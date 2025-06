IMA MRTVIH U NOVOM IZRAELSKOM NAPADU, UBIJENI I IRANSKI VOJNI LIDERI?! Gutereš upozorava: Izbiće požar koji niko ne može zaustaviti (FOTO+VIDEO)

Rat Izraela i Irana nastavlja se deveti dan zaredom.

Panika u Izraelu

Portparol izraelske službe za vanredne situacije Magen David Adom (MDA) rekao je da nisu prijavljeni veći incidenti nakon nedavnih sirena za vazdušnu opasnost koje su se oglasile širom zemlje, osim jednog incidenta u centralnom Izraelu gde je izbio požar na krovu zgrade.

Stanovnici su evakuisani, a za sada nema izveštaja o povređenima. Timovi MDA su na licu mesta i pružaju medicinsku pomoć nekoliko ljudi koji su pretrpeli napade panike, i nastavljaju da pretražuju područje u potrazi za mogućim dodatnim povredama.

