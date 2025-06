UŽIVO! SVE VIŠE ZEMALJA ZATVARA VAZDUŠNI PROSTOR NAKON NAPADA IRANA! Amerikanci u pripravnosti, ovo je stav Bele kuće! (FOTO+VIDEO)

Sukob Izraela i SAD s Iranom 11. dan.

U ovih 5 zemalja zatvoren je vazdušni prostor

Kuvajt i Irak su zatvorili svoj vazdušni prostor zbog iranskog napada, javili su državni mediji u obema zemljama, pridruživši se Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu koji su već preduzeli istu meru, piše Njujork tajms .

Zašto šest projektila?

Broj projektila koje je Iran upotrebio za napad na vazdušnu bazu Al Udeid u Kataru bio je jednak broju bombi koje su Sjedinjene Američke Države iskoristile za napad na iranska nuklearna postrojenja, saopštilo je sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana.

Iranska Revolucionarna garda u saopštenju navodi da je poruka Irana Beloj kući i njenim saveznicima „jasna i nedvosmislena“.

Oglasio se Katar

Katar je saopštio da zadržava pravo da direktno odgovori i u skladu sa međunarodnim pravom.

Takođe je saopšteno da nema žrtava u američkoj vojnoj bazi Al Udeid u Dohi, nakon iranskog napada na taj objekat.

Katar je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana presrela raketni napad.

„Uvereni smo da je katarska protivvazdušna odbrana sprečila napad i uspešno presrela iranske rakete“, navodi se u katarskom saopštenju.

Ministarstvo odbrane je dodalo: „Zahvaljujući Bogu, budnosti oružanih snaga i preduzetim merama predostrožnosti, incident nije rezultirao smrtnim slučajevima ili povredama.“

Vazdušni prostor i teritorija zemlje su „bezbedni“, takođe je saopštilo ministarstvo.

Tramp je u Sobi za krizne situacije

Američki predsednik Donald Trmp se trenutno nalazi u Sobi za krizne situacije zajedno s ministrom odbrane.

Iran potvrdio napad

Iranska državna televizija objavila je početak iranske operacije „Dobre vesti o pobedi“ protiv američkih snaga u vazduhoplovnoj bazi Al-Udeid u Kataru.

Iran lansirao projektile na Katar

Iran je lansirao projektile na Katar, javlja Disclose.tv.

Kako javlja Haaretz, pozivajući se na izraelske zvaničnike, lansirano je šest projektila na bazu u Kataru, kao i jedan na američku bazu u Iraku.

Svedoci su za Reuters rekli da su se u prestonici Katara Dohi čule eksplozije.

🚨 HAPPENING NOW: Air defenses seen activated over Doha, Qatar, after Iran fired a barrage of missiles at it, likely targeting the al-Udeid base used by U.S. forces pic.twitter.com/exG9nVGR1d — Breaking911 (@Breaking911) 23. јун 2025.

Iran: Proporcionalno ćemo odgovoriti Americi

Komandant iranskih oružanih snaga izjavio je da će ta zemlja "proporcionalno odgovoriti" Sjedinjenim Američkim Državama nakon napada na tri iranska nuklearna postrojenja, "bez obzira na razmere štete".

Prema navodima agencije Tasnim, bliske Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), general Abdolrahim Musavi poručio je u video-obraćanju da "Trampov potez proizilazi iz očaja i ima za cilj da spase njegovu proksi-silu, Izrael, i samog Netanjahua". Dodao je da je Tramp, kada je primetio znake "pada izraelskog premijera", odlučio da "veštački održi u životu" izraelsko rukovodstvo udarom na Iran.

🔴 هشدار فوری با ساکنین تهران



⭕️ شهروندان عزیز تهران, در روزهای آینده، ارتش اسرائیل به حملات خود علیه اهداف نظامی در منطقه تهران ادامه خواهد داد.



