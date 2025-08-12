Sve je pošlo po zlu za Megan i Harija: Otkriven trenutak kada su sebi potpisali smrtnu presudu - skandal drma dvor

Prvo javno pojavljivanje kraljevske bebe je dugogodišnja tradicija, ali su Hari i Megan izabrali drugačiji put. To je odluka koja je nagovestila budućnost para u kraljevskoj porodici. Pol Barel, bivši kraljevski batler, osvrnuo se na trenutak za koji veruje da je pogoršao razlaz princa Harija i Megan Markl sa kraljevskom porodicom. Njegovi komentari ponovo su dospeli u javnost nakon što su otkriveni novi Netfliks projekti para, uključujući i drugu sezonu serijala "S ljubavlju, Megan".



Pol je govorio otvoreno u dokumentarcu koji je pružio uvid u kraljevsko iskustvo para pre nego što su odlučili da se povuku sa svojih viših kraljevskih dužnosti 2022. godine.



Prekinuvši sa kraljevskom tradicijom, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa odlučili su da ne učestvuju u uobičajenoj foto-seansi ispred bolnice nakon rođenja svog prvog deteta, Arčija. Umesto toga, odlučili su se za privatniji pristup. To je odluka koja je, prema izveštajima, tada izazvala zabrinutost, piše Mirror.



Gledajući sada unazad, neki razumeju želju para za privatnošću u tako važnom trenutku. Međutim, u to vreme, njihovo odstupanje od protokola neki su videli kao rani znak da se povlače sa kraljevskih obaveza.

- Zašto nisu želeli da svetu pokažu svoju sreću? Oni se povlače, udaljavaju, tada sam pomislio da nešto ne ide kako treba - rekao je Pol.



Dajući svoje mišljenje, kraljevski fotograf Zak Husein je istakao koliko javnost voli fotografije članova kraljevske porodice i njihove dece na stepenicama bolnice.

- Dakle, to što nije bilo te fotografije, mislim da je malo uzburkalo strasti, ali s druge strane, razumljivo je da ljudi žele privatnost oko rođenja svog deteta - otkrio je tad Zak.

Od dolaska Arčija 2019. godine, Hari i Megan su svoju porodicu proširili rođenjem ćerke, Lilibet. Njihov odlazak u Ameriku 2020. godine doveo je do samo povremenih javnih pojavljivanja i ograničenog objavljivanja fotografija njihove dece.

Objašnjavajući očiglednu logiku iza pristupa para, jedan prijatelj je za magazin People rekao:

- Hari ne želi da decu pokazuje javno, ne iz želje da ih skriva, već da zaštiti njihovu privatnost i sigurnost od potencijalnih pretnji. Želi da vode što normalniji život, bez straha od otmice ili povrede. Kao otac i suprug, Hari je odlučan da istorija ne ponovi sebe.

Nakon povratka sa zvanične posete Kolumbiji, Hari i Megan će imati razlog za slavlje jer njihov sin, Arči, uskoro kreće u školu po prvi put.

Autor: D.B.