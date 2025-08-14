AKTUELNO

Šokantna tajna kraljevske porodice: Na putovanjima nose sopstvenu krv i crninu – razlog ledi krv u venama

Ovu zanimljivu informaciju otkrio je Diki Arbiter, bivši sekretar za medije kraljice Elizabete II, koji je godinama blisko sarađivao i sa kraljem Čarlsom III, kao i sa princezom Dajanom.

Kraljevska porodica Velike Britanije poznata je po strogim protokolima i pažljivo isplaniranim putovanjima, ali jedan detalj posebno je zaintrigirao javnost – na svako putovanje članovi porodice navodno nose kesice sa sopstvenom krvlju. Razlog? Prevencija i sigurnost u slučaju hitnih medicinskih situacija.

Ovu zanimljivu informaciju otkrio je Diki Arbiter, bivši sekretar za medije kraljice Elizabete II, koji je godinama blisko sarađivao i sa kraljem Čarlsom III, kao i sa princezom Dajanom. U razgovoru za podkast magazina Hello!, Arbiter je podelio niz anegdota iz svojih godina rada unutar palate, uključujući i neke detalje koji retko dospevaju u javnost.

„Članovi kraljevske porodice uvek moraju biti spremni na nepredvidive situacije, posebno kada putuju u inostranstvo“, objasnio je Arbiter. „Jedan od načina na koji se obezbeđuju jeste nošenje sopstvene krvi – kako bi se, u slučaju hitne medicinske potrebe, transfuzija mogla izvršiti odmah, čak i ako lokalne bolnice imaju odgovarajuću krvnu grupu“, dodao je.

Još jedna stvar koju obavezno nose

Prema njegovim rečima, ova praksa nije nova – kraljica Elizabeta II, princ Filip, princ Čarls i princeza Dajana redovno su sa sobom nosili takve zalihe tokom svojih međunarodnih putovanja. Veruje se da se i danas ovaj bezbednosni protokol sprovodi unutar porodice.

Osim zaliha krvi, postoji još jedan neobičan, ali smislen kraljevski običaj: svaki član porodice na putovanje obavezno nosi i crnu odeću. Reč je o pripremi za najgori mogući scenario – smrt bliskog člana porodice dok su u inostranstvu. Ova mera uvedena je nakon što je kraljica Elizabeta saznala za smrt svog oca, kralja Džordža VI, dok je bila u Keniji.

Tada nije imala odgovarajuću crnu odeću, pa je osoblje moralo da joj dostavi haljinu direktno na pistu, pre nego što je izašla iz aviona – kako bi se pojavila pred kamerama u skladu sa kraljevskim bontonom. „Čak sam i ja u koferu uvek imao crnu kravatu, za svaki slučaj,“ priseća se Arbiter.

Ove neobične, ali promišljene mere pokazuju koliko je protokol u britanskoj monarhiji razrađen do najsitnijih detalja – i koliko se ozbiljno pristupa svakom potencijalnom scenariju, bez obzira koliko malo verovatan bio.

