(UŽIVO) TRAMP JOŠ NE IZLAZI IZ BELE KUĆE, KASNI POLAZAK ZA ALJASKU! Novinari čekaju predsednika Amerike, niko ne zna šta se dešava pred samit sa Putinom (FOTO+VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaju se danas na dugo očekivanom samitu na Aljasci na kojem im je glavna tema razgovora rat u Ukrajini.

Ovo je prvi sastanak Trampa i Putina oči u oči posle šest godina, a Bela kuća poručuje da će predsednik SAD iscrpeti sve moguće opcije kako bi okončao taj rat.

Kasni Trampov polazak na Aljasku!

Tramp je već trebalo da bude u avionu za Aljasku, pošto je Bela kuća najavila njegov polazak na samit sa Putinom za 6.45 sati ujutru po vašingtonskom vremenu, što je 12.45 časova u Srbiji.

Izveštač BBC javlja da se on, međutim, još nije pojavio, a i striming AP pokazuje da je travnjak ispred Bele kuće i dalje prazan.

Zemljotres od šest stepeni Rihtera kod Kamčatke

Kod istočne obale Kamčatke na dalekom istoku Rusije danas je registrovan zemljotres od šest stepena Rihterove skale.

Rojters prenosi da je to objavio nemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ).

- Zemljotres je bio na dubini od deset kilometara - saopšteno je iz GFZ.

Krajem prošlog meseca Kamčatku je pogodio zemljotres od 8,8 Rihtera koji je izazvao cunami širom Pacifika, a talasi su došli i do Aljaske.

Većina američkih demokrata ne veruje Trampu oko Rusije i Ukrajine, pada poverenje i među republikancima

Pred današnji sastanak sa Putinom na Aljasci, više od polovine Amerikanaca nema poverenja u sposobnost Trampa da donosi odluke oko rata Rusije i Ukrajine, pokazalo je novo istraživanje.

Gotovo 60 odsto ispitanika u SAD, prema Centru za istraživanja Pju, reklo je ili "da nisu previše uvereni" ili da nisu "nimalo uvereni" da Tramp može da donosi "mudre odluke" u vezi nasmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svetskog rata.

Glasači demokrata imaju mnogo manje poverenja u Trampove sposobnosti za donošenje odluka od glasača demokrata, pokazalo je istraživanje koje je Pju radio ranije u avgustu, objavio je briselski portal Politiko, prenosi Beta.

Tramp je izgubio deo poverenja i među republikancima i 73 odsto ispitanih reklo je da su donekle ili veoma uvereni u njegovu sposobnost da se nosi s ratom prema 81 odsto u julu 2024.

Bivši šef MI6: Ako danas bude mirovnog sporazuma, to je loša vest za Ukrajinu

Ser Džon Soers, bivši šef MI6, rekao je za Skaj njuz da bi, ako se danas na Aljasci postigne mirovni sporazum, to verovatno bila loša vest za Ukrajinu.

- Ne očekujem da će iz ovog sastanka proizaći jasan mirovni plan. Ako ga bude, to je veoma loša vest za Ukrajinu, jer ako Putin uspe da predsednika Trampa ubedi u poziciju koja je bliska ruskom pogledu na to kako rat treba da se završi, Ukrajina bi u suštini mogla da bude potčinjena kontroli Kremlja - kazao je Soers.

Putin u Magadanu na dalekom istoku Rusije

Moskou tajms je objavio da se Putin nalazi u gradu Magadan na dalekom istoku zemlje uoči odlaska na Aljasku na samit sa Trampom.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak navode kolone vozila u kojoj je Putin, a ruski mediji navode da se Magadan nalazi na četiri sata vožnje avionom do Enkoridža i da je bio pobratimljen sa najvećim gradom na Aljasci.

Enkoridž je raskinuo taj odnos 2023. godine.

Stigao i Putinov izaslanik Dimitrijev

U Enkoridž je dopuotovao i Kiril Dmitrijev, Putinov specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

On je naveo da se Rusija nada konstruktivnom dijalogu i vidi priliku da direktno prenese svoj stav američkoj strani.

- Izuzetno važan sastanak za ceo svet. Postoji mnogo dezinformacija o Rusiji, a ovo je prilika da se jasno iznese stav Rusije američkoj strani - poručio je Dimitrijev.

Lavrov upitan o Trampovih "25 posto šanse" za propast samita

Na pitanje novinara na Aljasci šta misli o izjavi Trampa da postoji 25 odsto šanse da današnji samit sa Putinom neće biti uspešan, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kazao je da Moskva ne pravi planove unapred, već da ima "argumente" i "jasnu razumljivu poziciju" koju će izneti.

