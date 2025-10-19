PUTINOVA PONUDA NA STOLU! Evo šta predsednik Rusije traži kako bi se okončao rat u Ukrajini

Ovu informaciju potvrdila su za Washington Post dva visoka zvaničnika upoznata s detaljima razgovora.

Putin već 11 godina bezuspešno pokušava da osvoji to područje, ali svaki put su ga odbile ukrajinske snage, duboko ukopane u regionu koji smatraju glavnim bedemom protiv brzog ruskog prodora prema Kijevu.

Njegov fokus na Donjeck pokazuje da ne odustaje od ranijih zahteva koji su sukob doveli u pat poziciju, uprkos Trampovom optimizmu u vezi s postizanjem dogovora, navode zvaničnici koji su želeli da ostanu anonimni.

Putinova ponuda

Tokom razgovora, ruski lider je predložio da bi, u zamenu za potpunu kontrolu nad Donjeckom, bio spreman da preda delove Zaporožja i Hersona, dve druge ukrajinske oblasti koje je delimično osvojio.

Reč je o nešto manjem teritorijalnom zahtevu od onog koji je izneo u avgustu na samitu u Enkoridžu na Aljasci. Jedan od zvaničnika izjavio je da su neki u Beloj kući to protumačili kao napredak.

Međutim, drugi zvaničnik, visoki evropski diplomata, smatra da Ukrajinci to verovatno neće tako doživeti. „To je kao da im prodajete sopstvenu nogu u zamenu za ništa“, rekao je diplomata. Ni Bela kuća ni Kremlj nisu odmah odgovorili na zahtev za komentarom.

Trampov sastanak sa Zelenskim

Tramp se još nije javno oglasio o Putinovom zahtevu. Nakon sastanka s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u petak, nije podržao ruski zahtev, a u narednim nedeljama planira se sastati s Putinom u Mađarskoj kako bi nastavio pregovore.

„Vreme je da se zaustavi ubijanje i postigne DOGOVOR! Dosta je proliveno krvi, s linijama koje su definisane ratom i hrabrošću. Trebalo bi da stanu tamo gde jesu. Neka oboje proglase pobedu, neka istorija odluči!“ napisao je Tramp na društvenim mrežama nakon sastanka sa Zelenskim.

Trampov čovek pritiskao Ukrajince da predaju Donjeck, glavni argument mu bila ruska teza

Ukrajinska delegacija nadala se da će sa sastanka u petak otići s dalekometnim projektilima Tomahavk, ali su se vratili praznih ruku.

Zvaničnici navode da je Trampov izaslanik Stiv Vitkof tokom sastanka vršio pritisak na Ukrajince da pristanu na predaju Donjecka, ističući da je ta oblast većinski rusko govorno područje — što je česta teza Kremlja. Ipak, mnogi Ukrajinci, uključujući i samog Zelenskog, odrasli su govoreći ruski, što istorijski nije bio znak simpatija prema Moskvi.

Državni sekretar Marko Rubio zadužen je za pripremu predstojećeg samita u Budimpešti, što je Kijev pozdravio. Ukrajina je podržala Trampov poziv na prekid vatre duž trenutnih linija fronta, ali zvaničnici privatno priznaju da će Rusija verovatno zadržati kontrolu nad okupiranim teritorijama i traže snažne bezbednosne garancije sa Zapada.

Stanje na frontu

Linije fronta uglavnom su stagnirale tokom protekle godine, a Rusija trenutno kontroliše oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

Tramp je razmatrao slanje projektila Tomahavk Ukrajini, ali je odustao nakon razgovora s Putinom u četvrtak. Na pitanje da li ga brine da ga Putin pokušava nadmudriti, Tramp je u petak odgovorio:

„Ceo život su me pokušavali nadigrati oni najbolji, i ispalo je veoma dobro po mene. U redu je ako potraje malo duže. Ali mislim da sam prilično dobar u ovim stvarima.“

Autor: Iva Besarabić