⭕️ برای حفظ امنیت شخصی‌تان، از شما درخواست می‌کنیم که از مراکز تولید تسلیحات، مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم فاصله… pic.twitter.com/mBLYZ4jtZO — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) 23. јун 2025.

Musavi je naglasio da američki napad na iranska nuklearna postrojenja predstavlja direktno uključivanje SAD u sukob i upozorio da će iranske oružane snage imati "odrešene ruke" za bilo kakvu akciju protiv američkih interesa i vojske, istakavši da se Iran neće odreći prava na osvetu za napade.

General Musavi je postavljen na čelo iranskih oružanih snaga nakon što je njegov prethodnik, Mohamed Hosein Bageri, poginuo u izraelskom napadu prvog dana sukoba, 13. juna.

Iranski zvaničnici i vojni izvori naglašavaju da će odgovor biti u potpunosti u rukama vojnog vrha i da će zavisiti od "vremena, prirode i razmera", a Iran zadržava pravo da upotrebi sve opcije u odbrani svoje teritorije i suvereniteta.

The Israeli Air Force struck multiple IRGC and internal security headquarters in Tehran, the IDF confirmed. Targets included the Basij HQ, used to enforce Islamic law and suppress dissent, and the Alborz Corps, responsible for regime security in Tehran Province.



Israeli strikes… pic.twitter.com/U2DLtPk8iH — Open Source Intel (@Osint613) 23. јун 2025.

Izraelci poručili Irancima da se drže podalje od vojnih objekata u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su hitno upozorenje stanovnicima Teherana, navodeći da će IDF u narednim danima nastaviti napade na vojne ciljeve u iranskoj prestonici.

U saopštenju se građanima savetuje da se radi sopstvene sigurnosti udalje od vojnih komandi i bezbednosnih institucija povezanih s Islamskom Republikom.

Britanska vlada poručila Britancima u Kataru da beže u skloništa do daljnjeg

Britanski državljani u širem području Bliskog istoka treba pomno da prate uputstva vlade o putovanjima, rekao je britanski šef diplomatije Dejvid Lemi u parlamentu, a prenosi BBC.

Kako piše britanski medij, britanski šef diplomatije rekao je da vlada sada preporučuje britanskim državljanima u Kataru da "ostanu na sigurnom mestu dok ne stigne novo obaveštenje".

🎯 A List of Targets Struck in Iran This Afternoon:

1. Command centers and assets belonging to the IRGC and internal security forces

2. 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗷 𝗛𝗲𝗮𝗱𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀- One of the IRGC’s central armed bases of power; responsible for enforcing Islamic law and reporting… — Israel Defense Forces (@IDF) 23. јун 2025.

Izraelska vojska objavila popis šest ciljeva koje je pogodila danas u Iranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) danas su zvanično potvrdile da su tokom poslepodneva izvele koordinisane vazdušne udare na više strateških ciljeva u Iranu.

Prema objavi IDF-a na društvenoj mreži Iks, među pogođenim ciljevima su komandni centri i infrastruktura IRGC-a, kao i štabovi Basidž milicije, poznate po sprovođenju islamskog zakona i represiji nad civilnim stanovništvom.

Na meti su se našli i Alborz korpus, koji nadgleda bezbednosne i vojne operacije u teheranskoj regiji, kao i komandni centar "Dar Alah", zadužen za odbranu glavnog grada od bezbednosnih pretnji.

Takođe su pogođeni i Korpus "Sajed al-Šuhada", odgovoran za suzbijanje unutrašnjih nemira, kao i Uprava za opštu obaveštajnu službu unutrašnjih bezbednosnih snaga, koja upravlja nadzorom i kontrolom informacija i medija.

WOW! Incredible footage captured from the dashcam of an Israeli driver in Southern Israel shows the moment an Iranian missile struck just a short distance from his car! Thankfully, despite all 10 missiles launched this morning in 5 separate volleys, there are no reports of… pic.twitter.com/oTAwVR3188 — ONE FOR ISRAEL Ministry (@oneforisrael) 23. јун 2025.

