haskel na društvenoj mreži X.

Pogođeni iranski reaktor redizajnirali Britanci, prodavao tešku vodu Americi

Izrael je napao iranski reaktor sa teškom vodom Arak, prenela je danas iranska državna televizija, u čijem izveštaju se navodi da "nema opasnosti od zračenja" i da je objekat već bio evakuisan pre napada.

Izrael je ranije upozorio da će napasti taj objekat i pozvao javnost da napusti to područje.

Reaktor sa teškom vodom u Araku nalazi se 250 kilometara jugozapadno od Teherana.

Teška voda pomaže u hlađenju nuklearnih reaktora, ali proizvodi plutonijum kao nusproizvod koji se potencijalno može koristiti da se napravi nuklearno oružje.

IDF Confirms it Struck the Arak Nuclear Site:



The IDF announced that 40 Israeli Air Force fighter jets conducted overnight strikes on dozens of military targets across Iran, including an inactive nuclear reactor near Arak and a nuclear weapons development site near Natanz. The… pic.twitter.com/Z6gDtcFHLk — Joe Truzman (@JoeTruzman) 19. јун 2025.

Iran je, prema svom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine sa svetskim silama, pristao da redizajnira to postrojenje kako bi se ublažili problemi sa širenjem oružja, prenosi Beta navode AP.

Iran je 2019. godine pokrenuo sekundarni krug reaktora sa teškom vodom, što u to vreme nije kršilo sporazum iz 2015. godine.

Velika Britanija je u to vreme pomagala Iranu da redizajnira reaktor Arak kako bi ograničila količinu plutonijuma koju proizvodi, ustupajući kasnije mesto SAD, koje su se povukle nakon odluke američkog predsednika Donalda Trampa 2018. godine da jednostrano povuče SAD iz nuklearnog sporazuma.

Kao deo sporazuma iz 2015. godine, Iran je pristao da proda svoju tešku vodu Zapadu kako bi ostao u skladu sa uslovima sporazuma.

Čak su i SAD kupile oko 32 tone teške vode za preko 8 miliona dolara u jednom ugovoru.

To je jedno pitanje koje je izazvalo kritike protivnika sporazuma.Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), nuklearno nadzorno telo Ujedinjenih nacija, pozivala je Izrael da ne napada iranske nuklearne objekte.

Inspektori IAEA su poslednji put posetili Arak 14. maja.

Zbog ograničenja koja je Iran nametnuo inspektorima, IAEA je saopštila da je izgubila "kontinuitet znanja" o iranskoj proizvodnji teške vode, što znači da ne može apsolutno da potvrdi proizvodnju i zalihe Teherana.

07:56 Jecanje i urlici: Ovo je snimak iz bolnice koja je pogođena u iranskom napadu

Zamenik ministra spoljnih poslova Izraela podelio je snimak iz unutrašnjosti bolnice na jugu Izraela koja je pogođena u napadu, prikazujući razaranje koje je tamo nastalo.

Iran just hit Soroka Hospital in Be’er Sheva with a ballistic missile.



Not a military base. A hospital.



This is the main medical center for Israel’s entire Negev region.



Deliberate. Criminal. Civilian target.



The world must speak out. pic.twitter.com/51rNdOp5Kv — Sharren Haskel השכל שרן (@SharrenHaskel) 19. јун 2025.

07:54 Iran na bolnicu ispalio balističku raketu

Izrael navodi da su dve osobe teško povređen u napadu na bolnicu Soroka u Beršivi.

Izraelska vlasti tvrde da su Iranci gađali balističkom raketom. Iranski državni mediji tvrde da su glavni ciljevi napada bili štab komande i obaveštajne službe IDF-a koji se nalazi pored bolnice.

07:16 Bolnica na jugu Izraela oštećena u iranskim napadima

Bolnica u južnom izraelskom gradu Berševa oštećena je u iranskim napadima, rekla je portparolka.

- Trenutno procenjujemo štetu, uključujući povrede - rekla je portparolka Medicinskog centra Soroka, napominjući da je pričinjena "velika šteta u raznim oblastima".

- Molimo vas da sada ne dolazite u bolnicu - rekla je portparolka.Video snimci objavljeni na Telegramu koji tvrde da prikazuju posledice pokazuju nekoliko oštećenih objekata i gomile ruševina na zemlji.

