Tramp: Primirje je upravo stupilo na snagu

10:15

Ništa od prekida vatre, Izrael naredio odmazdu

Izraelski ministar odbrane, Izrael Kac, izjavio je da je naredio Oružanim snagama da odgovore silom, ciljajući vojne i državne objekte u centru Teherana.

Kako je istakao u svojoj izjavi: "Naredio sam Izraelskim odbrambenim snagama da snažno odgovore na kršenje primirja od strane Irana, intenzivnim udarima na ciljeve režima u srcu Teherana."

Za sada, Iran nije zvanično preuzeo odgovornost za bilo kakav novi napad, dok je iranski ministar spoljnih poslova ranije izjavio da će napadi prestati samo ako Izrael prvi obustavi svoje napade.

Nova eskalacija dešava se svega nekoliko sati nakon što je Donald Tramp objavio da su Iran i Izrael postigli dogovor o prekidu vatre, pri čemu je Izrael saopštio da je ostvario svoje vojne ciljeve.

Međutim, krhkost tog dogovora bila je očigledna od samog početka, jer su se napadi nastavili tokom noći.

Situacija je sada izuzetno nestabilna, uz strahove od novog talasa vojnih napada i širenja sukoba na Bliskom istoku.

9:54

Saudijska Arabija podržala prekid vatre između Irana i Izraela

Saudijska Arabija saopštila je da pozdravlja predlog američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu vatre između Irana i Izraela, dodajući da se raduje posvećenosti svih strana smanjenju tenzija i uzdržavanju od upotrebe sile, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine u utorak.

9:47

Cene nafte pale posle objave primirja

Dok se svet pita šta sledi u odnosima između SAD, Irana i Izraela, ulagači na naftnom tržištu već reaguju, cene nafte pale su na nivoe zabeležene pre izraelskog napada na Iran.

9:46

Izraelska vojska: Iran ponovo lansirao projektile prema Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su identifikovale nove projektile ispaljene iz Irana prema izraelskoj teritoriji.

- Odbrambeni sistemi trenutno rade na presretanju pretnje - stoji u saopštenju.

U drugom ažuriranju dodaje se da su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile na severu Izraela posle detekcije raketa.

9:27

Nemački kancelar pozdravio primirje između Izraela i Irana

Nemački kancelar Fridrih Merc pozdravio je primirje između Izraela i Irana koje je posredovanjem predsednika SAD Donalda Trampa upravo stupilo na snagu, pa je pozvao obe strane da ga se dosledno pridržavaju.

- Ako ovo primirje uspe nakon odlučujućih američkih vojnih udara na iranska nuklearna postrojenja, biće to vrlo pozitivan razvoj događaja - poručio je Merc u objavi na platformi X.

- To će učiniti Bliski istok i svet sigurnijim - dodao je.

Merc je najavio da će na marginama NATO samita u Hagu s američkim i evropskim partnerima razgovarati o mogućim koracima za stabilizaciju situacije.

9:21

Tvrdnje o poslednjim operacijama

U poslednjem danu operacija, izraelska vojska, prema sopstvenim tvrdnjama, "izvela je snažne udare na vladine ciljeve u centru Teherana, eliminisala stotine pripadnika milicije Basidž", snaga koje Iran koristi za gušenje protesta, i "neutralisala još jednog visokorangiranog iranskog nuklearnog naučnika".

Na kraju izjave izraelska vlada zahvaljuje predsedniku Trampu i Sjedinjenim Američkim Državama "na podršci u odbrani i učestvovanju u eliminaciji iranske nuklearne pretnje".

9:21

Devet mrtvih u napadima Izraela na Iran, ubijen nuklearni naučnik

Najmanje devet osoba poginulo je, a četiri kuće su uništene u jutrošnjem napadu na grad Astaneje Ašrafije u severnoj iranskoj provinciji Gilan, potvrdili su lokalni zvaničnici.

U saopštenju kancelarije guvernera navodi se da je još 33 ljudi ranjeno, a napad je okarakterisan kao "teroristički". Zamenik guvernera izjavio je da je među poginulima i ranjenima 16 žena i dece.

Iranski mediji izveštavaju da je napad izvela izraelska vojska, iako zvanični Izrael zasad nije komentarisao te tvrdnje. Neki mediji prenose da je među poginulima i iranski nuklearni naučnik Muhamed Reza Sediki.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su u svom izveštaju navele da su "tokom noći eliminisale još jednog visokorangiranog iranskog nuklearnog naučnika", ali njegovo ime zasad nije zvanično objavljeno.

8:35

Netanjahu: Izrael prihvata prekid vatre, postigli smo sve ratne ciljeve protiv Irana!

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael pristao na prekid vatre s Iranom u koordinaciji s predsednikom Donaldom Trampom.

- Primirje je sada stupilo na snagu, molim vas nemojte ga kršiti - napisao je on.

7:20

Amerikanci se pohvalili svojim bombarderima B-2

The U.S. Department of Defense has released footage and images showing 7 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers with the 509th Bomb Wing, armed with 2 GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombs each, departing from Whiteman Air Force Base in… pic.twitter.com/NvD9pyLRpE