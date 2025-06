Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon/Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/Tanjug AP/Hussein Malla | |

Amerika je napala iranska nuklearna postrojenja. Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su SAD izvršile vazdušne udare na tri iranska nuklearna postrojenja u Fordou, Natancu i Isfahanu. Time se Amerika umešala u sukob Izraela i Irana koji traje već više od nedelju dana.

Kina "najoštrije osudila" američki napad, "ozbiljno kršenje" Povelje UN

Skaj njuz prenosi da je Ministarstvo spoljnih poslova Kine "najoštrije osudilo" američki napad na iranska nuklearna postrojenja.

U saopštenju je navedeno da vojna akcija koju je izveo predsednik SAD Donald Tramp predstavlja "ozbiljno kršenje" Povelje Ujedinjenih nacija.

Makron sazvao hitan sastanak odbrambenog kabineta nakon razgovora sa moćnim saudijskim princom

Iz Jelisejske palate je saopšteno da će danas francuski predsednik Emanuel Makron održati hitan sastanak odbrambenog kabineta u vezi sa poslednjim razvojem situacije na Bliskom istoku.

Rojters prenosi da će Makron, nakon telefonskih razgovora koje je imao više lidera, uključujući saudijskog princa prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, dalje tokom dana obaviti razgovore s evropskim i regionalnim liderima.

Iranska Revolucionarna garda: Američke vojne baze ranjiva tačka

Iranska Revolucionarna garda je upravo poručila da će nastaviti sa napadima na Izrael, kao i da će odgovoriti na američke vazdušne udare.

Rojters prenosi saopštenje Revolucionarne garde da su američke vojne baze na Bliskom istoku "ranjiva tačka".

U saopštenju se navodi da su se SAD postavile direktno "na prvu liniju agresije" napadom na nuklearna postrojenja za koja Iran tvrdi da su mirnodobskog karaktera.

Iz Revolucionarne garde je poručeno da iranski nuklearni program ne može da bude uništen jednim napadom.

U saopštenju piše da Amerika ne može da pobegne od posledica vazdušnih udara i da Izrael i SAD, odnosno "kriminalne bande koje vladaju u Beloj kući i Tel Avivu", neće uplašiti Iran.

Navodi se i da će operacije Revolucionarne garde biti usmerene na izraelsku infrastrukturu, strateške centre i interese.

Izraelski predsednik: Istorijska i hrabra odluka Amerike

Izraelski predsednik Isak Hercog rekao je za BBC da je američki napad na Iran bio "istorijska i hrabra odluka".

Na pitanje je li iranski nuklearni kapacitet uništen, Hercog je odgovorio da ne zna sve detalje.

- Sasvim mi je jasno da je iranski nuklearni program ozbiljno pogođen - rekao je on.

Na direktno pitanje da li je Izrael tražio od američkog predsednika Donalda Trampa da napadne Iran, Herzog je rekao da su "odluku prepustili Amerikancima" i dodao da nije znao da će SAD napasti iranska nuklearna postrojenja.

- Probudio sam se kad se to dogodilo - rekao je Hercog.

Na pitanje da li će Izrael sada prestati da napada Iran Hercog nije dao direktan odgovor.

Umesto toga on je rekao da Iran ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju.

- Moramo da učinimo sve što je potrebno da se odbranimo od raketa. Način da se to učini je, naravno, da se stvar reši na međunarodnom nivou i da se obezbedi izlazna strategija - poručio je Hercog

Šef IAEA sazvao hitan sastanak

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sazvala je hitan sastanak za sutra zbog nove eskalacije u Iranu.

In light of the urgent situation in Iran, I am convening an emergency meeting of the @IAEAorg Board of Governors for tomorrow. — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) 22. јун 2025.

- Zbog urgentne situacije u Iranu, sazivam hitan sastanak Upravnog odbora IAEA za sutra - napisao je na društvenoj mreži X šef IAEA Rafael Grosi.

Kako je ranije objavljeno, Iran i IAEA naveli su da nema neposrednih znakova radioaktivne kontaminacije na tri lokacije nakon napada.

B-2 koji je napao Iran prvi put korišćen u bombardovanju SRJ Američki bombarder B-2 Spirit, poznat i kao "nevidljivi" zbog stelt tehonologije, jedno je od najsofisticiranijih i najskupljih oružja u istoriji vojnog vazduhoplovstva, a po naredbi predsednika Donalda Trampa korišćen je u napadu na iranska nuklearna postrojenja. Prvi put je javno predstavljen 1988. godine, a borbeni debi je imao 1999. godine tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, kada je izvodio udare na ciljeve u Srbiji.

