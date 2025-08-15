AKTUELNO

Svet

UŽIVO! PRVI SUSRET TRAMPA I PUTINA NA CRVENOM TEPIHU! Dva najmoćnija svetska lidera se srdačno pozdravila - Istorijski trenutak za CEO SVET (FOTO)

Izvor: RT, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaju se danas na dugo očekivanom samitu na Aljasci na kojem im je glavna tema razgovora rat u Ukrajini.

Ovo je prvi sastanak Trampa i Putina oči u oči posle šest godina, a Bela kuća poručuje da će predsednik SAD iscrpeti sve moguće opcije kako bi okončao taj rat.

Tramp srdačno dočekao Putina na crvenom tepihu.

Putin i Tramp su izašli iz aviona

Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.

Neće biti sastanka u četiri oka

Ranije planirani sastanak između Donalda Trampa i Vladimira Putina sada će uključivati državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, prema rečima portparola Bele kuće Kerolajn Levit.

Postavlja se crveni tepih na aerodromu

Na aerodrmu na Aljasci se upravo postavlja crveni tepih u iščekivanju susreta Putina i Trampa.

Tramp sleteo u Enkoridž

Donald Tramp sleteo je na Aljasku, piše BBC.

Ruski avion sleteo na Aljasku

Avion ruske vlade sleteo je na Aljasku.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.M.

#Donald Tramp

#Sastanak

#Vladimir Putin

#aljaska

