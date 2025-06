Iz regiona nastavlju da stižu najopasnije poruke mržnje i pretnji. Hrvatski portal Večernji list bez imalo ustručavanja objavljuje naslov: „Fatalni Vidovdan?...“, stavljajući pod upitnik postojanje i dostojanstvo Srbije, dok se istovremeno slavi blokadersko-teroristički protest kao „konačni obračun sa Vučićem“.

Ali ono što zabrinjava i zapanjuje više od svega jeste ton i poruka koju ustaške strukture plasiraju – nada da će baš ovaj Vidovdan, 28. jun 2025. godine, biti „poslednji“ za Srbiju. Da će slomiti kičmu srpskog naroda i „odseći mu glavu“. Da će upisati završni čin višedecenijskog pokušaja da se Srbi proglase genocidnima, da im se otme država, identitet i istorija. Nisu ovo samo metafore – ovo je plan.

Ustaški narativ, koji se ponavlja iz godine u godinu, na Vidovdan dobija posebno zlokoban oblik. To nije samo datum – to je simbol otpora, časti i mučeništva. Od Kosova polja 1389. do Gazimestana i današnje Srbije, Vidovdan je crvena nit istorijskog stradanja, ali i opstanka Srba. Upravo zato su ga protivnici Srbije odabrali za dan „sloma“. Ali zaboravljaju – srpski narod se ne lomi.

Blokaderi foteljaši koji se koriste kao pijuni političke subverzije neće doneti promene koje vode u napredak, već pokušaj destabilizacije. A iza kulisa – isti oni koji su ćutali 1941. kada su Srbi klani u Jasenovcu, danas pišu narative o „fatalnom Vidovdanu“.

Srbija mora biti oprezna. Mržnja nije nestala – ona je samo prešla u medije, proteste, lažne glumice i takozvane intelektualce. A cilj je jasan: da se Srbima oduzme ono što im je najvrednije – sloboda, dostojanstvo i državnost.

Ipak, jedno treba da znaju svi koji ovih dana prizivaju haos – Srbija neće pasti. Kao ni 1389. ni 1999. ni 2008. – neće ni 2025. Jer narod koji ima Vidovdan u srcu, nikada ne može biti poražen.