DEČAKA PREGAZILO VOZILO HITNE POMOĆI: Dete umrlo u bolnici u Kaselu, ceo grad u ŠOKU

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u subotu u večernjim satima ispred doma za penzionere u Bad Suden Alendorfu.

Tamo je dečaka (6) udarilo vozilo Hitne pomoći. Dete nije imalo šanse za preživljavanje.

Pored stambenog kompleksa za starije građane u gradu od 8.000 stanovnika u pokrajini Hesen u Nemačkoj, u subotu je održana proslava. Oko 19:30 časova, šestogodišnjak je otrčao sa festivalske livade na približno 100 metara dugačak prilaz do stambenog kompleksa za starije građane - direktno ispred vozila Hitne pomoći.

Vozač (41) za volanom nije uspeo da zakoči na vreme. Kombi je udario dete frontalno. Glavni inspektor policije rekao je tokom noći: "Dete je ozbiljno povređeno i odvedeno u bolnicu u Kaselu spasilačkim helikopterom."

Dečak umro u bolnici

Lekari su se satima uzalud borili za dečakov život.

"Oko ponoći, policija je primila tužnu vest iz bolnice da je dečak umro od posledica ozbiljnih povreda."

Policija još uvek istražuje detalje o toku nesreće. Odeljenje za krivičnu istragu pokrenulo je postupak za ubistvo iz nehata, kao što je potrebno u takvim nesrećama, potvrdio je inspektor za Bild.

Autor: Iva Besarabić