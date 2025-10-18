HAOS U ITALIJI! Brutalna tuča navijača na ulici, 'sevale' štangle i baklje

Fudbaleri Pize dočekali su ekipu Verone od 15.00, u okviru sedmog kola italijanske Serije A, a duelu je prethodio pravi haos!

Naime, uoči susreta, došlo je do žestokog okršaja navijača dva kluba na ulicama Pize.

Snimci haosa i "pesničenja" preplavili su društvene mreže, a za sada nema dostupnih informacija o uhapšenima ili povređenima.

Kako se može videti na snimcima, huligani koji su učestvovali u masovnoj tuči na ulicama grada, koristili su i štangle, kao i baklje, i druga pirotehnička sredstva, a neki od njih nosili su i motociklističke kacige na glavi.

Kako je to izgledalo, možete pogledati u snimku u nastavku teksta.

18.10.2025🇮🇹Streetfight Pisa vs Hellas Verona, click here for more: https://t.co/oCIjCWSSL3



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/0mAlvIAOn2 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 18. октобар 2025.

Podsećanja radi, Piza je "novajlija" u Seriji A, i do ovog susreta uspeli su da osvoje svega dva boda u elitnom rangu italijanskog fudbala. Sa druge strane, Verona takođe nije počela sezonu kako se očekivalo, te su i oni osvojili svega bod više od Pize.

Autor: S.M.