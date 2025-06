UŽIVO! POČELO PRIMIRJE IZMEĐU IRANA I IZRAELA! Svet konačno može da odahne? Tramp se oglasio na društvenim mrežama! (VIDEO+FOTO)

Tramp: Primirje je upravo stupilo na snagu

Donald Tramp se ponovo oglasio putem društvene mreže Truth Social i naveo da je primirje sada stupilo na snagu.

- Primirje je sada stupilo na snagu, molim vas nemojte ga kršiti - napisao je on.

7:20

Amerikanci se pohvalili svojim bombarderima B-2

The U.S. Department of Defense has released footage and images showing 7 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers with the 509th Bomb Wing, armed with 2 GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombs each, departing from Whiteman Air Force Base in… pic.twitter.com/NvD9pyLRpE