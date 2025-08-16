UKRAJINA BESNA! Kako je Tramp dočekao Putina, a kako Zelenskog: Ukrajinski lider izašao PONIŽEN, ruski kao POBEDNIK

Istorijski sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci izazvao je talas reakcija širom sveta. Ipak, najburnije su stigle iz Ukrajine, gde je srdačan prijem koji je Tramp priredio ruskom lideru dočekan sa ogorčenjem.

Mnogi smatraju da je susret Trampa i Putina bio je potpuna suprotnost atmosferi iz Vašingtona pre samo nekoliko meseci, kada je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživeo vrlo neprijatan prijem u Beloj kući.

Oba susreta bila su popraćena konferencijama za medije, ali razlike su bile očite.

Sastanak Trampa sa Zelenskim

Podsetimo, u februaru, Tramp je tokom susreta sa Zelenskim izneo niz kritika na račun ukrajinskog predsednika, što je izazvalo negodovanje u Kijevu, ali i međunarodnih saveznika. Sastanak je u jednoj reči bio mučan.

Nakon napetih izjava pre sastanka obe strane mnogi su očekivali da bi taj susret mogao da donese poboljšanje odnosa između dvojice zvaničnika. Ali, malo ko je mogao da predvidi da će se pretvoriti u oštru razmenu optužbi.

Tramp i američki potpredsednik Džej Di Vens tada su verbalno napali Zelenskog da se "kocka sa Trećim svetskim ratom", a lider SAD je u jednom momentu povisio ton i ukrajinskom kolegi postavio ultimatum: "Ili ćemo postići dogovor ili mi odustajemo."

Sastanak Trampa sa Putinom

U međuvremenu, jučerašnje scene s Aljaske pokazale su potpuno drugačiju sliku – Putin se smeškao dok je s Trampom sedeo u predsedničkom vozilu "Zver", što su mnogi analitičari ocenili kao jasan simbol diplomatske pobede za Moskvu.

Putin, koji je donedavno bio međunarodno izolovan zbog operacije u Ukrajini, ponovo se pojavio na velikoj sceni – i to ne samo kao učesnik, već kao počasni gost.



Tramp srdačno dočekao Putina

Uprkos mesecima u kojima je Tramp javno vršio pritisak na Rusiju i Putina, samit na Aljasci dao je naslutiti da američki predsednik i dalje ima slabost prema svom ruskom kolegi.

Ono što je bilo upečatljivo tokom prvog susreta predsednika SAD i Rusije jeste Trampov aplauz dok mu je Putin približavao na pisti.

Clapping for the war criminal. What a disgrace to our country’s ideals.



Trump always shows his true colors around Putin. And he always sells out America and our allies.



I remember when Republican presidents—Ike, Reagan, Bush—always stood up to tyrants. This is pathetic. pic.twitter.com/BOb5uC77jX — Terry Moran 🇺🇸 (@TerryMoran) 15. август 2025.

Kijev: "Poniženje za SAD, a udarac za Ukrajinu"



Nakon sastanka Trampa i Putina, reakcije su se samo nizale, a ni ukrajinski odgovor nije izostao. Aleksandar Merežko, predsednik parlamentarnog odbora za spoljne poslove u ukrajinskoj Radi, poručio je da je najupadljiviji aspekt samita bio topao i prijateljski odnos Trampa prema Putinu.

- Ne mogu a da ne pomislim na onaj odvratan prizor u Ovalnoj kancelariji - sastanak sa Zelenskim - kaže on, misleći na Trampov sukob sa ukrajinskim predsednikom u Beloj kući u februaru.

🚨 #BREAKING: Zelensky has OFFICIALLY left the White House after being kicked out by President Trump



According to pool reports, he was BEGGING to say.



Bye! 👋🏻 pic.twitter.com/wVNkYRgN2T — Nick Sortor (@nicksortor) 28. фебруар 2025.



- Ukrajinski predsednik je bio tretiran vrlo agresivno. A sinoć smo gledali kako je neprijatelj Sjedinjenih Država, Putin, dočekan srdačno, predstavljen kao ogromna ličnost - rekao je Merežko za Sky News.

Iz Kijeva, Trampovo povinovanje Putinu izgleda kao poniženje za SAD, kaže Merežko. Ali to je ujedno i udarac za Ukrajinu.

- Sjedinjene Države su naš saveznik. Putin je neprijatelj, diktator. To nas ponovo podseća da zaista možemo da se oslonimo samo na sebe - rekao je poslanik.

Merežko dodaje da ga posebno pogađa činjenica da je pre samo dva meseca američki državljanin poginuo u ruskom napadu na Kijev.

- Amerika je oduvek bila ponosna na to što predsednik stoji uz svoje građane. A sada evo predsednika, koji se rukuje sa nekim ko je odgovoran za ubistvo američkog državljanina -naveo je.



Istorijski sastanak Putina i Trampa trajao nešto kraće od tri sata

Istorijski sastanak Trampa i Putina trajao je nešto kraće od tri sata. Nakon toga, Putin je veličao potencijale za saradnju Rusije i Amerike, a Tramp je naglasio da ima pomaka, ali ne i dogovora.

