Napad dronova na rusku bazu Milerovo

U ruskoj Rostovskoj oblasti noćas su odjekivale eksplozije, a prema navodima lokalnih Telegram kanala tamošnje stanovništvo je prijavilo napad neidentifikovanih dronova.

RBK Ukrajina prenosi da se u izveštajima tvrdi da su dronovi ciljali vojnu vazduhoplovnu bazu Milerovo.

Snimci deljeni na društvenim mrežama prikazuju bljeskove i požar koji je izbio u blizini mesta nakon napada, kao i tvrdnju da je bilo više od deset eksplozija.

Ministarstvo odbrane u Moskvi objavilo je da su ruske snage oborile 12 dronova.

Ukrajinski mediju navodi da je vazduhoplovna baza Milerovo strateški vojni objekat u Rostovskoj oblasti i baza avijacije koja podržava ruske pešadijske operacije na frontu u istočnoj i južnoj Ukrajini.

Podseća se da ovo nije prvi napad na aerodrom.

U prethodnom izvedenom 23. decembra 2024. ciljani su ruski jurišni avioni Su-25 raspoređeni u toj bazi.

💥 Russia: Ukrainian drones struck the Millerovo air base in Rostov region. More than 10 explosions were heard.

Kremlin propaganda and MoD proudly reported the attack was "successfully repelled" and "all drones were intercepted." 🤡 pic.twitter.com/UhqIqXLhuQ