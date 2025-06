Rat Izraela i Irana nastavlja se deveti dan zaredom.

Pretnje izraelskog ministra

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da je sposobnost Teherana da razvije nuklearnu bombu odložena za najmanje dve do tri godine kao rezultat izraelskih vojnih operacija protiv Irana. On je otkrio i da Izrael ima tri glavna cilja.

Ubijen komandant

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelska vojska ubila komandanta međunarodnog ogranka Iranske revolucionarne garde u prepadu na stan u Komu, u Iranu.

Poletela 52 američka aviona

Prateći podatke o letovima, BBC je zabeležio kretanje američkih vojnih aviona ka Bliskom istoku tokom prošle nedelje, od kojih su mnogi preleteli i preko Velike Britanije.

Jedinica za podatke i forenziku izveštava da su 52 američka vojna aviona viđeno kako lete iznad istočnog Mediterana ka Bliskom istoku između ponedeljka i četvrtka.

Ovo uključuje najmanje 25 aviona koji su prošli kroz aerodrom Hanija na grčkom ostrvu Krit, što je osam puta više dolazaka u poređenju sa prvom polovinom juna.

Panika u Izraelu

Portparol izraelske službe za vanredne situacije Magen David Adom (MDA) rekao je da nisu prijavljeni veći incidenti nakon nedavnih sirena za vazdušnu opasnost koje su se oglasile širom zemlje, osim jednog incidenta u centralnom Izraelu gde je izbio požar na krovu zgrade.

Stanovnici su evakuisani, a za sada nema izveštaja o povređenima. Timovi MDA su na licu mesta i pružaju medicinsku pomoć nekoliko ljudi koji su pretrpeli napade panike, i nastavljaju da pretražuju područje u potrazi za mogućim dodatnim povredama.

