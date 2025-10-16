AKTUELNO

POZNAT UZROK SMRTI DAJANE KITON: Ne ignorišite ove simptome, posledice mogu biti fatalne

Izvor: Still, Foto: Tanjug AP/Gregorio Borgia

Evo od čega je umrla poznata glumica!

Sa tugom je saopšteno da je legendarna glumica Dajana Kiton preminula 11. oktobra u 79. godini života. NJena smrt izazvala je emotivne reakcije među kolegama, prijateljima i obožavaocima širom sveta.

Samo nekoliko dana nakon njenog odlaska, porodica je objavila zvanično saopštenje za magazin People, otkrivši uzrok smrti: upala pluća.

"Pored bola zbog gubitka, porodica Kiton je duboko zahvalna na brojnim porukama ljubavi i podrške koje su primili ovih dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra", navodi se u saopštenju.


Upala pluća, posebno kod starijih osoba, može biti veoma ozbiljna i brzo dovesti do komplikacija. Zbog toga je važno prepoznati simptome na vreme i potražiti medicinsku pomoć.

Najčešći simptomi upale pluća:

Kašalj, često praćen sluzi ili krvlju

Povišena temperatura i zimica

Kratkoća daha i ubrzan rad srca

Bol u grudima, naročito pri disanju ili kašljanju

Umor, slabost i opšta malaksalost

Znojenje i gubitak apetita

Kada upala pluća može biti opasna:

Kod starijih osoba i hroničnih bolesnika

Ako se javljaju otežano disanje ili modrikasti prsti i usne

Ako temperatura ne opada ni uz lekove

Ako kašalj postane intenzivan i praćen krvlju

Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ključni su za prevenciju komplikacija i očuvanje zdravlja.

Autor: S.M.

