IZRAEL BOMBARDUJE CENTAR DAMASKA! Haos u Siriji: Voditeljka u programu uživo beži dok REKETA UDARA U ZGRADU

Napetosti između sirijskih vladinih trupa i lokalnih boraca Druza u Sveidi se nastavljaju.

Ministar odbrane Izraela obećao je zaštitu Druzima u Siriji.

Video-snimak sirijske televizije prikazuje kako je zgrada sirijskog Ministarstva odbrane pogođena u etru, što je primoralo voditelja da se skloni.

Za sada nije poznato da li ima žrtava, kao ni obim načinjene štete prenosi CNN.

- Sada dolaze bolni udarci - rekao je izraelski ministar odbrane Izrael Kac nakon napada i poručio da će zaštititi članove druske zajednice u Siriji.

Syria BREAKING: Israeli strikes once again hit the Ministry of Defense in the center of Damascus. Caught live on television. pic.twitter.com/jELgvBrHBi

Dodao je da će vojska Izraela nastaviti da snažno deluje u Sveidi kako bi uništila snage koje su napale Druze.

- Naša braćo Druzi u Izraelu, možete računati na Izraelske odbrambene snage da zaštite vašu braću u Siriji. Premijer (Benjamin) Netanijahu i ja, kao ministar odbrane ispunićemo naše zakletve - poručio je Kac.

Natanjahu: "Druzi, ne prelazite granicu"

Izraelski premijer Netanjahu pozvao je članove zajednice Druza da ne prelaze granicu sa Sirijom, gde su u toku nemiri između snaga vlade u Damasku i sirijskih Druza.

- Moji sugrađani Druzi, građani Izraela, situacija u Sveidi, situacija na jugozapadu Sirije, je veoma ozbiljna. IDF radi, vazduhoplovstvo radi, druge snage rade. Radimo na tome da spasemo našu bracu Druze i da eliminišemo režimske bande - rekao je Netanjahu.

You'll hear a lot of bleating from the left about Israel brutally attacking Syria (here, the General Staff office in Damascus is levelled by the IDF).

What they won't tell you is that Syria's Islamist regime is ethnically cleansing Druze and Christian populations (with the tacit… pic.twitter.com/nCPa4l4RDg