Lavrov je dodao da je "mnogo toga već učinjeno" tokom posete Trampovog specijalnog savetnika Stiva Vitkofa Kremlju ranije ovog meseca i dodao da se nada da će dve strane "nastaviti ove korisne razgovore" i danas.

Lavrov u dukserici s imenom Sovjetskog saveza?

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, stigao je juče na Aljasku, dan uoči samita Trampa i Putina.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak šefa ruske diplomatije koji izlazi iz automobila u crnom prsluku ispod kojeg ima duksericu sa na kojoj se naziru dva velika slova CC, što je protumačeno kao CCCR (Sovjetski savez) na ćirilici, iako se ostatak natpisa ne vidi.

Evo i snimka gde se natpis ne vidi, ali je jasno da Lavrov ima isti prsluk i duksericu:

Objavljena satnica početka samita, evo kada stiže Tramp

Bela kuća je saopštila da će samit Trampa i Putina početi danas u 11 sati po lokalnom vremenu, što je 21 čas u Srbiji, što je pola sata ranije u odnosu na ranije najave.

Rojters prenosi da će Tramp iz Bele kuće krenuti u 6.45 sati ujutru (16.45 časova u Srbiji), a s Aljaske bi trebalo da natrag za Vašington poleti u 17.45 sati (3.45 časova u Srbiji).

Očekuje se da u Beloj kući bude u subotu ujutru po vašingtonskom vremenu.

Zelenski nije na Aljasci, nervozno čeka Trampov telefonski poziv

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije dobio poziv da dođe na Aljasku, iako se spekulisalo da bi ipak mogao da tu bude prisutan, a BBC navodi da će on sada nervozno čekati telefonski poziv Trampa nakon sastanka sa Putinom.

On je upozorio da bilo kakve odluke donete o Ukrajini bez njegovog prisustva neće imati nikakvog smisla, nazvavši ih "mrtvim odlukama".

Ukrajinci zabrinuti zbog sastanka Trampa i Putina

Predstojeći razgovor između Trampa i Putina na Aljasci je, naravno, glavna tema u Ukrajini.

„Bilo kakve odluke protiv nas, bilo kakve odluke bez Ukrajine su odluke protiv mira. One neće ništa postići.“ Ovo je rekao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u video obraćanju neposredno nakon objave planiranog sastanka predsednika Sjedinjenih Država i Rusije - Donalda Trampa i Vladimira Putina - u američkoj državi Aljasci 15. avgusta.

Ovakav stav je rasprostranjen i u ukrajinskom društvu. To pokazuje anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) sprovedena krajem jula i početkom avgusta.

„Ukrajinci i dalje pokazuju otvorenost za pregovore i teške odluke. Međutim, apsolutna većina i dalje odbacuje zahteve za kapitulaciju“, rekao je za DW Anton Hrušecki iz KIIS-a.

Prema anketi, 76 odsto Ukrajinaca čvrsto odbacuje ruski „mirovni plan“ i ustupke agresoru. Istovremeno, 49 odsto je protiv američkog mirovnog plana, koji predviđa bezbednosne garancije za Ukrajinu od evropskih zemalja, ali ne i od Sjedinjenih Država, priznanje Krima kao dela Ruske Federacije, održavanje ruske kontrole nad okupiranim teritorijama i ukidanje sankcija protiv Rusije.

Tramp: Ako sastanak prođe loše, otići ću kući

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je veliki optimizam pred sutrašnji samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, rekavši da veruje da Putin dolazi spreman da postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini.

Trampova objava dolazi uprkos tome što su zvaničnici Bele kuće ranije ove nedelje umanjili važnost sastanka, nazivajući ga samo „vežbom slušanja“.

„Verujem da je sada uveren da će sklopiti dogovor. Sklopiće dogovor. Mislim da hoće. I saznaćemo - saznaću vrlo brzo“, rekao je Tramp danas u emisiji „Šou Brajana Kilmida“ na Foks radiju.

Takođe je nagovestio mogućnost trilateralnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali je ishod sastanka sa Putinom postavio kao ključni uslov.

„Ako bude loš sastanak, neću nikoga zvati, ići ću kući... Ali ako bude dobar sastanak, zvaću predsednika Zelenskog i evropske lidere“, rekao je.

Na pitanje da li bi Rusiji ponudio ekonomske podsticaje, Tramp je ostao zagadan. „Pa, radije ne bih rekao jer ne želim javno da otkrivam svoje karte, ali kakve god moje karte bile, ekonomski podsticaji ili možda obeshrabrivanja, igraće važnu ulogu u pregovorima“, zaključio je.