Iran: SAD pokrenule opasan rat Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je danas da su "SAD pokrenule opasan rat protiv Irana" nakon što je Amerika napala tri nuklearna objekta u toj zemlji. - Svet ne sme zaboraviti da su SAD, tokom tekućeg diplomatskog procesa, izdale diplomatiju podržavajući agresivne akcije genocidnog i bezakonog izraelskog režima. Sada, završavajući niz kršenja zakona i zločina koje je počinio cionistički režim, SAD su same pokrenule opasan rat protiv Irana. Islamska Republika Iran zadržava pravo da se odupre punom snagom američkoj vojnoj agresiji i zločinima koje je počinio ovaj odmetnički režim, i da brani bezbednost i nacionalne interese Irana - navelo je ministarstvo u jutros objavljenom saopštenju, prenosi Beta.

Njujork tajms: Bačeno više "razbijača bunkera" nego što je prvobitno objavljeno, napad planiran godinama

Njujork tajms saznaje da je u napadu na glavno iransko nuklearno postrojenje Fordo dvostruko više bombi GBU-57A/B, poznatih i kao "razbijači bunkera" (Bunker buster), nego što je prvobitno objavljeno.

Navodi se da je šest bombardera B-2 bacilo 12 "razbijača bunkera" na Fordo.

Istovremeno su američke ratne podmornice lansirale 30 krstarećih raketa Tomahavk na nuklearna postrojenja Natanc i Isfahan.

Neimenovani zvaničnik SAD kazao je Njujork tajmsu da su B-2 bombarderi takođe bacili dve bombe GBU-57A/B na Natanc.

On je rekao da su ovi napadi planirani godinama unazad.

BBC: Velika Britanija nije učestvovala u napadu na Iran, ali je Starmer znao šta sledi BBC saznaje da Velika Britanija nije učestvovala u američkim napadima na iranska nuklearna postrojenja. Navodi se da je britanski premijer Kir Starmer ipak obavešten unapred da će se oni dogoditi.

Iranske rakete pogodile zgrade u Tel Avivu

Iranske rakete su pogodile severni i centralni Izrael, prema izveštajima medija u zemlji.

Navodno su pogođena područja Haife, Nes Ciona, područja Rišon Leciona i Tel Aviva.

Hasan Abedini, zamenik direktora iranske državne televizije, izjavio je da je Iran sva tri nuklearna postrojenja koje je Amerika jutros napala evakuisao neko vreme pre bombardovanja.

- Zalihe obogaćenog uranijuma ranije su premeštene iz nuklearnih centara i tamo nije ostalo nikakvih sirovina koje bi, u slučaju napada, mogle da izazovu radijaciju i bile štetne našim sunarodnicima - preneo je Rojters Abedinijevu izjavu za iransku televiziju.

Something big landed in Tel Aviv this morning pic.twitter.com/Y0914mCaQQ — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) 22. јун 2025.

Iranska agencija za nuklearnu energiju saopštila je da oko pogođenih postrojenja nema tragova kontaminacije i da nema opasnosti za stanovnike okolnih područja.

IAEA: Nema povećanja radijacije

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izvestila je danas da nije došlo do povećanja nivoa radijacije nakon američkih napada na tri nuklearna postrojenja u Iranu, uključujući i objekat Fordo.

- Nakon napada na tri nuklearna postrojenja u Iranu, uključujući Fordo, IAEA može da potvrdi da do sada nije došlo do povećanja nivoa radijacije oko ovih lokacija - objavila je IAEA na društvenoj mreži X.

Agencija je saopštila da će dalje procene situacije u Iranu biti date čim budu dostupne dodatne informacije.

Šta je sve rekao Tramp o napadu Iran i odmazdi Teherana

Američki predsednik Donald Tramp je u prvoj objavi da je napadnut Iran naveo da je na glavni nuklearni objekat Fordo "pao pun tovar bombi".

- Svi avioni se bezbedno vraćaju kući. Čestitam našim velikim američkim ratnicima. Nijedna druga vojska na svetu ne bi mogla ovo da uradi. Sada je vreme za mir! - poručio je predsednik SAD.

Tramp se kasnije obratio naciji i nazvao operaciju "izvanrednim vojnim uspehom", rekavši da su sva tri iranska nuklearna postrojenja "potpuno uništena" i da je nuklearna pretnja od "glavnog sponzora terorizma" eliminisana.

On je rekao da su uništeni ciljevi bili najveći i najopasniji, ali da "još ima mnogo ciljeva" u Iranu i da bi dalji napadi mogli da budu još razorniji.

- Ovo (sukobi) ne mogu da budu nastavljeni. Ili će biti mir ili tragedija za Iran - rekao je Tramp, preteći Teheranu još snažnijim udarima ako uzvrati odmazdom na potez SAD.

