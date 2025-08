GDE JE ISPARIO? Misteriozni nestanak turskog milijardera! Njegova jahta pronađena prepolovljena - oglasio se nesretni otac (FOTO)

Poznati turski biznismen Halit Jukaj (43), osnivač i glavni dizajner kompanije "Mazu Yachts", nestao je nakon što je u Mramornom moru, blizu grčkog ostrva Prokonisos, pronađena njegova prepolovljena i delimično potopljena jahta „Graywolf“. Nestanak je prijavljen nakon što je poslednji put viđen u subotu uveče, kada je krenuo iz Turske ka Mikonosu, a kontakt sa njim prekinut je ubrzo po isplovljavanju.

Porodica je alarmirala vlasti, a obalska straža je obaveštena u ponedeljak uveče. Sledećeg dana je trgovački brod prijavio pronalazak ostataka jahte u moru, a ronilački timovi i jedinice za vazdušnu pretragu nastavljaju potragu za Jukajem, ali do sada nema tragova o njegovom mestu boravka.

Prema rečima oca Džana Jukaja, signal mobilnog telefona nestao je oko 17 časova 4. avgusta, što je verovatno bilo posledica pada u more.

Turkish businessman Halit Yukay, CEO of Mazu Yachts, missing after his vessel was found wrecked off Marmara Island while en route to Greecehttps://t.co/BISmDfNTlJ