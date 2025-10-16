POZNAT UZROK SMRTI DAJANE KITON: Ne ignorišite ove simptome, posledice mogu biti fatalne

Evo od čega je umrla poznata glumica!
Sa tugom je saopšteno da je legendarna glumica Dajana Kiton preminula 11. oktobra u 79. godini života. NJena smrt izazvala je emotivne reakcije među kolegama, prijateljima i obožavaocima širom sveta.
Samo nekoliko dana nakon njenog odlaska, porodica je objavila zvanično saopštenje za magazin People, otkrivši uzrok smrti: upala pluća.
"Pored bola zbog gubitka, porodica Kiton je duboko zahvalna na brojnim porukama ljubavi i podrške koje su primili ovih dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra", navodi se u saopštenju.
Upala pluća, posebno kod starijih osoba, može biti veoma ozbiljna i brzo dovesti do komplikacija. Zbog toga je važno prepoznati simptome na vreme i potražiti medicinsku pomoć.
Najčešći simptomi upale pluća:
Kašalj, često praćen sluzi ili krvlju
Povišena temperatura i zimica
Kratkoća daha i ubrzan rad srca
Bol u grudima, naročito pri disanju ili kašljanju
Umor, slabost i opšta malaksalost
Znojenje i gubitak apetita
Kada upala pluća može biti opasna:
Kod starijih osoba i hroničnih bolesnika
Ako se javljaju otežano disanje ili modrikasti prsti i usne
Ako temperatura ne opada ni uz lekove
Ako kašalj postane intenzivan i praćen krvlju
Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ključni su za prevenciju komplikacija i očuvanje zdravlja.
