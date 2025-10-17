TRAMP PRIZNAO: Putin bi dobio rat za nedelju dana da se ruski tenkovi nisu zaglavili u blatu

Američki predsednik kaže da je ponekad potrebno imati sreće u ratu i dodaje da isporuka "tomahavka" Ukrajini nije moguća, jer su rakete potrebne SAD.

"Da se ruski tenkovi nisu 'zaglavili u blatu', Putin bi dobio rat sa Ukrajinom za nedelju dana", rekao je predsednik SAD tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Upitan da kaže - da li i dalje smatra Rusiju "tigrom od papira", odnosno, da li vidi Moskvu manje opasnom nego što izgleda, Tramp je rekao:

"Da se ruski tenkovi nisu 'zaglavili u blatu', Putin bi dobio rat za nedelju dana. Ali, u ratu morate nekad i da imate mnogo sreće, takođe", rekao je Tramp, preneo je BBC.

Kada je reč o isporukama "tomahavka" Kijevu, Tramp kaže da bi slanje krstarećih raketa značilo eskalaciju rata.

"Potencijalno bi se povećao sukob, mnogo loših stvari može da se desi. Sjedinjenim Američkim Državama, takođe su potrebne rakete 'tomahavk' , zbog čega nećemo davati tomahavke Ukrajini, jer moramo da zaštitimo našu zemlju", istakao je Tramp.

On je ukazao na to da je "tomahavk" veoma opasno oružje.

"Kao što sam već rekao, smatram da Putin želi da postigne dogovor, to je sve. Ne mogu da vam kažem šta ga pritiska. Sigurno je da je pretnja ovim oružjem dobra, ali pretnja je uvek prisutna", istakao je Tramp.

Autor: Iva Besarabić