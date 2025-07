UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Pao RINGIŠPIL u zabavnom parku - Tri osobe TEŠKO POVREĐENE (VIDEO)

U incidentu koji se u sredu uveče dogodio u saudijskom gradu Taifu, jedna od sprava za vožnju u zabavnom parku u oblasti el-Hada iznenadni je pala tokom rada, što je rezultiralo povredama 23 osobe, među kojima je bilo i više devojaka.

Tri osobe su teško povređene.

Prema informacijama koje je saudijski portal Sabq dobio od izvora bliskih istrazi, incident se dogodio dok je grupa devojaka uživala na toj vožnji poznatoj kao "360".

Iznenada, došlo je do kolapsa sistema i mašina na kojoj su se vozile je pukla napola i pala. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama može se videti trenutak kolapsa, ali i čuti vrisci zaprepašćenih devojaka, kao i posetilaca zabavnog parka koji su se u tom trenutku našli kod sporne mašine.

Last night in the city of Taif which is in eastern Saudi Arabia - a ride called 360 collapsed while it was full of people. Dozens of people were injured, some seriously via @kaisos1987 pic.twitter.com/OByfREaFRR