TORNADO USMRTIO ČOVEKA, ZABELEŽENI STRAVIČNI SNIMCI: Ministar se hitno oglasio - snage bezbednosti intervenisale u više mesta u okolini Pariza (VIDEO)

Jedna osoba je poginula nakon što jetornado pogodio oblast Val d’Uz, severno od Pariza, izjavio je u ponedeljak francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez.

Nunez je rekao da pomno prati situaciju i dodao da je nekoliko drugih osoba teško povređeno usled tornada.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) 20. октобар 2025.

Jedna osoba je poginula, dok su četiri osobe povređene u opštini Ermon, u departmanu Val d'Oaz na severu Francuske, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Vatrogasci i snage bezbednosti morali su da intervenišu ne samo u Ermontu, već i u susednim gradovima Obon, Andili, Monmorensi i Frankonvilu, navela je prefektura Val d'Oaz na svom nalogu na platformi X.

Televizija BFM prenosi da se fenomen jakih vetrova povezuje sa formiranjem tornada, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) 20. октобар 2025.

Francuska opservatorija za tornado i jake oluje, Keraunos, najavila je da će sprovesti istragu kako bi utvrdila jačinu tornada.