Dramatičan snimak napada na Izrael, kamera u automobilu snimila trenutak eksplozije na autoputu kod Ašdoda!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz automobila koji prikazuje trenutak kada je iranski projektil pogodio područje u blizini izraelskog grada Ašdoda.

Jedan od iranskih projektila zabeležen je kamerom iz automobila u trenutku kada je udario blizu elektrane u Ašdodu.

U njega su se proteklog vikenda umešale i SAD napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Oglasio se generalni sekretar NATO-a Mark Rute

Govoreći o situaciji u Iranu, on kaže da su se saveznici NATO-a odavno složili da Iran ne sme da razvije nuklearno oružje.

- Saveznici su više puta pozivali Iran da ispuni svoje obaveze prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja (NPT) - kaže on.

Bela kuća: Zašto Iranci ne bi oduzeli moć izuzetno nasilnom režimu?

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je kako Bela kuća nema ništa protiv toga da Iranci izvedu puč i sruše iransku vlast.

- Ako iranski režim odbije da dođe do mirnog, diplomatskog rešenja, za šta je predsednik još uvek zainteresovan, zašto iranski narod ne bi oduzeo moć ovom izuzetno nasilnom režimu? Naš stav se nije promenio - izjavila je danas Livit za Fox News.

Iranski prestolonaslednik u egzilu: Želim da povedem naš veliki narod putem mira

Reza Pahlavi, prestolonaslednik svrgnute iranske dinastije, obratio se javnosti u Parizu.

Njegov otac, poslednji iranski šah Mohamad Reza Pahlavi, pobegao je iz zemlje 1979. tokom Islamske revolucije, a preminuo je u Egiptu 1980.

Reza Pahlavi bio je naslednik tzv. Paunovog prestola u trenutku kad je dinastija zbačena. Danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama i već godinama poziva na promenu režima nenasilnim građanskim putem neposlušnosti i zalaže se za raspisivanje referenduma o novoj vlasti.

- Danas sam ovde kako bih se stavio na raspolaganje svojim sunarodnicima i poveo ih putem mira i demokratske tranzicije. Ne tražim političku moć, već želim da pomognem našem velikom narodu da u ovom ključnom trenutku pronađe put prema stabilnosti, slobodi i pravdi - rekao je.

- Svima vama koji ste odani iranskom narodu, a ne Islamskoj Republici, poručujem da imate budućnost u demokratskom Iranu ako se sada pridružite narodu. Izbor je na vama.

Rojters: Bela kuća očekuje odmazdu Irana kroz 48 sati

Sjedinjene Američke Države procenile su da bi Iran "uskoro" mogao da izvede napade na američke snage na Bliskom istoku, iako Vašington i dalje nastoji da pronađe diplomatsko rešenje kojim bi Teheran odustao od bilo kakvog napada, izjavila su danas dva američka zvaničnika.

Jedan od njih, koji je govorio za Rojters pod uslovom anonimnosti, rekao je da bi iranski napad mogao da usledi u sledećih dan ili dva.

Napetosti su dodatno porasle nakon što su SAD tokom vikenda bombardovale iranska nuklearna postrojenja, a Iran zapretio odmazdom.

Tramp: Gledam vas! Radite u korist neprijatelja. Nemojte to raditi!

Američki predsednik Donald Tramp uputio je poruku na svojoj platformi Truth Social, upozorivši globalne aktere da ne podižu cene nafte u trenutku kada Bliski istok ključa zbog američkih napada na iranska nuklearna postrojenja.

- Svi, ne dižite cene nafte. Gledam vas! Radite u korist neprijatelju. Nemojte to raditi! - napisao je Tramp velikim slovima, sugerišući da bi rast cena energenata mogao da koristi Iranu i dodatno destabilizuje situaciju.

