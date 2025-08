UNEMIRUJUĆE! HAMAS NATERAO IZRAELSKOG MLADIĆA DA SAM SEBI ISKOPA GROB: Vreme ističe, ovde će me zakopati! (VIDEO)

Evjatar David direktno se obraća izraelskom premijeru: "Premijeru Netanjahu, potpuno ste me napustili. Trebalo bi da brinete o meni i svim taocima koje drži neprijatelj“.

Porodica izraelskog taoca Evjatara Davida, koji se nalazi u zarobljeništvu Hamasa, odobrila je objavljivanje potresnog video-snimka koji prikazuje mladog muškarca bledog i izrazito mršavog, dok u slabom glasu govori o danima bez hrane i kopa rupu za koju strahuje da je njegova sopstvena grobnica.

Porodica tvrdi da se David namerno izgladnjuje u tunelima Hamasa u Gazi.

Video je objavljen dan nakon što je Hamas pustio prvi deo snimka, a porodica je kasnije tokom subote dozvolila prikazivanje dodatnih kadrova. Na snimku se vidi David u uskom tunelu, u kom precrtava dane na kalendaru na zidu, neobrijan, zapušten i u znatno gorem fizičkom stanju nego u prethodnom video-snimku objavljenom u februaru, tokom prethodnog primirja i razmene talaca, prenosi Tajms of Izrael.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s