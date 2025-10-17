AKTUELNO

Svet

TRAMP PRIZNAO: Putin bi dobio rat za nedelju dana da se ruski tenkovi nisu zaglavili u blatu

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci/Tanjug AP/Petr David Josek ||

Američki predsednik kaže da je ponekad potrebno imati sreće u ratu i dodaje da isporuka "tomahavka" Ukrajini nije moguća, jer su rakete potrebne SAD.

"Da se ruski tenkovi nisu 'zaglavili u blatu', Putin bi dobio rat sa Ukrajinom za nedelju dana", rekao je predsednik SAD tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Upitan da kaže - da li i dalje smatra Rusiju "tigrom od papira", odnosno, da li vidi Moskvu manje opasnom nego što izgleda, Tramp je rekao:

"Da se ruski tenkovi nisu 'zaglavili u blatu', Putin bi dobio rat za nedelju dana. Ali, u ratu morate nekad i da imate mnogo sreće, takođe", rekao je Tramp, preneo je BBC.

Kada je reč o isporukama "tomahavka" Kijevu, Tramp kaže da bi slanje krstarećih raketa značilo eskalaciju rata.

"Potencijalno bi se povećao sukob, mnogo loših stvari može da se desi. Sjedinjenim Američkim Državama, takođe su potrebne rakete 'tomahavk' , zbog čega nećemo davati tomahavke Ukrajini, jer moramo da zaštitimo našu zemlju", istakao je Tramp.

On je ukazao na to da je "tomahavk" veoma opasno oružje.

"Kao što sam već rekao, smatram da Putin želi da postigne dogovor, to je sve. Ne mogu da vam kažem šta ga pritiska. Sigurno je da je pretnja ovim oružjem dobra, ali pretnja je uvek prisutna", istakao je Tramp.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Rat

#Rusija

#SAD

#Ukrajina

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP I PUTIN BI MOGLI USKORO DA SE SASTANU? Evo gde bi mogli da se sretnu predsednik Rusije i predsednik SAD

Politika

'STRPLJENJE ISTIČE' Obradović: Rat se razvukao, Rusija diplomatski gubi (VIDEO)

Svet

TRAMP SE HITNO OGLASIO: Pregovaram sa Putinom o kraju ukrajinskog sukoba

Svet

'EVROPA KLIZI U RAT, POSLAĆE VOJNIKE U UKRAJINU' Orban: Mađarska će imati dovoljno snage da ne učestvuje u tome

Svet

UKRAJINA DEO TRAMPOVE 'ZLATNE KUPOLE ZA AMERIKU'? Zelenski stiže po Tomahavke, pada i nemačka brana na isporuku Taurusa, RUSIMA ŠALJU 'POLJUBAC SMRTI'

Svet

PUTINU SE OVO NEĆE SVIDETI: Bajden koristi svaki minut vladavine da pomogne Ukrajini, ove cifre nisu za potcenjivanje!