Vatra guta GLAVNU BINU na jednom od najpoznatijih festivala na svetu: Šire se dramatični snimci

Glavna bina belgijskog muzičkog festivala Tomorrowland zahvatio je požar manje od dva dana pre planiranog otvaranja ovog masovnog događaja.

Video snimci koji su kružili društvenim mrežama prikazivali su plamen kako guta raskošnu scenografiju, a vatrogasna vozila su bila u blizini. Lokalni mediji potvrdili su vest , izveštavajući da su hitne službe bile na licu mesta i da je lokalnim stanovnicima savetovano da drže prozore i vrata zatvorena.

Trenutno nema posetilaca festivala, iako se veruje da su mnogi zaposleni prisutni tamo radi postavljanja.

A dream shattered, it's incredible. It's said that Tomorrowland was set on fire thanks to its fireworks. #Tomorrowland pic.twitter.com/5L42vyaJp3