06:50 Putin: Sukob Izraela i Irana treba da stane

Tokom konferencije s novinarima svetskih agencija koja još traje u Sankt Peterburgu, ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da "sve strane treba da traže načine za prekid sukoba između Izraela i Irana".

Dodao je da je Moskva "prenela svoje ideje o tome kako postići mir uključenim stranama". Rekao je da je u kontaktu s Donaldom Trumpom i Izraelom u vezi sukoba.

Putin je rekao da se iransko društvo "konsolidira oko svog političkog vođstva" te da će Rusija i Iran "moći da nastave rad u području nuklearne energije"

06:45 Mediji: Najmanje 20 raketa ispaljeno na Izrael, po prvim izveštajina ima povređenih

Prvi izveštaji ukazuju da ima povređenih i da ima veće materijalne štete, kao i da postoje najmanje četiri mesta udara iranskih raketa nakon najnovijeg vazdušnog napada na centralni i južni Izrael.

Oko 20 raketa ispaljeno je jutros iz Irana prema Izraelu, građani prijavljuju eksplozije, prenosi izraelski TV kanal N12.

Medicinski radnici intervenišu nakon izveštaja o udarima balističkih raketa u centralnom i južnom Izraelu, prenosi Džerusalem post.

Najnovija baražna vatra iz Irana je bila snažnija od skorašnjih napada, ocenjuje Tajms of Izrael.

06:34 Izrael pozvao Irance da se evakuišu iz područja nuklearnog reaktora u Araku

Izraelska vojska upozorila je Irance da se evakuišu iz područja nuklearnog reaktora sa teškom vodom koji se nalazi na granici gradova Arak i Kondab u centralnom Iranu radi svoje bezbednosti.

Reaktor sa teškom vodom nalazi se na obodu Kondaba. Vojska je u saopštenju navela da deluje u tom području protiv iranske vojne infrastrukture.

Teška voda pomaže u hlađenju nuklearnih reaktora, ali proizvodi plutonijum kao nusproizvod koji potencijalno može da se koristi u pravljenju nuklearnog oružja.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pozivala je Izrael da ne napada iranske nuklearne objekte.

Inspektori IAEA su navodno poslednji put posetili Arak 14. maja.

06:33 WFP: Previše Palestinaca ubijeno dok su čekali red za hranu u Gazi

Svetski program za hranu (WFP) saopštio je da je previše ljudi ubijeno dok je čekalo u redovima za pomoć Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), koju podržavaju SAD i Izrael.

''Svako nasilje koje rezultira ubijanjem ili povredama gladnih ljudi dok traže pomoć koja im spasava živote je potpuno neprihvatljivo", navodi se u saopštenju objavljenom u sredu.

Izraelske snage juče su ubile najmanje 20 Palestinaca koji su čekali na pomoć, dok je u utorak ubijeno najmanje 70 osoba, prenosi Al Džazira.

Palestinsko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je od kraja maja ubijeno 397 Palestinaca koiji su pokušavali da dobiju pomoć u hrani, a više od 3.000 je ranjeno.

Istovremeno, WFP je takođe upozorio da u palestinsku enklavu ne ulazi dovoljna količina pomoći.

''Tokom poslednje četiri nedelje, WFP je uspeo da pošalje samo 9.000 metričkih tona pomoći u hrani u Gazu, mali deo onoga što je potrebno populaciji od 2,1 miliona gladnih ljudi", navodi se.

Izraelsko telo za koordinaciju aktivnosti na palestinskim teritorijama (COGAT) saopštilo je ranije da je danas u enklavu ušlo 85 kamiona sa pomoći, odnosno 1.710 od 19. maja.

06:31 Iran lansira novi talas raketa prema Izraelu, saopštava IDF

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su identifikovale dolazeće rakete lansirane iz Irana, a sirene su aktivirane širom Izraela.

"Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju", saopštila je IDF.

Pozvale su javnost da uđe u skloništa od bombi i ostane tamo "do daljnjeg obaveštenja".

06:28 Tramp: Kasno je za razgovore, niko ne zna šta ću uraditi kada je u pitanju Iran

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ''niko ne zna'' šta će da uradi kada je u pitanju potencijalni američki napad na Iran, ali da je ''veoma kasno'' za razgovore.

On je u sredu novinarima odbio da kaže da li će izvršiti napad na iranska nuklearna postrojenja, prenosi Gardijan.

Tramp je rekao da su mu se iranski zvaničnici obratili, ali da smatra da je ''veoma kasno za razgovor, velika je razlika između sada i pre nedelju dana''.

