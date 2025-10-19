VANREDNO STANJE U ŠPANIJI! Žestoka oluja nosi sve pred sobom: Bujica preplavila turističko mesto! Ljudi u neverici

Dramatičan snimak objavljen na platformi “X” prikazuje trenutak kad je blatnjava bujica preplavila grad Iljoru u provinciji Granada u Španiji, dok su šokirani posmatrači snimali iz daljine.

Besne bujice opkolile su kuće dok su nadirale pored zidanih zgrada, ostavljajući mnoga vozila zarobljena u mestu. Izdat je žuti meteoalarm, nakon čega su usledile evakuacije jer je grad bio potpuno natopljen, preneo je “Dejli mejl”.

Wow! Flooding in Íllora in the province of Granada, Andalucia, Spain this evening...🌊pic.twitter.com/Gy7CvbqHPF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 17. октобар 2025.

“San” navodi da su hitne službe odgovorile na 15 različitih poziva vezanih za vremenske nepogode samo u Iljori. Više od 10 domova i garaža je poplavljeno dok je voda nadirala širom provincije Granada.

- Trajalo je samo 20 minuta, ali bilo je zastrašujuće - rekao je jedan svedok za “Spaniš aj”.

Oluja Alis hara Španijom više od dve nedelje

Lokalne novine izveštavaju da je na grad palo do 60 litara kiše za manje od jednog sata. Razaranje koje je ostavila oluja Alis poslednje je u nizu koje pogađa istočnu obalu i ostrva Španije već više od dve nedelje, ostavljajući popularna britanska letovališta potpuno potopljena.

Ranije ove nedelje, crveno upozorenje proglašeno je u Valensiji, gde su blatnjave reke izazvane naletima bujica zarobile vozače i potopile njihove automobile.

17.10.2025#Spain

A yellow alert was issued for the eastern Loja region. Up to 60 liters of rain fell per meter. In Illora, Granada, up to fifteen incidents were reported. More than ten houses and garages were flooded. pic.twitter.com/AvZIEV8dTU — Climate Review (@ClimateRe50366) 18. октобар 2025.



Zbog nevremena je Katalonija proglasila vanredno stanje za pet okruga, uključujući Taragonu, koja je najviše pogođena. Grad je takođe izdao crveno upozorenje, upozoravajući meštane da se pripreme za 180 mm kiše u 12 sati, navodi "Dejli mejl".

Obilna kiša takođe je zaustavila javni prevoz, a voz koji je saobraćao kroz mediteranski koridor između Barselone i Valensije bio je obustavljen, ostavljajući zaglavljenih oko 3.000 putnika.

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je javnost na “veliki oprez”, dok su zvaničnici ponovili upozorenja na “vanrednu opasnost” zbog oluje Alis. Putnici koji se spremaju za put u Španiju pozivaju se da redovno proveravaju informacije o letovima i vozovima zbog mogućih poremećaja, dok meteorološka upozorenja i dalje traju u većem delu zemlje.