Rubio: Sigurnosne garancije i teritorijalni sporovi deo pregovora o Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp sutra će započeti pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nadajući se postizanju obustave sukoba u Ukrajini, ali će za sveobuhvatno rešenje konflikta biti potrebno više vremena, izjavio je državni sekretar SAD Marko Rubio.

Dodao je da sigurnosne garancije za Ukrajinu moraju biti deo pregovora sa Rusijom, kao i da se nada brzom napretku u cilju okončanja rata. Dan pred samit Trampa i Putina na Aljasci, Rubio je istakao da će, da bi se postigao mir, morati da se razgovara o sigurnosnim garancijama, navodi danas "Gardijan".

"Takođe, moraće da se razgovara o teritorijalnim sporovima i zahtevima, kao i o tome za šta se zapravo bore. Sve ove stvari biće deo sveobuhvatnog rešenja. Mislim da je predsednikova nada da se postigne privremena obustava borbi kako bi ti razgovori mogli da se održe", istakao je Rubio.

Tramp: Postoji 25 odsto šansi da će sastanak s Putinom propasti

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da postoji "25 odsto šansi" da će njegov sastanak s Vladimirom Putinom propasti."Ovaj sastanak postavlja temelje za drugi sastanak", rekao je za Fox News Radio.

"Drugi sastanak bit će vrlo, vrlo važan, jer će to biti sastanak na kojem će postići dogovor".

Tramp je rekao da će drugi sastanak - uključujući Volodimira Zelenskog - uključivati "davanje i uzimanje" o granicama i zemljištu, iako nije davao detaljnije informacije.

Ako se sastanak ne završi dobro, Tramp je dodao da je otvoren za dalje sankcije Rusiji.

"Bio bih, da... ako se ne reši", rekao je.

Resetovanje odnosa SAD i Rusije, ekonomska saradnja na dnevnom redu

Direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev izjavio je za CNN da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci prilika za resetovanje odnosa SAD i Rusije „ako sastanak bude uspešan“.

„Mislim da je dijalog veoma važan i mislim da je ovo pozitivan sastanak za ceo svet jer nije bilo dijaloga tokom mandata predsednika Bajdena. Zato mislim da je veoma važno da se direktno čuje ruski stav“, rekao je Dmitrijev danas, odgovarajući na pitanje šta Rusija očekuje od sastanka.

On je bio ključna figura u komunikaciji Rusije sa Trampovom administracijom. On će biti deo delegacije Kremlja na Aljasci, što sugeriše da bi potencijalna ekonomska saradnja između Vašingtona i Moskve takođe mogla biti na dnevnom redu.

„Postoji mnogo nesporazuma i dezinformacija o ruskom stavu“, dodao je Dmitrijev. „Ovo je takođe prilika, ako sastanak prođe dobro, da se nekako resetuju odnosi između SAD i Rusije“.

Ruska prethodnica stigla na Aljasku

Avion ruske vlade sleteo je na Aljasku uoči sutrašnjeg sastanka Trampa i Putina.

Avion je napustio Moskvu u 7:50 sati po lokalnom vremenu i sleteo na međunarodni aerodrom Enkoridž. U američki vazdušni prostor ušao je oko 5:15 sati.

Web stranica za praćenje aviona Flightradar24 navodi da prevozi rusku delegaciju na sastanak

Bela kuća potvrdila plan sastanka na Aljasci

Predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin održaće zajedničku konferenciju za novinare posle sastanka na Aljasci, koji je zakazan za sutra, potvrdila je Bela kuća. Ova potvrda dolazi pošto je Kremlj ranije najavio isti plan, piše CNN.

Na pitanje o konferenciji, portparolka Bele kuće Karolina Livit je kratko odgovorila da je to bio plan.

„Dakle, rano sutra ujutru, Tramp će napustiti Belu kuću i uputiti se ka našoj zajedničkoj vojnoj bazi u Ankoridžu, na Aljasci, gde će učestvovati u sastanku jedan na jedan sa predsednikom Putinom, nakon čega će uslediti bilateralni ručak sa delegacijama obe zemlje, a zatim i konferencija za novinare“, rekao je Livit jutros za Foks njuz.

Livit je takođe potvrdio da će novinari imati priliku da postavljaju pitanja obojici predsednika.

Dodala je da će sastanak biti prilika za Trampa „da sedne i pogleda ruskog predsednika u oči i vidi kakav napredak se može postići kako bi se stvari pomerile napred i okončao ovaj brutalni rat i uspostavio mir“.

