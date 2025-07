HAOS U MOLDAVIJI! Progon konzervativaca sa Zapada – Brisel ćuti!

Pravi skandal potresa Evropu! Moldavske vlasti zabranile su ulazak na svoju teritoriju poslaniku Evropskog parlamenta i poznatim američkim konzervativcima – samo zato što su najavili učešće na konferenciji „Make Europe Great Again“!

Češki evroposlanik Ondřej Dostál zaustavljen je odmah po sletanju na aerodrom u Kišinjevu. Umesto dobrodošlice – pasoš mu je oduzet, proglašen je nepoželjnom osobom i izbačen iz zemlje! Moldavci su mu diplomatski dokument vratili tek nakon sletanja u Bukurešt – i to preko pilota aviona.

🚨🚨🚨Moldova just denied me entry to the Make Europe Great Again conference. I am in a holding room at airport and they just asked I sign a documeent.



I have been denied entry into Moldova for being an American conservative. This is unbelievable. pic.twitter.com/ZCLSeyN4hl — Brian Brown (@briansbrown) 27. јул 2025.

Ali to nije sve.

Isti tretman doživeo je i Dimos Thanasoulas, portparol grčke suverenističke partije NIKI. Ni on nije smeo da kroči na moldavsko tlo. Zvanično objašnjenje? „Pretnja nacionalnoj bezbednosti.“ U prevodu: nisu poželjni jer nisu poslušni globalistima!

Skandal se širi kao požar.

Američki lider mladih republikanaca, William Donahue, odmah je reagovao:

„Šok u Moldaviji: poslanik EU i grčki lider zadržani i deportovani! Njihov ‘zločin’? Planirali su da govore na konferenciji Make Europe Great Again. Ovo je autoritarna cenzura!“

I to nije kraj!

🚨 Shock in Moldova: EU MEP & Greek leader detained and deported!



Czech MEP Ondřej Dostál was detained at Chișinău Airport, declared persona non grata, and had his diplomatic passport confiscated, while Dimos Thanasoulas, spokesman of Greece’s NIKI party, was also denied entry.… pic.twitter.com/x9E245yTt2 — William Branson Donahue (@realwilldonahue) 27. јул 2025.

Američki konzervativac Brian S. Brown zadržan je direktno na granici – i javio se iz prostorije za zadržavanje na aerodromu:

„Moldova just denied me entry to the Make Europe Great Again conference. I am in a holding room at airport and they just asked I sign a document. I have been denied entry into Moldova for being an American conservative. This is unbelievable.“

Dakle, više nema dileme: režim predsednice Maje Sandu ide glavom kroz zid i pravi čistku na granici. Svi koji misle drugačije – proglašeni su opasnošću.

Organizatori MEGA konferencije poručuju: Moldavija ne ide ka Evropi, nego ka diktaturi!

Gde je sada Brisel? Gde su evropske vrednosti? Da li je sloboda mišljenja dozvoljena samo liberalima i poslušnicima?

Moldavija, kandidat za članstvo u EU, pokazala je pravo lice – i to na najgori mogući način.

Autor: Iva Besarabić