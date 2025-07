MASAKR KOD SUVAJDE: Pokolji i zapaljene kuće – humanitarna katastrofa, evo šta se tačno desilo! (FOTO/VIDEO)

Sukobi između beduinskih plemena i Druza u regionu Suvajde ušli su u novi dan, a na ulicama je na stotine mrtvih i na pomolu je humanitarna katastrofa. Sirijske vlasti su dozvolile beduinima da upadnu u Suvajdu i da počine stravične zločine i masakre nad Druzima. Rat Beduina i Druza u Siriji.

Naoružana plemena beduina podržana od strane islamistički predvođene sirijske vlade sukobila su se u petak sa borcima naroda Druzi u srcu pokrajine Suvejde, dan nakon što se sirijska vojska (bivši pobunjenici i džihadisti) povukla posle izraelskog bombardovanja i diplomatskog pritiska.

Ujedinjene nacije su pozvale na prekid nasilja i zatražile "nezavisnu" istragu, nakon što je prema podacima Sirijske opservatorije za ljudska prava (SOHR) najmanje 638 ljudi ubijeno od nedelje.

Autoritet sirijskog lidera pod znakom pitanja

Obnavljanje nasilja dovelo je u pitanje autoritet sirijskog lidera Ahmeda al-Šare, čija prelazna vlada već ima zategnute odnose sa Kurdima i Alavitima, a i Hrišćani su digli glas posle stravičnih masakara i pokolja.

Šara je naredio povlačenje vladinih snaga, navodeći da je posredovanje SAD i drugih pomoglo da se izbegne "velika eskalacija" sa Izraelom.

Sukobi ispred grada Suvajde

U petak su izbili novi sukobi između beduinskih plemena i Druza na ulazu u grad Suvejda. Prema izveštaju AFP-a, oko 200 plemenskih boraca sukobilo se sa naoružanim Druzima, koristeći mitraljeze i granate. SOHR je takođe izvestio o granatiranju četvrti u gradu.

Mrtvi u hodnicima bolnice, tela po ulicama

U nacionalnoj bolnici u Suvejdi, novinar AFP-a opisuje užasan miris raspadajućih tela u rashladnim jedinicama.

Dr Omar Obeid je izjavio da je bolnica primila preko 400 tela od ponedeljka ujutro, a da mrtvačnica više nema kapaciteta, pa se tela nalaze po ulicama.

The UN office has urged authorities in Damascus to ensure accountability for the violations recorded in southern Syria, where Druze, Bedouins and other armed groups are fighting. pic.twitter.com/Z3cir22tg8 — DW News (@dwnews) 19. јул 2025.

Više od 79.000 raseljenih

Prema UN-ovoj Međunarodnoj organizaciji za migracije, od 13. jula je raseljeno 79.339 ljudi, uključujući 20.019 samo 17. jula.

Plemenske grupe iz cele Sirije okupile su se u selima oko Suvajde kako bi pojačale lokalne beduinske snage, čije je neprijateljstvo prema Druzima eskaliralo u krvavo nasilje.

Glavešina jednog takvog plemena, Anas al-Enad iz Hame rekao je da su stigli u selo Valgha, severozapadno od Suvejde, "jer su nas Beduini pozvali u pomoć".

Sela u plamenu, vlada omogućila ulaz plemenskim borcima

Prema izveštajima, u selu su viđene zapаljene kuće i prodavnice, a područje je pod kontrolom Beduina i njihovih saveznika.SOHR tvrdi da je sirijska vlada omogućila ulaz plemenskih boraca, jer se vojska ne može rasporediti u Suvajdi zbog bezbednosnog sporazuma sa Izraelom.

Israel opened its gates to the Druze fleeing Syria - people fleeing the same barbaric script we saw on October 7th: rape, slaughter, burning, pure unfiltered evil.



Israel, the same country constantly painted as a heartless “occupier,” is now saving lives while the rest of

/1 pic.twitter.com/HtTQ9jorrp — Israel Institute of NZ (@IsraelInstNZ) 19. јул 2025.

Izrael bombardovao Siriju, pa poslao pomoć Druzima

Izrael je ranije ove sedmice bombardovao sirijsku vojsku u Suvejdi i Damasku kako bi izvršio pritisak na njih da se povuku. Potom je najavljeno da će Druzima biti poslata pomoć.

Paket vredan 2 miliona šekela (oko 440.000 funti) uključuje hranu i medicinske zalihe, navodi izraelsko Ministarstvo.

Američki ambasador u Turskoj, Tom Barak, izjavio je u subotu rano ujutro da su Šara i izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristali na primirje, posredstvom SAD i uz podršku Ankare. Međutim, ni Sirija ni Izrael nisu potvrdili ovaj dogovor.

Primirje koje je trebalo da stupi na snagu u četvrtak nije zaživelo, Šaraina kancelarija optužila je borce Druza da su ga prekršili.

The Druze and Christians in Syria are being massacred. https://t.co/UKhKN56ypP — KÄSS (@Kass19_MX) 19. јул 2025.

Grad Suvejda je pogođen teškim razaranjima, a stanovnici nemaju ni vodu ni struju, dok su komunikacione veze presečene.

Humanitarna katastrofa i pozivi na odgovornost

Rajan Maruf, urednik lokalnog portala Suwayda 24, rekao je da je situacija "katastrofalna" i da "ne mogu da pronađu mleko za decu".

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk pozvao je na prekid krvoprolića i zahtevao "nezavisne, brze i transparentne istrage svih oblika kršenja ljudskih prava", uz poruku da "odgovorni moraju biti privedeni pravdi".

Crveni krst: Zdravstveni sistem pred kolapsom

Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorava da su zdravstvene ustanove preopterećene, da nestaje medicinskih zaliha i da prekidi u napajanju otežavaju čuvanje tela.

- Humanitarna situacija u Suvejdi je kritična - izjavio je Štefan Sakalijan, šef delegacije ICRC-a u Siriji.

Povod za sukobe: Otmica prodavca povrća

Najnovije nasilje počelo je u nedelju, kada su lokalni Beduini oteli Druza koji je prodavao povrće, što je izazvalo uzajamne otmice i spiralu osvete.

Islamistička vlada poslala je vojsku, obećavajući prekid borbi, ali su svedoci i SOHR optužili trupe da su stale na stranu Beduina i da su počinile zločine nad Druzima - i civilima i borcima.

Step up Israel 🇮🇱 the Druze need you NOW https://t.co/RlNy6WK5IU — Sus (@globedove1) 19. јул 2025.

Vlada u lošim odnosima sa manjinama od pada Asada

Prelazna vlada ima zategnute odnose sa verskim i etničkim manjinama u Siriji od kako je Bašar al-Asad svrgnut u decembru.

Sukobi ove sedmice predstavljaju najozbiljniji izliv nasilja od aprila i maja, kada su se vladine snage borile protiv Druza u provinciji Suvejda i oko Damaska, kada je poginulo više od 100 ljudi, piše britanski Gardijan.