Iranski mediji: Izrael je gađao zgradu Crvenog polumeseca

U severnom Teheranu čule su se snažne eksplozije. Novinar AFP javio je da se iz više smerova uzdizao gust dim, dok su lokalni mediji preneli da je Izrael gađao zgradu Crvenog polumeseca u Teheranu.

Takođe je objavljeno da su izraelski avioni ciljali i tehničku zgradu iranske državne televizije i radija.

Kina evakuisala više od 3.600 svojih državljana iz Irana i Izraela

Više od 3000 kineskih državljana evakuisano je iz Irana, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, dok izraelski napadi i dalje traju.

Prema zvaničnim podacima, iz Irana je otišlo 3.125 kineskih državljana, dok je još 500 napustilo Izrael, koji je u međuvremenu pogođen iranskim protivnapadima.

Ministarstvo je objavilo da su svi kineski građani koji su želeli da se evakuišu sada sigurno napustili pogođena područja.

Portparol Dauning strita naveo je kako je fokus Velike Britanije na diplomatiji s Iranom, prenosi Sky News.

- Jasno nam je da je sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja dobra stvar za ovu zemlju, ali naš je fokus na diplomatiji - saopšteno je iz kancelarije britanskog premijera.

- To je prioritet i na tome rade svi članovi ove vlade, a to je bila i glavna tema razgovora s međunarodnim partnerima tokom vikenda. Iran bi trebao da iskoristi priliku koju su SAD ponudile i ponovo se uključi u pregovore - dodali su.

Budućnost iranskog nuklearnog programa i pokušaji SAD i Izraela da ga unište mogli bi da zavise od više od 400 kilograma uranijuma obogaćenog do nivoa neposredno ispod one potrebne za izradu nuklearnog oružja, piše Financial Times.

Air France obustavio letove prema Tel Avivu do 14. jula

Air France je obustavio letove za Tel Aviv do 14. jula, izjavio je portparol te aviokompanije.

Francuska aviokompanija takođe je otkazala letove za i iz Dubaija i Rijada do 24. juna.

Letovi za i iz Bejruta u Libanu takođe su obustavljeni do 25. juna, navodi aviokompanija.

Iranski mediji javljaju: Tri tankera odvraćena od Ormuskog moreuza

Tri tankera su promenila kurs kod Ormuskog moreuza zbog straha od iranske odmazde, javio je Iran International.

Ambasada SAD u Kataru: Potražite sklonište

Američka ambasada u Kataru poslala je poruku državljanima u toj arapskoj zemlji u kojoj im preporučuje da "potraže sklonište na mestu na kojem se nalaze" do daljeg obaveštenja.

Skaj njuz prenosi da se u poruci navodi da je preporuka izdata "iz velike opreznosti", ali se ne navode bilo kakve dodatne informacije.

Ko bi mogao da bude meta iranskih agenata spavača u SAD?

Britanski Indipendent prenosi medijske izveštaje da bi Iran sada mogao da u SAD aktivira svoje špijune.

Ruski predsednik Vladimir Putin i iranski šef diplomatije Abas Aragči sastali su se danas u Moskvi, a Iran je zatražio veću pomoć Rusije u kontekstu aktuelnog sukoba sa Amerikom i Izraelom.

Delovi Teherana bez struje posle izraelskih napada

Stanovnici pojedinih delova Teherana prijavili su nestanke struje nakon izraelskih napada na glavni grad.

Iranska državna elektroenergetska kompanija Tavanir objavila je da su nakon napada bez električne energije ostale dve severne četvrti Teherana, ali da se radi na rešavanju problema što je brže moguće.

U međuvremenu, iranska državna televizija potvrdila je da u nekim delovima glavnog grada dolazi do privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Oglasio se Putin nakon što je Iran od njega potražio pomoć

Vladimir Putin je danas obećao podršku Iranu i osudio "neutemeljenu" agresiju na svog saveznika, nakon što su Sjedinjene Američke Države u nedelju učestvovale sa Izraelom u napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Autor: D.B.