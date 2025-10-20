AKTUELNO

Svet

TORNADO USMRTIO ČOVEKA, ZABELEŽENI STRAVIČNI SNIMCI: Ministar se hitno oglasio - snage bezbednosti intervenisale u više mesta u okolini Pariza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Chris Machian ||

Jedna osoba je poginula nakon što jetornado pogodio oblast Val d’Uz, severno od Pariza, izjavio je u ponedeljak francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez.

Nunez je rekao da pomno prati situaciju i dodao da je nekoliko drugih osoba teško povređeno usled tornada.

Jedna osoba je poginula, dok su četiri osobe povređene u opštini Ermon, u departmanu Val d'Oaz na severu Francuske, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Vatrogasci i snage bezbednosti morali su da intervenišu ne samo u Ermontu, već i u susednim gradovima Obon, Andili, Monmorensi i Frankonvilu, navela je prefektura Val d'Oaz na svom nalogu na platformi X.

Televizija BFM prenosi da se fenomen jakih vetrova povezuje sa formiranjem tornada, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Francuska opservatorija za tornado i jake oluje, Keraunos, najavila je da će sprovesti istragu kako bi utvrdila jačinu tornada.

Autor: Iva Besarabić

