TRAMP UKIDA POMOĆ KOLUMBIJI, a razlog je ponašanje predsednika ove zemlje

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da će srezati američku pomoć Kolumbiji zato što predsednik te zemlje "ne čini ništa da zaustavi prozvodnju droge". rekao je danas da će srezati američku pomoć Kolumbiji zato što predsednik te zemlje "ne čini ništa da zaustavi prozvodnju droge".

Upozorio je Petra da bi bilo „bolje da okonča operacije s drogom ili će SAD to uraditi umesto njega – ne na lep način“.

Ova objava je novi znak napetosti između SAD i jednog od njegovih najbližih saveznika u Latinskoj Americi.

Ranije danas kolumbijski predsednik Petro optužiio je američku vladu da je prekršila suverenitet pomorskog prostora njegove zemlje i ubila jednog ribara tokom vojnog raspoređivanja u Karibima, što Amerikanci predstavljaju kao operaciju protiv trgovaca drogom.

SAD su juče saopštile da vraćaju u Kolumbiju i Ekvador dvojicu preživelih u napadu, šestom od početka septembra. Najamnje 29 ljudi ubijeno je u napadima za koje SAD tvrde da ciljaju navodne trgovce drogom.Trampova administracija je u septembru optužila Kolumbiju da ne sarađuje u ratu protiv droge, iako je tada Vašington izuzeo Kolumbiju od sankcija koje bi pokrenule prekid pomoći toj zemlji.

Kolumbija je najveći izvoznik kokaina na svetu, i gajenje listova koke dostiglo je istorijski maksimum prošle godine, prema Ujedinjenim nacijama.

Petro je rekao sinoć da je kolumbijski ribar ubijen u napadu 16. septembra i identifikovao ga je kao Alehandra Karanzu, iz priobalnog grada Santa Marije. On je rekao da Karanza nema veze sa trgovinom drogom i da njegov brod imao neki kvar kada je pogođen.

„Američki državni zvaničnici počinili su ubistvo i prekršili naš suverenitet u teritorijalnim vodama. Kolumbijski brod je plutao i imao je uključen signal za pomoć, sa jednim motorom podignutim. Tražim objašnjenja od američke vlade“, napisao je Petro.

Petro je rekao da je obavestio kancelariju glavnog tužioca i tražio da odmah deluje i pokrene pravni postupak pred međunarodnim i američkim sudovima. On je nastavio da objavljuje niz poruka do rano jutros oko tog ubistva.

Vašington je poslao znatna vojna sredstva u Karibe, uključujući sedam brodova i stelt avione, predstavljajući to kao borbu protiv trgovine narkoticima, i u toj oblasti je od početka septembra sproveo najmanje sedam napada na brodove i male podmornice u kojima je poginulo najmanje 27 osoba.

Vodi se rasprava o legalnosti tih napada na osumnjičene u stranim ili međunarodnim vodama, koji nisu provereni ni ispitani.

Bogota osuđuje ovo američko vojno prisustvo u Karibima, a koje posebno cilja Venecuelu čijeg predsednika Nikolasa Madura Tramp optužuje da predvodi veliku organizaciju za krijumčarenje droge u SAD.

Autor: S.M.