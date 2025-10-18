'ZLOČIN BEZ TELA' ŠOKIRAO FRANCUSKU: Žena nestala tokom lokdauna, muž osuđen na 30 godina zbog njenog ubistva

Suđenje za zločin bez tela, koje je šokiralo Francusku, završeno je osudom molera Sedrika Žubijara (38) zbog ubistva supruge.

Tokom suđenja koje je trajalo četiri nedelje, Žubijar je tvrdio da je nevin, ali je ipak osuđen na 30 godina zatvora, piše BBC.

Tokom četiri nedelje saslušanja u južnom gradu Albi, odbrana je tvrdila da, pošto telo njegove supruge Delfine nikada nije pronađeno, nema sigurnosti da je počinjen zločin.

Ali porota od šest civila i tri sudije odlučila je da postoji dovoljno posrednih dokaza da se zaključi da je Žubijar kriv za ubistvo.

"Delfinu je ubio njen muž", rekao je Loran Boge, koji zastupa dvoje dece para. Sada je bilo na Žubijaru da "nam kaže gde su posmrtni ostaci njegove supruge i da ih vrati porodici".

Slučaj, koji je sve vreme pratila misterija gde se nalazi Delfinino telo, strasno su pratili mediji i korisnici društvenih mreža od kada je javnost za njega saznala pre pet godina.

Samozvani istražitelji na internetu napravili su bezbroj grupa za dopisivanje, u kojima su delili teorije i navodna svedočanstva o zločinu, što je posebno smetalo policiji i porodicama ljudi koji su umešani u sudski proces.

Tridesettrogodišnja Delfina nestala je iz kuće u mestu Kanjak-le-Mine u noći između 15. i 16. decembra 2020. godine usred kovid pandemije. Par je živeo zajedno sa dvoje maloletne dece od šest godina i 18 meseci.

Sedrik Žubijar pozvao je policiju oko četiri ujutru 16. decembra, rekavši da je otkrio da je njegova žena nestala pošto ga je prethodno probudio plač mlađeg deteta. Policija i komšije detaljno su pretražili lokalno područje, između ostalog i napuštene rudnike, ali telo nije pronađeno.

Tokom suđenja otkriveno je da su Sedrik i Delfina imali problema u braku. Ona je tražila razvod pošto je prethodno započela paralelnu vezu sa muškarcem koga je upoznala na internetu.

Tužilac je tvrdio da je u noći nestanka prvi put kazala Sedriku Žubijaru da ima ljubavnika. To je dovelo do svađe, tokom koje je Delfina vrištala, što su komšije čule, posle koje ju je ubio, verovatno zadavivši je. Žubijar je potom ostavio telo negde u obližnjim selima, koje je dobro poznavao, tvrdio je tužilac.

Jedan od ključnih dokaza bio je da su Delfinina kola bila parkirana na ulici u suprotnom smeru u odnosu na onaj u kome je obično parkirala, što je sugerisalo da ih je Sedrik koristio tokom noći.

Drugi dokazi su bili: par polomljenih Delfininih naočara u dnevnoj sobi, činjenica da Žubijarov pedometar na telefonu nije zabeležio njegove korake iako je tvrdio da je tražio suprugu, izjava njihovog sina, koji je rekao da su se njegovi roditelji svađali dok su stajali između „kreveta i novogodišnje jelke".

U psihološkoj proceni Sedrika Žubijara navedeno je da je on neodgovorna osoba, da je imao teško detinjstvo, i da svakodnevno puši marihuanu.

Nije mogao da zadrži posao i nije razmišljao ni o čemu osim o sopstvenom zadovoljstvu, takođe je navedeno. Njega nije zabrinuo Delfinin nestanak, a kao primer je navedeno to što je ubrzo posle toga uzimao novac sa njenog računa.

Sedrikova majka ispričala je da joj je sin rekao da će „ubiti" suprugu pošto mu je ona kazala da želi razvod.

"Dosta mi je. Ubiću je, i sahraniću je, i nikada je neće naći", rekao je majci.

Emanuela Frank, Žubijarova advokatkinja, tvrdila je da se svi ovi dokazi svode na spekulacije. Navike i stavovi optuženog ne mogu se uzeti kao pokazatelj krivične odgovornosti, kazala je.

"Sudovi ne osuđuju ljude lošeg karaktera. Osuđuju krivce", kazala je.

Prema odbrani, postojalo je drugo objašnjenje za sve ove posredne dokaze. Oni su tvrdili da su istražitelji navodili svedoke kako bi poduprli teoriju o krivici.

Iza svakog zločina iz strasti ostaju dokazi, krv ili znaci čišćenja, navela je odbrana. Ništa od ovoga nije nađeno u Žubijarovom domu, kazali su.

Njegovi advokati su tvrdili i da svi detalji o Žubijarovom ponašanju, izneti u sudu, nisu relevantni.

"Ili je Sedrik kriminalni genije, ili je on pomalo idiot - morate da se odlučite", kazala je Emanuela Frank.

Odbrana nije pružila objašnjenje za Delfinin nestanak.

Osuđujuće presude za ubistvo, kada nije pronađeno telo, retke su, jer je teško dokazati da se zločin zaista desio. Kada se ovakve presude donesu, sudovi zaključe da su posredni dokazi bili dovoljni.

Da bi se u Francuskoj donela osuđujuća presuda, porotnici moraju da imaju "lično uverenje" da je zločin počinjen, što je definisano na neodređen način u zakonu. Ako se dvoje od devetoro porotnika ne slože, okrivljeni se oslobađa krivice.

Autor: Iva Besarabić