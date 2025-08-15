UŽIVO! PRVI SUSRET TRAMPA I PUTINA NA CRVENOM TEPIHU! Dva najmoćnija svetska lidera se srdačno pozdravila - Istorijski trenutak za CEO SVET (FOTO)

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina.
Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaju se danas na dugo očekivanom samitu na Aljasci na kojem im je glavna tema razgovora rat u Ukrajini.
Ovo je prvi sastanak Trampa i Putina oči u oči posle šest godina, a Bela kuća poručuje da će predsednik SAD iscrpeti sve moguće opcije kako bi okončao taj rat.
Tramp srdačno dočekao Putina na crvenom tepihu.
Putin i Tramp su izašli iz aviona
Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.
Neće biti sastanka u četiri oka
Ranije planirani sastanak između Donalda Trampa i Vladimira Putina sada će uključivati državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, prema rečima portparola Bele kuće Kerolajn Levit.
Postavlja se crveni tepih na aerodromu
Na aerodrmu na Aljasci se upravo postavlja crveni tepih u iščekivanju susreta Putina i Trampa.
Americans are rolling up the red carpet and moving the ramp to another location. pic.twitter.com/LwyUa7wso9— NEXTA (@nexta_tv) 15. август 2025.
Tramp sleteo u Enkoridž
Donald Tramp sleteo je na Aljasku, piše BBC.
NOW - Air Force One touches down in Alaska. pic.twitter.com/i9cnzTM3Mp— Disclose.tv (@disclosetv) 15. август 2025.
Ruski avion sleteo na Aljasku
Avion ruske vlade sleteo je na Aljasku.
Autor: S.M.