- Niko ne zna šta ću da uradim. Možda ću to uraditi, možda neću - rekao je on.

Predsednik SAD je ranije u sredu rekao da je Iranu dao ''krajnji ultimatum'', dok Vašington razmatra potencijalnu vojnu intervenciju u toj zemlji.

Tramp je rekao da su mišljenja o toj intervenciji u Vašingtonu podeljena, ali da Iran ne može da ima nuklearno oružje, prenosi Si-En-En (CNN).

- Iran ne može imati nuklearno oružje. Ne gledam dugoročno, već kratkoročno. I to govorim već 20 godina - rekao je on, odgovarajući na pitanje o učešću SAD u još jednom dugom ratu.

Na pitanje da li mu ponestaje strpljenja sa Iranom, Tramp je rekao da se to već dogodilo i da ''zato radimo ono što radimo.“

CNN primećuje da je Tramp koristio reč ''mi'' govoreći o izraelsko-iranskom sukobu.

- Ništa nije završeno dok se ne završi. Znate, rat je veoma složen. Mnogo loših stvari može da se desi. Mnogo preokreta se pravi. Tako da ne znam. Ne bih rekao da smo ikoga pobedili. Rekao bih da smo sigurno postigli veliki napredak - rekao je Tramp.

06:24 Izraelska vojska: Komandant Hezbolaha ubijen na jugu Libana

Komandant Hezbolaha ubijen je sinoć u izraelskom napadu dronom na jugu Libana, saopštila je izraelska vojska.

Meta napada u gradu Bariš bio je Jasin Iz a-Din, komandant raketne artiljerijske jedinice Hezbolaha u sektoru reke Litani, prema navodima izraelske vojske, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska tvrdi da je on izveo brojne raketne napade na severni Izrael tokom rata i da je bio uključen u "pokušaje obnove artiljerijskih snaga Hezbolaha".

U saopštenju se dodaje da su njegovi postupci "predstavljali očigledno kršenje sporazuma između Izraela i Libana", navodi izraelski portal.

06:20 Iran najavio privremeno ograničenje pristupa internetu

Iransko Ministarstvo komunikacija saopštilo je da će ta zemlja uvesti privremena ograničenja u pristupu internetu.

U saopštenju se navodi da je taj potez preduzet kako bi se sprečio ''neprijatelj da preti životima i imovini građana", piše Rojters, pozivajući se na iranske medije.

Izraelsko-iranski sukob počeo je prošlog petka izraelskim napadom na Iran, nakon čega je Teheran pokrenuo misiju ''Pravo obećanje 3''.

06:14 Oružje koje bi moglo protiv Forda?

Si-En-En je analizirao pitanje da li je ovo jedino oružje koje bi moglo da uništi mesto poput iranskog nuklearnog postrojenja u Fordovu.

06:09 Izrael sprovodi "seriju udara" u Teheranu i drugim oblastima Irana

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo trenutno sprovodi "seriju udara" u Teheranu i drugim oblastima Irana, saopštile su Izraelske odbrambene snage rano u četvrtak.

Ranije je iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopštio da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani iznad Teherana.

06:07 Izrael izdao upozorenje o evakuaciji stanovnika dela Araka i Kondaba u zapadnom Iranu

Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenje o evakuaciji stanovnicima Araka i Kondaba u zapadnom Iranu rano ujutru.

"IDF nastavlja da deluje u tom području, kao što je to činio poslednjih dana širom Irana, ciljajući vojnu infrastrukturu iranskog režima", navodi se u saopštenju sa farsi kanala IDF-a.

IDF je upozorio stanovnike da se "odmah evakuišu iz označenog područja u blizini gradova Arak-Kondab".

"Vaše prisustvo u ovom području dovodi vaš život u opasnost", saopštio je IDF.

Deo označen crvenim krugom u saopštenju IDF-a podudara se sa satelitskim snimcima nuklearnog postrojenja Arak, koje se sastoji od reaktora za tešku vodu i postrojenja za proizvodnju teške vode.

Ova lokacija je zabrinula Zapad jer se teška voda (ili deuterijum oksid) može koristiti za proizvodnju plutonijuma - drugog puta do potencijalne nuklearne bombe.

06:03 Sukob Izraela i Irana ušao u sedmi dan

Izrael i Iran razmenjuju udare sedmi dan zaredom, dok civili u žarišnim područjima trpe talase napada.

Autor: Marija Radić