'ZAŠTO STE UGASILI MOTORE?' Pronađen audio zapis iz crne kutije 'Er Indije' - Otkriveno kako je došlo do nesreće koja je odnela 260 života?!

Let 171 avio-kompanije "Er-Indija", koji je trebalo da poveže indijski grad Ahmedabad sa londonskim aerodromom Getvik 12. juna, završio je fatalnom nesrećom ubrzo nakon poletanja. Stradalo je 260 ljudi, uključujući civile na tlu, a sumnje se da je greška pilota dovela do nesreće.

U avionskoj nesreći u Indiji stradalo je 260 ljudi

Danas, dok istražitelji polako otkrivaju šta se dogodilo, postaje sve jasnije da uzrok nesreće nije bio tehnički kvar, već ljudski faktor. Italijanski dnevnik "Korijere dela Sera" dobio je audio-snimke iz crne kutije koji sve više podržavaju ovu teoriju o (ne)namernoj grešci pilota.

"Avion je u tvojim rukama". Ovim rečima, kapetan Sumit Sabharval (56) poverio je prvom oficiru Klajv Kunderu upravljanje poletanjem leta "Er Indija" iz Ahmedabada u za londonski Getvik. Razgovor je bio među prvima koji je snimljen 12. jula u jednoj od "crnih kutija" u 12.39.

Ovo nije neuobičajena procedura, odlučuje se za svaki let pojedinačno. Ali, veteran Sabharval je to mogao da učini namerno. U 13.38 i 39 sekundi po lokalnom vremenu, "Boing 787" je poleteo. Tri sekunde kasnije, dok je avion leteo brzinom većom od 330 kilometara na sat, neko u kabini, čini se Sabharval, isključio je dovod goriva za oba motora.

#BREAKING - New video from surveillance cameras shows the entire flight of #AI171 , including the takeoff roll. #Ahmedabad #AirIndia #AirIndiaCrash pic.twitter.com/eNtXt00uDh

Zvuk prekidača, snimljen na crnim kutijama, bio je jasan.

Usledio je šokirani glas prvog oficira: "Zašto ste ugasili motore?" Odgovor komandanta bio je neubedljiv: "To nisam ja."

Kunder je pokušao da ponovo aktivira motore i stabilizuje let, dok su automatski sistemi aviona aktivirali pomoćne turbine za održavanje minimalnog električnog i hidrauličkog snabdevanja. Međutim, visina i udaljenost su bili premali, a vreme prekratko. U 13.39 i 5 sekundi poslat je poziv u pomoć. Šest sekundi kasnije, sve komunikacije su prestale, a avion se srušio na zgrade nedaleko od aerodroma.

Pilots Sumeet Sabharwal and Clive Kunder deserved better.



Foreign media is blaming it all on them to protect Boeing.



Indian media, specially TV is already retarded.



The dead are the scapegoats!#AirIndiaCrash #boeing787 pic.twitter.com/gBKFDqAI2T