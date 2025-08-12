TRAUME ZA CEO ŽIVOT - Izraelci tvrde da je 12 puštenih talaca kontinuirano seksualno zlostavljano, tučeno i ponižavano

Izveštaj koji je objavilo Ministarstvo zdravlja Izraela, a koji će biti prosleđen predsedniku Crvenog krsta, otkriva fizičke i mentalne posledice koje je pretrpelo 12 talaca koji su pušteni na slobodu početkom ove godine, uključujući i opise kontinuiranog seksualnog uznemiravanja, ponižavanja i povreda koje su im promenile život.



Izveštaj prikazuje potresnu sliku ozbiljnih obrazaca zlostavljanja, medicinskog zanemarivanja i neljudskih uslova koji predstavljaju mučenje i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, prenosi "Tajms of Izrael".

Ministarstvo poziva da se hitno obezbede hrana, voda i medicinska nega za otete koji su i dalje u zatočeništvu.

Analiza zdravstvenog stanja talaca koji su još zatočeni pokazuje da su "u neposrednoj opasnosti, a sa svakim dodatnim danom raste rizik od nepovratnih oštećenja njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja".

Veruje se da je oko 20 talaca živo

Palestinske militantne grupe predvođene Hamasom otele su 251 taoca prilikom napada na jug Izraela u oktobru 2023. godine kada je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1.200 ljudi, nakon čega je počeo rat u Gazi.

Veruje se da je od 50 talaca, koliko ih se još nalazi u zarobljeništvu u Gazi, oko 20 njih još živo.

