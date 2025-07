SMRT NA IZLETU Šestoro ljudi PALO NIZ VODOPAD sa skoro 5 metara visine, jedna osoba poginula

Spasioci koriste dronove za potragu i planiraju nastavak operacije nakon pauze.

Reka Dešuts je popularno mesto za aktivnosti na vodi, uključujući plovidbu i ribolov.

Jedna osoba je poginula, a dve se vode kao nestale nakon što je subotu popodne šestoro ljudi palo niz vodopad Dilon na reci Dešuts u Oregonu, saopšteno je danas iz kancelarije lokalnog šerifa.

U saopštenju je potvrđeno da su tri osobe spasene iz reke Dešuts i prevezene u bolnicu, dok je jedna osoba proglašena mrtvom na licu mesta, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Spasioci su koristili dronove za potragu za preživelima u blizini vodopada Dilon i planiraju da nastave potragu nakon noćne pauze.

Lokalni zvaničnici neće objaviti imena žrtava pre nego što obaveste članove njihovih porodica, saopšteno je kancelarije lokalnog šerifa.

Sa 4,5 metara u uzburkane brzake

Prema podacima organizacije Visit Central Oregon vodopad Dilon ima pad od 4,5 metra koji prelazi u "uzburkane brzake stepenastim obrascem".