Amerika u napadu koristila i podmornice

Iako Bela kuća i Pentagon nije odmah iznela sve detalje operacije izvedene u Iranu u kojoj su korišćeni bombarderi B-2.V

Voditelj Foks njuza Šon Heniti je bio taj koji objavio da je pričao sa predsednikom Donaldom Trampom i otkrio da je šest bombi GBU-57A/B, poznatih i kao "razbijači bunkera" (Bunker buster), korišćeno za udare na iransko nuklearno postrojenje Fordo.

Heniti je kazao i da je s američkih podmornica udaljenih oko 650 kilometara ispaljeno 30 raketa Tomahavk na iranska nuklearna postrojenja Natanc i Isfahan.

Šef iranske diplomatije: Američki napad će imati trajne posledice, sve opcije u igri

Sejed Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, osudio je američke vazdušne udare na tu zemlju nazvavši ih "nečuvenim" i u poruku da Teheran zadržava "sve opcije kako bi odbranio suverenitet".

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.



The events this morning are outrageous and will have everlasting… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 22. јун 2025.

- Događaji od jutros su nečuveni i imaće trajne posledice. Svaka zemlja članica UN ponaosob mora da bude alarmirana zbog ovog ekstremno opasnog, nezakonitog i kriminalnog ponašanja - napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

On je naveo da su SAD, kao članica Saveta bezbednosti, "teško povredile" Povelju UN.

Iran raketira Izrael, detonacije u Jerusalimu

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su uočene rakete koje je Iran jutros ispalio na izraelsku teritoriju.

Širom Izraela ljudima stižu poruke upozorenja na vazdušne udare u kojima im se poručuje da potraže skloništa.

BBC navodi da se u Jerusalimu čulo nekoliko detonacija zbog dejstva izraelske protoivvazdušne odbrane (PVO).

Video snimak iz Bele kuće

Iranska državna TV: Tramp blefira, Fordo nije uništen

Izveštač BBC iz Irana navodi da je tamošnja državna teklevizija američke napade na nuklearna postrojenja te zemlje u više navrata nazvala "blefiranjem", komentarišući vazdušne udare.

Voditelj u programu uživo je rekao da je nuklearno postrojenje Fordo nije uništeno. već su samo "oštećena dva tunela na ulazu i izlazu iz Fordoua".

Tramp preti novim napadima Iranu ako ne bude mira

Tramp se obratio američkoj naciji putem televizije nakon napada i poručio da Iran "sada mora da obezbedi mir".

- Ukoliko to ne učine, budući napadi će biti mnogo veći i mnogo lakši - kazao je Tramp.

Netanjahu: Tramp i Amerika pokazali snagu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je objavio saopštenje nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja.

- Predsednik Tramp i ja često kažemo: "Do mira putem snage". Prvo ide snaga, pa onda mir. A večeras su predsednik Tramp i SAD delovale sa mnogo snage - naveo je Netanjahu.

Američki predsednik Donald Tramp najavio preuzimanje Pojasa Gaze na konferenciji za medije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom Foto: AP Evan Vucci

Amerika upozorila Iran da će napasti, ali da "ne planira smenu režima"

CBS njuz saznaje da su američke vlasti "diplomatskim kanalima" stupile u kontakt s Iranom juče kako bi Teheranu poručile da su vazdušni udari sve što će učiniti i da "ne planiraju smenu režima".

Iran priznao da je "deo nuklearnog postrojenja Fordo bio meta vazdušnog napada"

Morteza Hejdari, portparol vlasti iranske pokrajine Koms, kazao je da je "deo nukleranog postrojenja Fordo bio meta vazdušnog napada.

To je prenela iranska agencija Tasnim.

Nova Trampova poruka: Fordo je gotov

Iransko nuklearno postrojenje Fordo, koje je ukopno u planinu, bilo je meta izraelskih vazdušnih udara u prethodnih više od nedelju dana.

Američki predsednik Donald Tramp je objavio da je "Fordo gotov".

Napad izvršili bombarderi B-2

U napadu na Iran učestvovali su američki bombarderi B-2.

To je Rojtersu kazao neimenovani zvaničnik SAD.

Prva objava Trampa o napadu

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut soušal da je američka vojska napada iranska nuklearna postrojenja.

- Uspešno smo okončali naš veoma uspešni napad na tri nuklearna postrojenja u Iranu, uključujući Fordo, Natanc i Isfahan. Svi avioni su sada van vazdušnog prostora Irana - napisao je Tramp i dodao da se letelica vraćaju u SAD.

Tramp je poručio da je "SADA VREME ZA MIR".

