ZAGRLJENI U BORBI ZA ŽIVOT Emotivna scena starijeg para pokazala razorne posledice poplava: Dramatičan trenutak rasplakao ceo svet! (VIDEO)

Na društvenim mrežama je ubrzo postala viralna scena jednog starijeg para kako se grli dok čekaju spasilačku ekipu, tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Meksiko - kakve nisu viđene u poslednjih 25 godina, po oceni stručnjaka.

Naime, masovne poplave su pogodile istočni deo ove latinoameričke zemlje, a prema poslednjim procenama najmanje 64 osobe su poginule, dok se 65 se vode kao nestale, prema izveštaju Nacionalne koordinacije civilne zaštite (CNPC).

Predsednica Klaudija Šejnbaum otputovala je u neka od pogođenih mesta i rekla da će vlada početi popis među pogođenima kako bi raspodelila pomoć.

Posledice intenzivnih kiša kretale su se od uništenih automobila do trenutaka očaja kada su se ljudi peli na krovove kuća. Drugi su viđeni kako pokušavaju da spasu svoje kućne ljubimce na ulicama prekrivenim vodom većom od jednog metra.

Zagrljaj starijeg para u Verakruzu

Prošlog petka, tačnije 10. oktobra, stariji par iz meksičke opštine Poza Rika u Verakruzu, pokazao je emotivan momenat u dramatičnim minutima.

Kako prenose tamošnji mediji, par je spasen nakon što su čekali spasilačku ekipu zagrljeni, dok se oko njih prostirala samo voda. Bodrili su se jedno drugo kroz čvst zagrljaj usled poplave koja je potopila i njihov dom.

I zaista, kako se vidi na snimku, par je čekao na krovu svoje jednospratne kuće. Žena je stajala, dok je muškarac sedeo na klima uređaju.

Veruje se da su se popeli uz pomoć komšija, izvestio je "TV Asteka". Srećom, ljudi identifikovani kao Don Esteban i supruga Izabel, koji su živeli u ulici Porfirio Dijaz, u naselju Morelos, spaseni su i čamcem su prevezeni na sigurno mesto.

Razorne poplave

Obilne padavine su izazvale probleme u 117 opština u zemlji. Najpogođenija mesta - u kojima je bilo smrtnih slučajeva - bila su Verakruz, Idalgo, Puebla i Keretaro, dok je u San Luis Potosiju pričinjena velika materijalna šteta.

Meteorološki fenomeni koji su prouzrokovali smrt 65 ljudi i 64 nestale osobe u šest od 32 savezne države bili su uragan Prisila i tropska oluja Rejmond.

Najpogođenije države pomenute gore imale su šokantne padavine: za samo četiri dana palo je više od 1.800 milimetara kiše, što je količina uporediva sa polovinom godišnjeg proseka u takvim regionima.

Dan koji nije viđen 25 godina

Predsednica Klaudija Šejnbaum uverila je da "nije bilo meteoroloških uslova" koji bi predvideli razorne poplave na istoku Meksika, događaj koji nije viđen 25 godina.

- Nije se očekivalo da će biti ovih razmera. Nije bilo naučnih meteoroloških uslova koji bi nam mogli reći da će kiša biti ovih razmera - izjavila je predsednica ovog ponedeljka.

U stalnoj komunikaciji između vlasti i porodica pogođenih prirodnom katastrofom, Šejnbaum je obećao da njegova vlada "nikog neće ostaviti bespomoćnim".

Pored toga, naglasio je važnost brige o žrtvama.

- Očigledno je da kada neko ima kuću punu blata, postoji veliki očaj, a ruke porodice nisu dovoljne da je očiste i potrebna je velika podrška vlade. I to je upravo ono što mi pojačavamo.

