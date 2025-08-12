AKTUELNO

Svet

TRAUME ZA CEO ŽIVOT - Izraelci tvrde da je 12 puštenih talaca kontinuirano seksualno zlostavljano, tučeno i ponižavano

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Abed Hajjar ||

Izveštaj koji je objavilo Ministarstvo zdravlja Izraela, a koji će biti prosleđen predsedniku Crvenog krsta, otkriva fizičke i mentalne posledice koje je pretrpelo 12 talaca koji su pušteni na slobodu početkom ove godine, uključujući i opise kontinuiranog seksualnog uznemiravanja, ponižavanja i povreda koje su im promenile život.


Izveštaj prikazuje potresnu sliku ozbiljnih obrazaca zlostavljanja, medicinskog zanemarivanja i neljudskih uslova koji predstavljaju mučenje i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, prenosi "Tajms of Izrael".

Ministarstvo poziva da se hitno obezbede hrana, voda i medicinska nega za otete koji su i dalje u zatočeništvu.

Analiza zdravstvenog stanja talaca koji su još zatočeni pokazuje da su "u neposrednoj opasnosti, a sa svakim dodatnim danom raste rizik od nepovratnih oštećenja njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja".

Veruje se da je oko 20 talaca živo

Palestinske militantne grupe predvođene Hamasom otele su 251 taoca prilikom napada na jug Izraela u oktobru 2023. godine kada je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1.200 ljudi, nakon čega je počeo rat u Gazi.

Veruje se da je od 50 talaca, koliko ih se još nalazi u zarobljeništvu u Gazi, oko 20 njih još živo.

Autor: D.B.

#20

#Gaza

#Taoci

#izvestaj

#potresna slika

#živi

POVEZANE VESTI

Društvo

Nova pomoć: Ova grupa građana može da dobije i do 300.000 dinara - u toku su prijave

Društvo

STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE JEDNOJ GRUPI GRAĐANA: Prijave su još u toku, a može da se dobije i do 300.000 dinara - Ovo su uslovi!

Politika

TEROR NAD SRBIMA SE NASTAVLJA: Policija takozvanog Kosova upala u prostorije Crvenog krsta na Gazivodama

Društvo

POJEFTINILO GORIVO! Objavljene cene za narednih sedam dana

Društvo

IGRE SU ZAKON! ZAVRŠENO DRŽAVNO FINALE 12. SEZONE PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH – DECA SU OPET POBEDILA!

Svet

HOROR KAKAV SE NE PAMTI! PACIJENT NASMRT ISKASAPIO HIRURGA NOŽEM U ORDINACIJI: Nije bio zadovoljan lečenjem, nesrećnom čoveku nije moglo da pomogne ni